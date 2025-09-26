ETV Bharat / bharat

ऐप से रखी जाएगी हाथियों की हर गतिविधि पर नजर, उत्तर बंगाल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

कर्सियांग वन विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर एक खास ऐप विकसित किया है, जो हाथियों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा.

पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 अगस्त, 2025 को अलीपुरद्वार में एक जंगली हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 7:50 PM IST

दार्जीलिंगः पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जंगलों में अब हाथियों की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी! वन विभाग, एक खास ऐप के जरिए हाथियों के लोकेशन, उनकी सेहत और उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाने की अनोखी पहल शुरू की है. भारत-नेपाल सीमा पार करने वाले हाथियों और शिकारियों से उनकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. इस रोचक पहल में स्वयंसेवी संगठनों का भी साथ मिल रहा है, जो हाथियों के संरक्षण को नया आयाम दे रहा है.

पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआतः

इस अनोखी पहल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. उत्तरी बंगाल के विभिन्न वन विभागों से 50 हाथियों की जानकारी इस ऐप में अपलोड की जा चुकी है और जल्द ही और भी डेटा जोड़ा जाएगा. इस ऐप को चलाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग रेंज में वर्कशॉप भी आयोजित किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट में दो संगठन, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ऐरावत, वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

ऐरावत संगठन के समन्वयक अभियान साहा बताते हैं, "कर्सियांग के जंगलों में कई हाथी हैं. कई बार ये हाथी भारत-नेपाल सीमा पार करके नेपाल चले जाते हैं. हमें यह सटीक जानकारी नहीं होती कि कितने हाथी गए और कितने वापस आए. कभी-कभी नेपाल में उनकी मृत्यु हो जाती है या शिकारी उनके दांतों के लिए उनकी हत्या कर देते हैं. यह ऐप हमें यह ट्रैक करने में मदद करेगा कि कितने हाथी वापस आए और कौन से हाथी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा आ रहे हैं."

कैसे काम करता है यह ऐपः

यह ऐप आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित होगा. यह सुविधा केवल वन विभाग के रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT), क्विक रिस्पॉन्स टीम और एलिफेंट स्क्वॉड जैसे सदस्यों के पास होगी. ऐप में हर हाथी का एक प्रोफाइल बनाया जाएगा. निगरानी के दौरान अगर कोई हाथी दिखाई देता है, जिसका प्रोफाइल पहले से ऐप में है, तो उसकी तुरंत फोटो खींचकर अपलोड की जाएगी. इससे यह जानकारी मिलेगी कि हाथी उस समय कहां है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, वह अकेला है या समूह में, और कौन से हाथी बार-बार आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं.

इसके अलावा, जब हाथी नेपाल जाते हैं, तो उनके दांत काट लिए जाने की घटनाएं भी सामने आती हैं. इस समस्या से निपटने के लिए नेपाल के वन विभाग से भी बातचीत चल रही है ताकि वहां जाने वाले हाथियों की जानकारी मिल सके.

हाथियों की जानकारी होगी आसानः

कर्सियांग वन विभाग के सहायक वन अधिकारी राहुल देव मुखर्जी कहते हैं, "पहले हाथियों की जानकारी पुराने तरीकों से रखी जाती थी. पुराने तरीके में अगर हाथी नेपाल जाते थे, तो भारत वापस आने पर उनकी गिनती दोबारा करनी पड़ती थी. इस ऐप के शुरू होने से यह काम बहुत आसान हो जाएगा. अगर नेपाल का वन विभाग सहयोग करता है, तो वहां लंबे समय तक रहने वाले हाथियों की जानकारी भी आसानी से मिलेगी."

कर्मचारियों को मिल रहा प्रशिक्षण:

बागडोगरा एलिफेंट स्क्वॉड के रेंजर मानस्कांति घोष कहते हैं, "यह बहुत अच्छी पहल है. हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो चरणबद्ध तरीके से हर रेंज के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा."

इस प्रोजेक्ट के लिए अशोका ट्रस्ट, सोल ट्रस्ट, ईसी मोड और ऐरावत जैसे संगठनों के साथ-साथ बागडोगरा एलिफेंट स्क्वॉड, पानीघाटा रेंज और तुकुरिया रेंज के वन विभाग के अधिकारियों के साथ वर्कशॉप हो चुके हैं.

यह पहल न केवल हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि भारत-नेपाल सीमा पर उनकी आवाजाही को ट्रैक करने में भी मदद करेगी. यह ऐप हाथियों के संरक्षण और उनके साथ मानव-संघर्ष को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

