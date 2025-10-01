ETV Bharat / bharat

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

श्रीनगर: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में चल रही अशांति ने इसके गुलजार पर्यटन क्षेत्र को एक और झटका दिया है, जो चालू सीजन में मामूली पर्यटकों की आमद का आनंद ले रहा था. चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे इस ठंडे रेगिस्तान में 24 सितंबर को उस समय उथल-पुथल मच गई जब जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 14 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गई.

दिन भर चले विरोध प्रदर्शन में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए. इसके बाद शांति बनाए रखने के लिए कुछ संक्षिप्त ढील के अलावा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया. तब से वानचुक, जो लद्दाख की विधायिका, राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान में छठी अनुसूची की स्थिति के लिए लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद हैं और राजस्थान की जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिए गए हैं.

लद्दाख में अब कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील के साथ एक भयानक शांति व्याप्त है, लेकिन इंटरनेट बंद रहना जारी है और अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि लद्दाख की सुरक्षा की वकालत करने वाले प्रमुख लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से हाथ खींच लिए हैं. लद्दाख हर साल लाखों पर्यटकों को अपने प्राकृतिक दृश्यों, विशाल पहाड़ों और पैंगोंग सहित झिलमिलाती झीलों के साथ-साथ विरासत स्मारकों की ओर आकर्षित करता है.

ऑल लद्दाख एडवेंचर एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तवांग दोरजे ने ईटीवी भारत को बताया कि 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में आतंकवादियों द्वारा 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या के बाद शुरुआती झटके के बाद, जुलाई के अंत से विदेशियों के आगमन के साथ पर्यटन क्षेत्र में सुधार हो रहा था.

उन्होंने आगे कहा, "जब हाल ही में अशांति फैली, तब यूरोप से पर्यटक आ रहे थे और विभिन्न स्थानों की यात्राओं का आनंद ले रहे थे. पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों के क्षेत्र से भाग जाने के बाद हम कुछ हद तक सुधार कर रहे थे, लेकिन लगभग एक प्रतिशत आगमन रद्द हो गए हैं."

लद्दाख के लिए पर्यटन क्षेत्र राजस्व सृजन का मुख्य आधार है और कुल राजस्व का 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वहां की आधी से ज़्यादा आबादी (3 लाख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक रूप से इस उद्योग पर निर्भर है और पर्यटकों का आगमन जून से शुरू होकर अक्टूबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट के साथ समाप्त होता है.