अस्पताल होने पर भी 30 गांवों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, कर्मचारी रहते हैं नदारद, लाचारी में जीने को मजबूर ग्रामीण

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: सरकार दावा करती है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है. इस पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं. लेकिन कुछ इलाके इन दावों को खोखला साबित करते हैं. ये ऐसे इलाके हैं जहां के ग्रामीण इलाज के लिए तरसते है और जिंदगी दम तोड़ देती है. हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से 290 किलोमीटर दूर पलामू के मनातू के डुमरी चक, सिलदिलिया के इलाके की. जहां करीब 30 गांवों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पलामू के मनातू के डुमरी चक, सिलदिलीया के इलाकों में 30 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को 30 से 45 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है. तब जाकर उनका इलाज हो पाता है. ऐसा भी नहीं है कि इलाके में स्वास्थ्य विभाग का विंग मौजूद नहीं है, इन इलाकों में लाखों रुपये की लागत से स्वास्थ्य केंद्र भवन बने हुए हैं. सीएचओ स्तर के कर्मियों की भी तैनाती है. लेकिन, ये स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से गांवों में नहीं जाते. जबकि प्रखंड मुख्यालय मनातू में स्वाथ्य सेवाओं का प्रबंधन एएनएम द्वारा किया जाता है.

घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को तय करते हैं ग्रामीण

दरअसल, मनातू, डुमरी चक, रंगेया और सीलदिलिया के इलाके के ग्रामीणों को इलाज के लिए घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पारकर 30 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करना पड़ता है. पूरा इलाका मनातू प्रखंड के अंतर्गत आता है, लेकिन इलाके के ग्रामीण इलाज के लिए पांकी प्रखंड जाते हैं. पांकी जाने के लिए ग्रामीणों को पथरीले रास्तों और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. जबकि मनातू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

"मनातू में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिस कारण हम पांकी जाते हैं. रास्ता भी बेहद खराब है. गंभीर रूप से बीमार होने पर अपनी गाड़ी खोजनी पड़ती है." - अरुण कुमार, ग्रामीण, मिटार

गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी एएनएम के भरोसे होती है. डुमरी पंचायत के मिटार के ग्रामीणों को मनातू जाने के लिए 25 किलोमीटर जबकि पांकी जाने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. जबकि रंगेया और चक पंचायत के गांवों के सभी ग्रामीण इलाज के लिए बिहार की तरफ रुख करते हैं.