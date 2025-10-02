लेह विरोध प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत पर लद्दाख प्रशासन ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

ETV Bharat / bharat

Published : October 2, 2025

लेह विरोध प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत का मामला, लद्दाख प्रशासन ने दिया मजिस्ट्रेट जांच का आदेश श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार नागरिकों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई और मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच का नेतृत्व करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है. जिला आयुक्त लेह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट नुबरा मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नामित किया गया है और उन्हें चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. एक सार्वजनिक नोटिस में, जांच अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 से 18 अक्टूबर के बीच डीसी कार्यालय सम्मेलन हॉल में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया, जो कार्यवाही के लिए स्थल के रूप में कार्य करेगा.