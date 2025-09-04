ETV Bharat / bharat

कुकी-ज़ो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग-02 पर शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया - KUKI ZO COUNCIL

सरकार ने कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया.

Kuki Zo Council
कुकी-ज़ो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग-02 पर शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया (सांकेतिक तस्वीर ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 5:09 PM IST

नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में कुकी-ज़ो काउंसिल ने गुरुवार को नेशनल हाइवे-02 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया. इस बीच भारत सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ओर्गनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के नेताओं के बीच नई दिल्ली में बहुचर्चित सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

बैठक के समापन एक त्रिपक्षीय संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें पुन बातचीत की गई शर्तें (ग्राउंड रूल्स) शामिल थीं, जो समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगी. संशोधित मूल नियमों ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को दोहराया.

'बातचीत से समाधान की वकालत'
संशोधित आधारभूत नियमों ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को दोहराया. इसमें मणिपुर राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की भी वकालत की गई. इसमें केएनओ और यूपीएफ ने संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर सात निर्दिष्ट कैंप को शिफ्ट करने पर भी सहमति व्यक्त की है.

समझौते के अनुसार विद्रोही समूह निर्दिष्ट शिविरों की संख्या कम करने के अलावा अपने हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ/बीएसएफ कैंप में रीलोकेट करेंगे. समझौते में सुरक्षा बलों द्वारा अपने कैडरों का कठोर फिजिकल वेरिफिकेशन करने और अगर कोई विदेशी नागरिक हो, तो उसे सूची से हटाने पर भी सहमति हुई.

नियमों के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी
समझौते में कहा गया है, "संयुक्त निगरानी समूह अब से बुनियादी नियमों के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी करेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसमें एसओओ समझौते की समीक्षा भी शामिल है."

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही
परिचालन निलंबन की अवधि एक साल से भी ज़्यादा समय से लंबित थी और कई मीतेई संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे थे. हालांकि, सरकारी प्रतिनिधियों और कुकी-ज़ो परिषद के नेताओं के बीच एक बैठक के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग-02 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया गया. एक अधिकारी ने बताया, "यह निर्णय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कुकी-ज़ो परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद लिया गया है."

अधिकारी ने बताया, "कुकी-ज़ो परिषद ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग-02 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया है. यह निर्णय पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कुकी-ज़ो परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई कई बैठकों के बाद लिया गया है. कुकी-ज़ो परिषदने एनएच-02 पर शांति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है."

