ETV Bharat / bharat

कुपवाड़ा फिदायीन हमला केस : हाईकोर्ट ने पूर्व SHO गुलाम रसूल वानी को उम्रकैद की सजा सुनाई - KUPWARA FIDAYEEN CASE

खंडपीठ ने कहा कि वानी ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया और आतंकवादी की गतिविधियों को जानबूझकर समर्थन दिया.

Kupwara Fidayeen Case
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 8:32 PM IST

4 Min Read

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कुपवाड़ा में 2003 में हुए एक घातक फिदायीन हमले के मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया. अदालत ने तत्कालीन पुलिस स्टेशन सोगम के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) गुलाम रसूल वानी को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस हमले में दो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवान शहीद हो गए थे और पांच अन्य घायल हुए थे.

जस्टिस संजय परिहार और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने अपने 30 पेज के फैसले में कहा कि वानी ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ खलील-उल्लाह, जो जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का सदस्य था, के साथ मिलकर 12 मई 2003 को कुपवाड़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास हमले की साजिश रची. अदालत ने वानी को दोषी पाया, क्योंकि उसने आतंकवादी को पुलिस वाहन से हमले की जगह पर उतारा और इसके तुरंत बाद आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दो CRPF जवानों को मार डाला और पांच अन्य को घायल कर दिया.

अदालत ने कहा कि 2011 में निचली अदालत ने गवाहों (कांस्टेबल अयाज अहमद, कांस्टेबल रियाज अहमद और ड्राइवर अली मोहम्मद मीर) के मजबूत सबूतों को नजरअंदाज किया और केवल दो गवाहों (गुलजमन खान और फारूक अहमद) के बयानों पर फैसला सुनाया, जो गलत था. अदालत ने निचली अदालत के तर्क को पूरी तरह गलत बताया, क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष के सभी सबूतों को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा.

खंडपीठ ने कहा कि वानी ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया और आतंकवादी की गतिविधियों को जानबूझकर समर्थन दिया. अदालत ने कहा, "वानी को खलील-उल्लाह की आतंकवादी पहचान और उसके इरादों की पूरी जानकारी थी. फिर भी, उन्होंने आतंकवादी की गतिविधियों को चुपचाप सहमति दी और पुलिस वर्दी में होने के बावजूद उसका साथ दिया. उन्हें लोगों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा करनी थी, लेकिन वे उनके लिए खतरा बन गए."

हालांकि, अदालत ने तत्कालीन पुलिस स्टेशन के मुंशी अब्दुल अहद राथर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला. अदालत ने कहा कि आपराधिक साजिश के लिए दो या अधिक लोगों का अवैध कार्य के लिए सहमत होना जरूरी है. केवल जानकारी या चर्चा पर्याप्त नहीं है.

अदालत ने वानी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और कहा कि निचली अदालत औपचारिक रूप से सजा का आदेश तैयार करेगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के लिए हिरासत में भेजेगी.

घटना का विवरण:

12 मई 2003 को कुपवाड़ा के मुख्य चौक में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक JeM आतंकवादी, जो पुलिस वर्दी में था, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास फिदायीन हमला किया. सुबह करीब 11 बजे, एक बुलेटप्रूफ पुलिस वाहन पर हमला हुआ, जिसमें सुरक्षाकर्मी सवार थे. पास में खड़े CRPF वाहन पर भी गोलीबारी हुई. आतंकवादी खलील-उल्लाह ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड फेंके, जिसमें CRPF के 113वीं बटालियन के कांस्टेबल बी. प्रसाद और बी. रामैया शहीद हो गए और कम से कम पांच लोग घायल हो गए.

आतंकवादी, जो पाकिस्तानी नागरिक था, मुठभेड़ में मारा गया. उसके पास से AK-47 राइफल, छह मैगजीन, 43 गोलियां और चार हथगोले बरामद हुए. जांच में पता चला कि वह पुलिस बेल्ट नंबर 1260-KP और चोरी किए गए पुलिस क्वार्टर के कॉम्बैट ट्राउजर पहने था. गवाहों ने बताया कि हमले के दौरान लोग इधर-उधर भागे और एक ग्रेनेड तारों से टकराकर वापस लौटा, जिसके विस्फोट में आतंकवादी की मौत हो गई. बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मी बचने के लिए अंदर बैरिकेडिंग कर छिप गए.

इसे भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कुपवाड़ा में 2003 में हुए एक घातक फिदायीन हमले के मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया. अदालत ने तत्कालीन पुलिस स्टेशन सोगम के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) गुलाम रसूल वानी को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस हमले में दो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवान शहीद हो गए थे और पांच अन्य घायल हुए थे.

जस्टिस संजय परिहार और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने अपने 30 पेज के फैसले में कहा कि वानी ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ खलील-उल्लाह, जो जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का सदस्य था, के साथ मिलकर 12 मई 2003 को कुपवाड़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास हमले की साजिश रची. अदालत ने वानी को दोषी पाया, क्योंकि उसने आतंकवादी को पुलिस वाहन से हमले की जगह पर उतारा और इसके तुरंत बाद आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दो CRPF जवानों को मार डाला और पांच अन्य को घायल कर दिया.

अदालत ने कहा कि 2011 में निचली अदालत ने गवाहों (कांस्टेबल अयाज अहमद, कांस्टेबल रियाज अहमद और ड्राइवर अली मोहम्मद मीर) के मजबूत सबूतों को नजरअंदाज किया और केवल दो गवाहों (गुलजमन खान और फारूक अहमद) के बयानों पर फैसला सुनाया, जो गलत था. अदालत ने निचली अदालत के तर्क को पूरी तरह गलत बताया, क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष के सभी सबूतों को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा.

खंडपीठ ने कहा कि वानी ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया और आतंकवादी की गतिविधियों को जानबूझकर समर्थन दिया. अदालत ने कहा, "वानी को खलील-उल्लाह की आतंकवादी पहचान और उसके इरादों की पूरी जानकारी थी. फिर भी, उन्होंने आतंकवादी की गतिविधियों को चुपचाप सहमति दी और पुलिस वर्दी में होने के बावजूद उसका साथ दिया. उन्हें लोगों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा करनी थी, लेकिन वे उनके लिए खतरा बन गए."

हालांकि, अदालत ने तत्कालीन पुलिस स्टेशन के मुंशी अब्दुल अहद राथर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला. अदालत ने कहा कि आपराधिक साजिश के लिए दो या अधिक लोगों का अवैध कार्य के लिए सहमत होना जरूरी है. केवल जानकारी या चर्चा पर्याप्त नहीं है.

अदालत ने वानी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और कहा कि निचली अदालत औपचारिक रूप से सजा का आदेश तैयार करेगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के लिए हिरासत में भेजेगी.

घटना का विवरण:

12 मई 2003 को कुपवाड़ा के मुख्य चौक में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक JeM आतंकवादी, जो पुलिस वर्दी में था, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास फिदायीन हमला किया. सुबह करीब 11 बजे, एक बुलेटप्रूफ पुलिस वाहन पर हमला हुआ, जिसमें सुरक्षाकर्मी सवार थे. पास में खड़े CRPF वाहन पर भी गोलीबारी हुई. आतंकवादी खलील-उल्लाह ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड फेंके, जिसमें CRPF के 113वीं बटालियन के कांस्टेबल बी. प्रसाद और बी. रामैया शहीद हो गए और कम से कम पांच लोग घायल हो गए.

आतंकवादी, जो पाकिस्तानी नागरिक था, मुठभेड़ में मारा गया. उसके पास से AK-47 राइफल, छह मैगजीन, 43 गोलियां और चार हथगोले बरामद हुए. जांच में पता चला कि वह पुलिस बेल्ट नंबर 1260-KP और चोरी किए गए पुलिस क्वार्टर के कॉम्बैट ट्राउजर पहने था. गवाहों ने बताया कि हमले के दौरान लोग इधर-उधर भागे और एक ग्रेनेड तारों से टकराकर वापस लौटा, जिसके विस्फोट में आतंकवादी की मौत हो गई. बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मी बचने के लिए अंदर बैरिकेडिंग कर छिप गए.

इसे भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER SHO GUILTYJAMMU AND KASHMIR HIGH COURTकुपवाड़ा में फिदायीन हमलागुलाम रसूल वानी को उम्र कैदKUPWARA FIDAYEEN CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.