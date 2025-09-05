ETV Bharat / bharat

बता दें कि, गुरुवार को कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में तीन घरों समेत 10 लोग दब गए थे, जिनमें से 4 लोगों को सुबह रेस्क्यू किया गया. इसमें से एक कश्मीर के व्यक्ति (मेहराज) की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी, जबकि गुरुवार शाम को ही एक महिला के अवशेष बरामद हुए थे. इसके अलावा आज 2 व्यक्तियों के क्षत-विक्षत शव मलबे से बरामद किए गए हैं, जिन्हें ढालपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है. इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें एक महिला के अवशेष बरामद हुए हैं.

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में मलबे से आज (शुक्रवार, 5 सितंबर) 3 शव क्षत विक्षत हालत में बरामद किए गए हैं. इससे पहले गुरुवार (4 सितंबर) को एक व्यक्ति का शव बरामद किया था और शाम के वक्त एक महिला के अवशेष बरामद किए गए थे. मलबे में अभी भी 2 लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी क्षेत्र का जायजा लेने के लिए कुल्लू दौरे पर पहुंच रहे हैं.

वहीं, इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं. इससे पहले CM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "कुल्लू-मनाली पहुंचने से पूर्व मैंने मंडी, भुंतर और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा नुकसान की जानकारी ली. यहां जो दृश्य मैंने देखे, वे अत्यंत पीड़ादायक हैं. वर्षों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर चुका है. आपदा से चारों ओर भारी तबाही हुई है."

घटना की सूचना मिलते ही अखाड़ा बाजार पहुंचे जम्मू-कश्मीर के लोग

एक कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति सुबह के समय भूस्खलन की चपेट में आने से बच गया. जम्मू कश्मीर का रहने वाला फरीद शेख नमाज अदा कर जब वापस अपने कमरे की ओर लौटा तो अचानक उसे भूस्खलन की आवाज सुनाई दी. ऐसे में फरीद शेख ने चिल्लाकर सभी लोगों को कमरे से बाहर निकलने को कहा. पल भर में ही पहाड़ी से मलबा आया और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया. फरीद शेख को भी इसमें चोट आई, लेकिन वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गया. ऐसे में मलबे में दबे हुए अपनों की तलाश में लोग यहां बैठे हुए हैं. उन्हें उम्मीद है कि क्या पता कोई इस मलबे से जिंदा बाहर निकल आए. इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हुए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वह भी यहां एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं.

घटना के एक दिन पहले ही भाई से हुई थी बात

मलबे में दफन युवक सज्जाद अहमद वानी का भाई जाफर वानी भी लाहौल से पैदल कुल्लू पहुंचा. नम आंखों से जाफर ने बताया कि बुधवार शाम के समय ही उसकी अपने भाई से बात हुई थी और उसके भाई ने कहा था कि लाहौल में इन दिनों मौसम काफी खराब चल रहा है. तो वह अपना ध्यान रखे. सुबह अचानक उन्हें कश्मीर से अपने घर वालों का फोन आया और कहा कि भूस्खलन के चलते उसका छोटा भाई दब गया है. सूचना मिलते ही वह लाहौल से कई रास्तों से पैदल चले और बड़ी मुश्किल से अब यहां पहुंचे हैं.

जाफर वानी ने बताया कि, "मेरे छोटे भाई सज्जाद अहमद वानी की घर में एक पत्नी और 3 साल की छोटी बेटी है, जिनका अब घर में रोकर बुरा हाल है. प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम उसमें बाधा बन रहा है. हमने अपने छोटे भाई से कहा था कि कुल्लू में भी बारिश चल रही है तो वह सरवरी में अपने दूसरे कमरे में रहे. लेकिन, मेरा भाई अखाड़ा बाजार में ही रुक गया. मेरा भाई यहां पर मेहनत मजदूरी करता था. कुल्लू शहर के सभी लोग उसे 'लंबू' के नाम से भी जानते थे."

क्या कहते हैं घटना में बाल-बाल बचे फरीद शेख?

इस घटना में बाल बाल जिंदा बचे फरीद शेख का कहना है कि, "सभी लोग सुबह नमाज ज्यादा कर वापस अपने कमरे में लौटे थे, लेकिन अचानक भूस्खलन के चलते सभी दब गए. मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकला. प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है. कश्मीर से भी हमें लगातार फोन आ रहे हैं. यहां के हालात के बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं."

मलबे में दबे सभी लोग हैं करीबी

वहीं, कुल्लू में मजदूरी का काम करने वाले कश्मीर के रहने वाले अब्दुल्ला का कहना है कि, "जब हमें इस घटना का पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंच गए. यहां पर जो भी लोग दबे हैं वह सब अपने करीबी रिश्तेदार हैं. अब मलबे में दबे हुए लोगों के बाहर निकलने का इंतजार है. इसके बारे में उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है. अचानक हुई इस घटना से सभी लोग काफी परेशान हैं."

लंबे समय से कुल्लू में कर रहे थे मेहनत-मजदूरी

वहीं, कश्मीर के रहने वाले बशीर अहमद ने बताया कि, "हमलोग गुरुवार सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं और मलबे से अपनों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं. सभी लोग यहां पर नमाज अदा करने के बाद खाना बना रहे थे और उसके बाद मेहनत मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान पहाड़ से गिरे मलबे ने पल भर में ही सब कुछ बदल कर रख दिया. जो लोग मलबे में दबे, वह सब आपस में रिश्तेदार थे और काफी समय से यहां पर मेहनत मजदूरी का काम कर रहे थे."

अखाड़ा बाजार में यहां भी रेस्क्यू जारी

वहीं, बुधवार (3 सितंबर) को कुल्लू के अखाड़ा बाजार में ही लैंडस्लाइड के मलबे में दबे 2 लोग एक जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी युवक और एक एनडीआरएफ के जवान की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है. अभी तक उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है. खराब मौसम और लगातार हो रहे भूस्खलन से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है.

