कारगिलः बर्फीले तूफान में फंसे 40 से अधिक पर्वतारोही, झारखंड के युवक का मिला शव, आस्ट्रेलियन पर्यटक सुरक्षित - CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK

नन कुन ट्रेक पर लगभग 40 पर्वतारोही फंस गये थे. इनको बचाने के दौरान बचाव दल के सदस्यों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

Climbers Rescued from Nun Kun Trek
पर्वतारोही को सुरक्षित नीचे लाते वचाव दल के सदस्य. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 6:59 PM IST

मुहम्मद ज़ुल्करनैन ज़ुल्फ़ी

श्रीनगर: लेह लद्दाख के कारगिल जिल में 24 अगस्त को खतरनाक बर्फीला तूफान आया था. नन कुन ट्रेक पर लगभग 40 पर्वतारोही फंस गये थे. इन पर्वतारोहियों को बचाने के दौरान बचाव दल के सदस्यों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बचाव दल में कारगिल पुलिस, यूटीडीआरएफ और अंजुमन साहिब ज़मान के बासिज बाकियातुल्लाह स्वयंसेवक शामिल थे. पर्वतारोहियों का पता लगाने के लिए खतरनाक, बर्फ से ढकी ढलानों पर छह घंटे से अधिक समय तक पैदल यात्रा की.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बचावकर्मियों ने इस सप्ताह कारगिल जिले में खतरनाक नन कुन पिक अभियान पर फंसे लगभग 40 पर्वतारोहियों को बचाने के लिए तेज बर्फीले तूफानों और शून्य से नीचे के तापमान का सामना किया. 24 अगस्त को कम से कम 64 ट्रेकर्स, जिनमें विदेशी और स्थानीय दोनों शामिल थे, छह टीमों में 7,135 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने की तैयारी में निकले थे.

Climbers Rescued from Nun Kun Trek
पर्वतारोही को सुरक्षित नीचे लाते वचाव दल के सदस्य. (ETV Bharat)

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, कि मौसम की स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगीं, दृश्यता शून्य हो गई और जगह-जगह शून्य से पांच इंच तक बर्फ जम गई. तब केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया बल से मदद मांगी गयी. बचाए गए लोगों में 52 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई सेड्रिक सलदान्हा भी थे, जिन्हें बचा लिया गया. झारखंड के एक पर्यटक की मौत हो गयी.

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), कारगिल के पूर्व कार्यकारी पार्षद सैयद अब्बास रिजवी, जो इस अभियान का हिस्सा थे, के अनुसार बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण था. रिजवी ने कहा, "हमें 27 अगस्त को कारगिल पुलिस से फ़ोन आया और हमारे स्वयंसेवकों ने नन कुन अग्रिम शिविर में निस्वार्थ भाव से बचाव अभियान शुरू किया. हम हमेशा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अतिरिक्त सहायता के तौर पर काम करते हैं."

Climbers Rescued from Nun Kun Trek
ट्रेकिंग के लिए तैयार पर्वतारोही. (ETV Bharat)

रिजवी ने कहा कि तीन से पांच इंच बर्फ में ट्रेकिंग करना बेहद मुश्किल था. लेकिन ऊंचाई पर फंसे लगभग 26 पर्वतारोहियों को बचाने में कामयाब रहे. दुर्भाग्य से, एक पर्यटक का शव मिला. उन्होंने कहा, "हम तब तक चलते रहे जब तक कि आखिरी फंसे हुए पर्वतारोही को सुरक्षित नीचे नहीं उतार लिया गया. मैं भी इस अभियान का हिस्सा था."

Climbers Rescued from Nun Kun Trek
शिविर में लाये गये पर्वतारोही. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः लद्दाख में मौसम बिगड़ा, जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी, निदेशक बोले- यह तो हिमशैल का छोटा-सा टुकड़ा मात्र

मुहम्मद ज़ुल्करनैन ज़ुल्फ़ी

