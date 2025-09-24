ETV Bharat / bharat

Explained : लद्दाख में क्यों हो रहा है आंदोलन, क्या है इसकी वजह, जानें

वांगचुक ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अपना विधानसभा मिल चुका है. उसे अपनी सरकार भी मिल गई. फिर लद्दाख की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? वांगचुक ने कहा कि लद्दाख को अभी भी केंद्र सरकार के अधिकारी चला रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "हमारे आंदोलनकारी कुछ भी वैसा नहीं करना चाहते हैं, जिससे देश को शर्मसार होना पड़े, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं. मेरी तो यह मांग पिछले पांच सालों से है. आप समझिए कि देश का संविधान भी दो सालों में तैयार हो गया था. फिर इसमें देरी क्यों हो रही है."

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत हो और इसमें छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों पर चर्चा शामिल होनी चाहिए, जो 2020 में पिछले चुनाव के दौरान किया गया वादा था. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना भाजपा के घोषणापत्र में नंबर एक प्रतिबद्धता थी. उस वादे ने उनकी चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई. हिल काउंसिल के चुनाव फिर से नजदीक आ रहे हैं, तो इस पर विचार करना और भी जरूरी हो जाता है."

सोनम वांगचुक चाहते हैं कि आने वाले हिल काउंसिल के चुनाव से पहले सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग मान ले. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो लद्दाख के लोग वोट में भाग लेंगे और उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा.

लेह एपेक्स बॉडी के को-चेयरमैन छेरिंग दोरजे ने कहा, "हमारा विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन लोगों का धैर्य टूट रहा है. स्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है, बातचीत पहले ही टल चुकी है."

लेह एपेक्स बॉडी की मांग है कि जब भी सरकार बैठक की तारीख तय करती है, तो पहले उससे संपर्क साधा जाए, उसके बाद तिथि का निर्धारण हो. उनका आरोप है कि सरकार अपनी ओर से बातचीत की तारीख का ऐलान कर देती है और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है.

लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले चार सालों से केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है. लेह अपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की मांग की है. गृह मंत्रालय ने छह अक्टूबर को बातचीत की तारीख भी रखी है. इससे पहले मई महीने में भी होम मिनिस्ट्री के साथ बैठक हुई थी.

लेह एपेक्स बॉडी के नेता अनशन पर बैठे हुए हैं. उन्होंने धमकी दी है कि जब तक राज्य बहाली की मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक उन लोगों की भूख हड़ताल जारी रहेगी. 10 सितंबर से वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं. मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसी संगठन के तहत अनशन पर बैठे हैं. अब जबकि आंदोलनकारियों ने हिंसा का सहारा लिया है, तो वांगचुक ने शांति बरतने की अपील की है. इस हिंसा में चार की मौत हो चुकी है. पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है. वांगचुक ने 15 दिनों से चल रहे अपने उपवास को तोड़ने का भी ऐलान कर दिया.

नई दिल्ली : लद्दाख में अचानक ही विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा ऑफिस में आग लगा दी. लेह में हो रहे आंदोलन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी (स्वतंत्र संगठन) के पास है. वे लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा भी उनकी कई मांगें हैं. लेह, लद्दाख की राजधानी है. यह केंद्र शासित प्रदेश है. जम्मू कश्मीर के विभाजन (2019) के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था.

लद्दाख के आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले.

इसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि यहां की जनजातीय संरचना और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे.

लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो.

लद्दाख को दो संसदीय सीट मिले.

सरकारी भर्ती की प्रक्रिया को सही किया जाए.

बेरोजगारी कम करे सरकार.

वांगचुक ने पहले भी कहा था कि हमारी ये मांगें संविधान के दायरे में हैं. उन्होंने दावा किया है कि खुद भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में आर्टिकल 244 के तहत छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने का वादा किया था. वांगचुक ने साल 2024 में लेह से दिल्ली की यात्रा की थी. वह पैदल ही आए थे. उनके अनुसार गृह मंत्रालय सिर्फ दो मांगों को लेकर बातचीत करने को तैयार हुई. पहला - अलग से सर्विस कमीशन का गठन और दूसरा दो संसदीय सीटों को लेकर बातचीत.

जो लोग लेह एपेक्स बॉडी की बातों से सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था. और तब उनकी मुख्य मांग लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की थी. और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी मिल गया. इसलिए उनकी यह मांग तो मानी जा चुकी है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है.

जहां तक छठी अनुसूची में शामिल करने की बात है, तो यह एक पेंचीदा विषय है. अनुच्छेद 244 के तहत परिभाषित छठी अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है.

इसके तहत एडीसी यानी स्वायत्त जिला परिषद, लैंड यूज, उत्तराधिकार कानून और सामाजिक रीति रिवाजों का प्रबंधन करती है. एडीसी विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का भी निर्वहन करती है. उसका काम स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन भी है. सबसे बड़ी बात यह है कि एडीसी राज्य के कानूनों की जगह पर अपना कानून बना सकता है, हालांकि, गवर्नर की सहमति आवश्यक होती है.

इस समय लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जिला स्तर पर प्लानिंग और डेवलपमेंट को कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है.

प्रदर्शनकारी छात्र बेरोजगारी को लेकर भी गुस्से में हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाल ही एक सर्वे का हवाला देकर बताया कि लद्दाख के 26 फीसदी ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जबकि देश के स्तर पर यह 13.4 फीसदी के करीब है. वे चाहते हैं कि राज्य की नौकरियों में 95 फीसदी तक लद्दाख वासियों को आरक्षण मिले.

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता सज्जाद कारगिली ने सोशल मीडिया पर लिखा, "लेह में जो कुछ भी हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. कभी शांत रहने वाला लद्दाख, अब सरकार के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के असफल प्रयोग के कारण निराशा और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है. सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह बातचीत फिर से शुरू करे, समझदारी से काम ले और लद्दाख को राज्य का दर्जा दे और छठी अनुसूची की मांग को बिना देर किए पूरा करे. मैं लोगों से भी शांति और दृढ़ता बनाए रखने की अपील करता हूं."

लद्दाख मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

"लद्दाख में दंगा कर रहा यह व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग है. उसे भीड़ को उकसाते और भाजपा कार्यालय तथा हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते साफ देखा जा सकता है. क्या राहुल गांधी इसी तरह की अशांति का सपना देख रहे हैं ?- अमित मालवीय, भाजपा नेता

"अब समय आ गया है कि भारत सरकार 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है, इसका ईमानदारी से और गहन मूल्यांकन करे. यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है, जिसे अशांति का केंद्र माना जाता है, बल्कि लद्दाख के हृदयस्थल से है, जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और भाजपा कार्यालय को आग लगा दी है. लेह, जो लंबे समय से अपने शांतिपूर्ण और संयमित विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, अब हिंसक प्रदर्शनों की ओर एक चिंताजनक बदलाव देख रहा है. ऐसा लगता है कि लोगों ने धैर्य खो दिया है, वे विश्वासघात, असुरक्षित और अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं. यह जरूरी है कि सरकार दिन-प्रतिदिन के संकट प्रबंधन से आगे बढ़े और इस असंतोष के मूल कारणों का तत्काल और पारदर्शी तरीके से समाधान करे."- महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम

"लेह, लद्दाख की स्थिति बेहद चिंताजनक और परेशान करने वाली है. केंद्र सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच चल रहे संघर्ष और तनाव ने नागरिक अशांति और आगजनी को जन्म दिया है. हम केंद्र सरकार से लोगों को शांत करने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं. लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करना आवश्यक है. हम केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन के नेताओं के बीच तत्काल बातचीत की अनुशंसा करते हैं ताकि लद्दाख के लोगों की जायज मांगों, जिनमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करना शामिल है, पर ध्यान दिया जा सके. लद्दाख के लोगों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रायपुर पूर्ण अधिवेशन में अपनाए गए संकल्प के अनुसार, संविधान की छठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है."- सैयद नासिर हुसैन, कांग्रेस सांसद

