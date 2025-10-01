ETV Bharat / bharat

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

हाल ही में लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 14 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गई.

Ladakh
चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से टूरिज्म प्रभावित (ANI)
By Moazum Mohammad

Published : October 1, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:22 PM IST

श्रीनगर: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में चल रही अशांति ने इसके गुलजार पर्यटन क्षेत्र को एक और झटका दिया है, जो चालू सीजन में मामूली पर्यटकों की आमद का आनंद ले रहा था. चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे इस ठंडे रेगिस्तान में 24 सितंबर को उस समय उथल-पुथल मच गई जब जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 14 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गई.

दिन भर चले विरोध प्रदर्शन में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए. इसके बाद शांति बनाए रखने के लिए कुछ संक्षिप्त ढील के अलावा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया. तब से वानचुक, जो लद्दाख की विधायिका, राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान में छठी अनुसूची की स्थिति के लिए लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद हैं और राजस्थान की जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिए गए हैं.

लद्दाख में अब कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील के साथ एक भयानक शांति व्याप्त है, लेकिन इंटरनेट बंद रहना जारी है और अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि लद्दाख की सुरक्षा की वकालत करने वाले प्रमुख लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से हाथ खींच लिए हैं. लद्दाख हर साल लाखों पर्यटकों को अपने प्राकृतिक दृश्यों, विशाल पहाड़ों और पैंगोंग सहित झिलमिलाती झीलों के साथ-साथ विरासत स्मारकों की ओर आकर्षित करता है.

ऑल लद्दाख एडवेंचर एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तवांग दोरजे ने ईटीवी भारत को बताया कि 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में आतंकवादियों द्वारा 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या के बाद शुरुआती झटके के बाद, जुलाई के अंत से विदेशियों के आगमन के साथ पर्यटन क्षेत्र में सुधार हो रहा था.

उन्होंने आगे कहा, "जब हाल ही में अशांति फैली, तब यूरोप से पर्यटक आ रहे थे और विभिन्न स्थानों की यात्राओं का आनंद ले रहे थे. पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों के क्षेत्र से भाग जाने के बाद हम कुछ हद तक सुधार कर रहे थे, लेकिन लगभग एक प्रतिशत आगमन रद्द हो गए हैं."

लद्दाख के लिए पर्यटन क्षेत्र राजस्व सृजन का मुख्य आधार है और कुल राजस्व का 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वहां की आधी से ज़्यादा आबादी (3 लाख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक रूप से इस उद्योग पर निर्भर है और पर्यटकों का आगमन जून से शुरू होकर अक्टूबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट के साथ समाप्त होता है.

पर्यटन क्षेत्र से जुड़े दोरजे जैसे कई लोगों ने कहा कि अशांति के बीच पर्यटक अपनी यात्राओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने से पर्यटकों को असुविधा हुई. पर्यटन को लद्दाख की अर्थव्यवस्था के लिए एक "जीवन रेखा" माना जाता है, जहां हजारों लोगहोटल, होमस्टे, कैफे, रेस्टोरेंट, टैक्सी या यहां तक कि बाइक किराए पर देकर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थल, पैंगोंग त्सो झील, नुब्रा घाटी, त्सोमोरिरी झील, लेह पैलेस आदि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जहां प्रसिद्ध 3-इडियट्स फिल्म सहित कई बॉलीवुड फिल्में इस क्षेत्र में फिल्माई गई हैं.

हालांकि, ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन (ALHAGHA) की अध्यक्ष रिग्जिन वांगमो लाचिक ने कहा कि हाल की दुखद घटना ने क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के लिए संकट को और गहरा कर दिया है. उन्होंने आगे कहा, "यह वर्ष लद्दाख में पर्यटन उद्योग के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है."

उन्होंने कहा, "पर्यटन लद्दाख की जीवन रेखा है और प्रत्येक हितधारक न केवल व्यक्तिगत उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका का भी प्रतिनिधित्व करता है. अधिकांश ने भारी बैंक कर्ज से अपना व्यवसाय शुरू किया है और आज वे भारी वित्तीय संकट में हैं. " उनके अनुसार, घाटे से उत्पन्न आर्थिक संकट की गंभीरता पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.

यह केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन के मामले में शायद ही कभी दोराहे पर खड़ा हुआ हो, क्योंकि 1987 के बाद से इसने पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल देखी है, जब इसने एक केंद्र शासित प्रदेश और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से अलग होने की लड़ाई शुरू की थी.

