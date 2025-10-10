अस्पताल होने पर भी 30 गांवों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, कर्मचारी रहते हैं नदारद, लाचारी में जीने को मजबूर ग्रामीण
पलामू के मनातू में 30 गांवों के लोगों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है.
Published : October 10, 2025 at 5:42 PM IST
नीरज कुमार की रिपोर्ट
पलामू: सरकार दावा करती है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है. इस पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं. लेकिन कुछ इलाके इन दावों को खोखला साबित करते हैं. ये ऐसे इलाके हैं जहां के ग्रामीण इलाज के लिए तरसते है और जिंदगी दम तोड़ देती है. हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से 290 किलोमीटर दूर पलामू के मनातू के डुमरी चक, सिलदिलिया के इलाके की. जहां करीब 30 गांवों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
पलामू के मनातू के डुमरी चक, सिलदिलीया के इलाकों में 30 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को 30 से 45 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है. तब जाकर उनका इलाज हो पाता है. ऐसा भी नहीं है कि इलाके में स्वास्थ्य विभाग का विंग मौजूद नहीं है, इन इलाकों में लाखों रुपये की लागत से स्वास्थ्य केंद्र भवन बने हुए हैं. सीएचओ स्तर के कर्मियों की भी तैनाती है. लेकिन, ये स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से गांवों में नहीं जाते. जबकि प्रखंड मुख्यालय मनातू में स्वाथ्य सेवाओं का प्रबंधन एएनएम द्वारा किया जाता है.
घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को तय करते हैं ग्रामीण
दरअसल, मनातू, डुमरी चक, रंगेया और सीलदिलिया के इलाके के ग्रामीणों को इलाज के लिए घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पारकर 30 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करना पड़ता है. पूरा इलाका मनातू प्रखंड के अंतर्गत आता है, लेकिन इलाके के ग्रामीण इलाज के लिए पांकी प्रखंड जाते हैं. पांकी जाने के लिए ग्रामीणों को पथरीले रास्तों और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. जबकि मनातू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
"मनातू में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिस कारण हम पांकी जाते हैं. रास्ता भी बेहद खराब है. गंभीर रूप से बीमार होने पर अपनी गाड़ी खोजनी पड़ती है." - अरुण कुमार, ग्रामीण, मिटार
गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी एएनएम के भरोसे होती है. डुमरी पंचायत के मिटार के ग्रामीणों को मनातू जाने के लिए 25 किलोमीटर जबकि पांकी जाने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. जबकि रंगेया और चक पंचायत के गांवों के सभी ग्रामीण इलाज के लिए बिहार की तरफ रुख करते हैं.
"जब से जन्म हुआ है तब से यही हालत देख रहे हैं. पहले डोली से इलाज के लिए जाते थे, फिर बैलगाड़ी का दौर आया. गांव-घर में कुछ गाड़ियां मौजूद हो गई हैं, जिसे बुक करके लोग इलाज के लिए जाते हैं. इलाके में ही इलाज की सुविधा मौजूद रहती तो परेशान नहीं होना पड़ता. कच्चा रास्ता है, दुर्घटना की आशंका बनी हुई रहती है. सप्ताह या महीने में एक बार स्वास्थ्य कर्मी आते हैं और बुखार की दवा देकर चले जाते हैं." - सुधु साव, ग्रामीण, सोहे
नक्सल प्रभावित है इलाका, रात में बीमार पड़ने पर होती है परेशानी
स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे सभी गांव अतिनक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं. इन सभी इलाकों में पुलिस का कैंप मौजूद है. लेकिन स्वास्थ्यकर्मी नदारद हैं. रात के वक्त बीमार पड़ने पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें इलाज के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है. इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद नहीं है, जिस कारण आर्थिक रूप से कमजोर लोग इलाज के लिए दिन का उजाला होने का इंतजार करते हैं.
यह इलाका अफीम की खेती के लिए भी चर्चित है. पिछले एक वर्ष के दौरान, इस इलाके में पुलिस एवं नक्सलियों में छह बार मुठभेड़ भी हुई है. चक और मिटार जैसे गांवों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों को एक दशक पहले नक्सली संगठन विस्फोट कर उड़ा भी चुके हैं. दोनों के टूटे हुए भवन आज भी मौजूद हैं.
केस स्टडी 1
- 10 दिन पहले, चक के अदोरिया गांव की रहने वाली एक महिला को डिलीवरी पेन होने के बाद समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका. इलाके में डिलीवरी के लिए व्यवस्था नहीं थी. परिजनों ने उसे बिहार के गया के इमामगंज में भर्ती करवाया, जहां जुड़वा बच्चो को जन्म देने के बाद महिला का निधन हो गया.
केस स्टडी 2
- 24 सितंबर को, मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर की रहने वाली चंपा देवी को डिलीवरी पेन के बाद मनातू स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद नही थे, एएनएम ने ऑपरेशन किया और चंपा देवी की मौत हो गई. चंपा देवी के परिजन जंगल के रास्ते 26 किलोमीटर का सफर तय कर के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे.
केस स्टडी 03
- डुमरी पंचायत के भीतर गांव के बलराम सिंह की सितंबर महीने में मामूली बीमारी से मौत हो गई. बलराम सिंह को बुखार था और वह एक झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रहे थे. सही इलाज नहीं होने से उनकी मौत हो गई.
सर्दी-जुकाम और बुखार का भी नहीं होता इलाज, कभी नहीं बना चुनावी मुद्दा
ग्रामीणों को सरकारी व्यवस्था से सर्दी-बुखार का भी इलाज नहीं हो पा रहा. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, इलाके में तैनात एएनएम सिर्फ एक दिन के लिए ही गांव आती हैं. इलाके के ग्रामीण स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर के भरोसे रहते हैं. झोलाछाप डॉक्टर सिर्फ सर्दी-बुखार का इलाज कर पाते हैं. धीरे-धीरे सर्दी बुखार बीमारी का बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद ग्रामीणों को परेशानी शुरू होती है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि इलाके में नक्सली, अफीम, रोड, चुनावी मुद्दा बना है, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य सेवाएं चुनावी मुद्दा नहीं रहीं.
"ग्रामीणों का आवेदन मिला है. पूरे मामले में चिकित्सा पदाधिकारी से बातचीत की जाएगी. इलाके में ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है." - मदन कुमार सुमन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनातू
"सुदूरवर्ती हों या शहरी इलाके, कम या अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं. जहां नजदीक होता है, ग्रामीण अपना इलाज वहां करा सकते हैं. स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की पहल की जा रही है, अगर कोई कमी नजर आ रही है तो जनता इसकी शिकायत करे, कार्रवाई एवं पहल की जाएगी." - अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन
यह भी पढ़ें:
एनीमिया और कुपोषण की जद में झारखंड! 50 फीसदी से अधिक आबादी में खून की कमी, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित
रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, इलाज के दौरान मरीज की मौत पर निशुल्क मोक्षवाहिनी और 5 हजार की सहायता राशि
ईटीवी भारत की खबर का असरः दिव्यांग सूरदास का सिमडेगा सदर अस्पताल में शुरू हुआ इलाज