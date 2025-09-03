ETV Bharat / bharat

कुरुक्षेत्र में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, गांवों में भरा पानी, परेशानी में ज़िंदगानी, प्रशासन की मदद बेमानी - KURUKSHETRA FLOOD

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कहर बरपा रही है. शाहाबाद के गांव बाढ़ की चपेट में है. ईटीवी भारत की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट.

Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
कुरुक्षेत्र में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 8:30 PM IST

मुनीश टूरन की रिपोर्ट

कुरुक्षेत्र : शाहाबाद के कई गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. मारकंडा नदी का पानी शाहाबाद के कई गांवों में तबाही मचा चुका है. आलम ये है कि रिहायशी इलाकों में भी अब पानी पहुंच चुका है. कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका संपर्क गांव से टूट चुका है. खेतों में घर बनाकर रह रहे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं. ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां के मौजूदा हालातों को जानने की कोशिश की.

गलियां बनी दरिया : गांव कलसाना की गलियां दरिया बन चुकी है. लोग रात से ही अपने घरों से पानी निकालने में लगे हुए हैं. ग्रामीण आशीष के मुताबिक "गांव के मौजूदा हालात की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक उन्हें नहीं मिली है. हालात ये हो गए हैं कि हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और बिजली घर में भी करीब 6 से 7 फीट पानी भर चुका है."

कुरुक्षेत्र में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

गांव के लोग खुद निकाल रहे पानी : वहीं सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच के ससुर) ओमप्रकाश का कहना है कि "वे रात से ही अधिकारियों को फोन कर रहे हैं लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है. इससे पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या को लेकर बताया गया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है. गांव के लोग खुद से पंप लगाकर पानी निकालने में लगे हैं. पानी की वजह से गांव की गलियों का बुरा हाल हो चुका है. बीमारी का ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है. इसी के साथ हजारों एकड़ फसल मारकंडा नदी के पानी से तबाह हो चुकी है."

Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
घरों में जमा पानी निकालते लोग (Etv Bharat)

पानी से फसल तबाह : वहीं किसान कमल कुमार का कहना है कि "उनको पानी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है. उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है. उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द उनकी समस्या का कोई समाधान किया जाए और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए."

Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
जहां तक देखो, वहां तक पानी (Etv Bharat)
Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
गांव कलसाना की गलियां बनी दरिया (Etv Bharat)
Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
मारकंडा नदी का पानी (Etv Bharat)
Kurukshetra Flood Water of Markanda river entered the villages of Shahabad Etv Bharat Ground Report
पानी से गांवों का बुरा हाल (Etv Bharat)

