लेह विरोध प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत पर लद्दाख प्रशासन ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

लेह में प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत के मामले में लद्दाख प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं.
Published : October 2, 2025 at 1:27 PM IST
लेह विरोध प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत का मामला, लद्दाख प्रशासन ने दिया मजिस्ट्रेट जांच का आदेश
श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार नागरिकों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं.
कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई और मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच का नेतृत्व करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है.
जिला आयुक्त लेह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट नुबरा मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नामित किया गया है और उन्हें चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
एक सार्वजनिक नोटिस में, जांच अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 से 18 अक्टूबर के बीच डीसी कार्यालय सम्मेलन हॉल में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया, जो कार्यवाही के लिए स्थल के रूप में कार्य करेगा.
नोटिस में कहा गया है, "घटना के बारे में जानकारी रखने वाला या मौखिक साक्ष्य, लिखित बयान या भौतिक साक्ष्य, जैसे फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है."
जांच का उद्देश्य उन परिस्थितियों का पता लगाना है जिनके कारण कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, पुलिस की प्रतिक्रिया की प्रकृति की जांच करना और यह निर्धारित करना है कि मौतें कैसे हुईं.
बता दें कि लद्दाख के लेह में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई थी. यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था. हालांकि, बाद में यह विरोध प्रदर्शन पुलिस और छात्रों के बीच एक झड़प में तब्दील हो गया था.
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी थी. इसके अलावा पुलिस वैन सहित कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.
