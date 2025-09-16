ETV Bharat / bharat

लद्दाख के उपराज्यपाल बोले- अकबर को महान पढ़ाया और राणा प्रताप को डाकू, नेहरू-गांधी की नीतियों पर उठाए सवाल

लद्दाख के उपराज्यपाल ने पुरानी शिक्षा नीति से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों पर उठाए सवाल. राजीव गांधी पर किया कटाक्ष.

Lieutenant Governor of Ladakh
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 6:49 PM IST

9 Min Read
जयपुर: इस देश में सिकंदर महान, अकबर महान पढ़ाया गया, पोरस का नाम नहीं लिया गया. राणा प्रताप को डाकू, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और गुरु गोविंद सिंह को लुटेरा कहा गया. ये जिसने किया वो नहीं चाहते थे कि भारत माता का सिर ऊंचा उठे. ये कहना है लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का.

जयपुर में चल रहे इंडियन यूथ पार्लियामेंट के दूसरे दिन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर भी सवाल उठाया. साथ ही कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर 1965 में लोगों ने एक दिन का व्रत भी रखा, लेकिन क्या ऐसे प्रधानमंत्री के कहने पर कोई व्रत रखता. जिन्होंने ये कहा हो कि केंद्र से 1 रुपये भेजा जाता है और राज्य तक 15 पैसे पहुंचते हैं.

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

केंद्र की पूर्व कांग्रेस सरकार पर तंज : जयपुर इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में चल रहे इंडियन यूथ पार्लियामेंट के दूसरे दिन लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता पहुंचे. यहां उन्होंने अपने अभिभाषण में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी पर प्रश्न खड़े किए. उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहां करते थे देश में सिस्टम इतना खराब है कि दिल्ली से 100 पैसे चलते हैं और प्रदेश में 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन यह सिस्टम भी उस वक्त जो लोग सत्ता में रहे होंगे, उन्हीं की देन है. जिन्होंने देशभक्त नहीं, बल्कि कलंक पैदा करने की सोच रखी.

देश के वीर योद्धाओं के बजाय पढ़ाया गया अकबर महान : उन्होंने कहा कि इस देश में जब आजादी मिली तो जो पढ़ाया जाना चाहिए था, उसमें कमी रही. हमें अकबर, बाबर, हुमायूं जैसे हिंदुस्तान को लूटने वालों की कहानी पढ़ाई गई. किसी धर्म के साथ उनका संबंध नहीं है. वो हिंदुस्तान के बाहर से देश को लूटने के लिए आए थे और लूट करके चले गए. ये लालत की बात है कि आज वही हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है.

दिल्ली में उन्हीं के नाम की सड़क होती हैं, तो सिर शर्म से झुक जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की व्यवस्था को बदलने का सोचा और नई शिक्षा नीति लेकर के आए, जिसमें कम से कम गुलाम बनकर नहीं जीना. इस देश में सिकंदर महान हो जाता है, अकबर महान हो जाता है, जबकि पोरस का नाम नहीं लिया जाता. महाराणा प्रताप को डाकू कहा जाता है, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा जाता है. गुरु गोविंद सिंह को लुटेरा कहा जाता है. जिसने ऐसा किया ये वही लोग हैं, जो नहीं चाहते थे कि भारत माता का सिर ऊंचा उठे.

पढ़ें : राज्यपाल बागडे बोलेः इंदिरा गांधी ने 11 साल में 51 सरकारों को बर्खास्त किया

अक्साई चीन हारने पर पंडित नेहरू ने दिया था बेतुका बयान : 1962 में अक्साई चीन भारत का हिस्सा था. लद्दाख में आता था. पंडित नेहरू से उन्हीं के पार्टी के एक सांसद ने संसद में पूछा कि 1962 में वो अक्साई चीन का इलाका हरा दिया. जवाब में पंडित नेहरू ने कहा कि वहां तो तिनका भी पैदा नहीं होता. तब उन्हीं के सांसद ने जवाब दिया था कि पंडित जी, आपके सिर पर भी बाल नहीं है तो क्या आपकी गर्दन काट दी जाए. जबकि ये सीखाना चाहिए था कि ये देश मेरा है, मातृभूमि मेरी है, लेकिन ये बातें नहीं सिखाई गईं.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कटाक्ष : उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने इतना विश्वास बनाया है कि एक बार लॉकडाउन के लिए कहा और 130 करोड़ लोगों ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया. 1965 के युद्ध के समय राशन की कमी आई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का व्रत रखने की अपील की थी. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ये लोग पहले खुद आदर्श बने. क्या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिसने ये कहा था कि एक रुपए के 15 पैसे पहुंचते हैं. यदि वो कहते तो क्या कोई व्रत रखता. इसलिए पहले स्वयं को सिद्ध करना होता है, उसके बाद सब साथ चलते हैं.

अनुच्छेद 370 हटाई, एक पत्ता नहीं हिला : इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनुच्छेद 370 हटाने पर खून की नदियां बहने की बात करते थे, लेकिन वहां एक पत्ता तक नहीं हिला. आज वहां पत्थरबाज भी नजर नहीं आते और न ही 'हम क्या चाहते आजादी के नारे' लगते. हालांकि, इस दौरान एक छात्र ने बीच में पुलवामा और पहलगाम याद दिलाया. जिस पर उन्होंने कहा कि पहलगाम का हादसा जरूर हुआ, लेकिन उसी पहलगाम में मुसलमान मित्र कैंडल लेकर सड़कों पर चले और संवेदना व्यक्त की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां हिंदू-मुस्लिम का सवाल नहीं. यह मानसिकता का प्रश्न है. किन लोगों ने उस वक्त गलत निर्णय लिए, उसी के कारण जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़े. बाकी देश में भी मुसलमान रहता है, लेकिन वोट बैंक बनाने के खातिर उनके साथ गलत किया. जबकि सुशासन की सोच होनी चाहिए. यही वजह है कि आज देश की विदेश नीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति सुधरी है.

आज उन्हें भी पद्मश्री मिल रहा जिनके पैर में चप्पल नहीं : उन्होंने कहा कि देश को ऐसे युवा चाहिए जो देश के बारे में सोचें. क्लर्क नहीं देशभक्त नौजवान चाहिए. पहले के प्रधानमंत्री खुद को ही पद्म अवार्ड दे देते थे, आज जिनके पैर में चप्पल नहीं होती वो राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित हो रहे हैं. क्योंकि देश बदला है और बदल रहा है. कोई व्यक्ति यदि 20 साल तक प्रदेश में और फिर 15 साल देश में सत्ता में रहता है तो दूसरे लोगों को तकलीफ तो होती ही है कि ये व्यक्ति तो जाने वाला है नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जाएगा भी नहीं. आज देश उसे समर्थन कर रहा है. सुशासन को समर्थन कर रहा है. आज जो गलत करेगा, उसका मकान भी तोड़ दिया जाएगा. ये सुशासन का भाग है.

1960 से 2014 तक कांग्रेस का एक ही नारा गरीबी हटाओ : लद्दाख के उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि 2014 से पहले का एक समय था, जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा नहीं देता था. अब वो खुद बुलाते हैं और पूरा विश्व बुलाता है. जब भूचाल आता है तो दुश्मन देश पाकिस्तान के घर में भी जाकर राशन पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो आंखें दिखाता है तो उसके घर में जाकर मारते हैं. आज पाकिस्तान के साथ एक-दो देश जरूर खड़े होंगे, लेकिन बाकी सभी देश हमारे साथ हैं. ये भारत की विदेश नीति का प्रभाव है.

विरोधी कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं. ऐसा नहीं है इस देश में 20% मुसलमान है और उनके लिए यही कहते हैं कि एक हाथ में तो कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए. जबकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी. उन्होंने कहा कि 2014 तक एक पार्टी का यही नारा रहा गरीबी हटाओ, 1960 में भी वही नारा था और 2014 में भी वही नारा था. उनकी ये सोचती कि हम गरीब देश हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम एक विकसित देश हैं। और पूरे विश्व को रास्ता दिखाएंगे.

अमेरिका ने पंगा लिया, आज चुप बैठा है : आखिर में उन्होंने कहा कि आज हम आत्मनिर्भर हैं. अभी अमेरिका ने पंगा लिया था, अब चुप करके बैठ गया. जिस भारत को हर बात अमेरिका से पूछनी पड़ती थी. आज ऐसा नहीं करना पड़ता. आज वो पूछते हैं, आज उनको भारत की चिंता रहती है. आज यहां देशभक्त पैदा करने हैं ना कि उस तरह के लोग पैदा करने हैं, जो यहां रहते हैं और पत्थर बाजी भी अपने देश में ही करते हैं, और दूसरों के गुणगान गाते हैं.

लद्दाख को मिल रहा 6000 करोड़ का बजट : इस दौरान लद्दाख को वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से ऊपर उठकर पूर्ण राज्य बनाने की मांग के सवाल पर उपराज्यपाल ने कहा कि समय-समय पर इस तरह की मांग उठती है. आज लद्दाख पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंडेंट है. केंद्र के माध्यम से जो पहले जम्मू कश्मीर के समय 250 करोड़ का बजट होता था, वो आज 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट है. हालांकि, ये कड़वी बात जरूर है कि जब कुछ राज्य बनते हैं तो बजट और साधन उपलब्ध कराने की चुनौती जरूर रहती है.

सपनों का सच होना ही गुड गवर्नेंस : वहीं, इस दौरान मौजूद रहे गुजरात के पूर्व गृहमंत्री गोरधन झड़पिया ने देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए प्रतिभागियों से गुड गवर्नेंस पर चर्चा करते हुए कहा कि आज चपरासी की भर्ती में भी 10 लाख अर्जियां आती हैं. इसलिए जरूरी ये है कि जो आपने सपना देखा है उसे रियलिटी बनाया जाए और जब एक सपना रियलिटी बन जाए, वही गुड गवर्नेंस है. इस दौरान उन्होंने भारत को हाथी और अमेरिका को चूहा बताते हुए कहा कि हम हाथी देश की संतान हैं और एक चूहा देश सलाह दे रहा था, तो क्या चूहे से घबराएंगे. हालांकि, एक दौर था जब कहा जाता था 'गोरा वाक्य प्रमाणम्'.

आयुर्वेद में भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल : इससे पहले सत्र में अपनी बात रखते हुए नेशनल आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा. एआई तब तक सही है जब तक इसे कानूनी और एथिकली यूज किया जाए. गलत प्रयोग दुष्परिणाम ला सकता है.

FORMER PM JAWAHARLAL NEHRUPOLICIES OF NEHRULADAKH LIEUTENANT GOVERNORपुरानी शिक्षा नीतिINDIAN YOUTH PARLIAMENT

