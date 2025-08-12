हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है. उन पर फोन टैपिंग मामले में गलत बयान देने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि बंदी संजय ने हाल ही में फ़ोन टैपिंग मामले में एसआईटी के समक्ष पेश होने के बाद केटीआर पर कई आरोप लगाए थे.

केटीआर ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी बंदी संजय कुमार ने गैर-ज़िम्मेदाराना बातें कीं है. एक जनप्रतिनिधि पर बेबुनियाद आरोप लगाए. केटीआर ने आरोप लगाया कि इस तरह के झूठे दावे सिर्फ़ राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किए जा रहे हैं. केटीआर ने बंदी संजय से तत्काल माफ़ी मांगने की मांग की बात कही. ऐसा न करने पर आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी.

कानूनी कार्रवाई की दी थी चेतावनीः

इससे पहले शुक्रवार को केटीआर एसआईटी की सुनवाई में भाग लेने के बाद जारी एक बयान में कहा था कि बंदी संजय को खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली की थोड़ी सी भी समझ नहीं है. तेलंगाना के बीआरएस नेता केटी रामा राव (केटीआर) ने कथित फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार की टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी. केटीआर ने बंदी संजय को चेतावनी दी थी कि आरोप वापस लें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें.

केटीआर और मंत्री के बीच क्या है विवादः

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक मौके पर कहा था कि पिछली केसीआर सरकार ने नेताओं, व्यापारियों, जजों और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों के फोन टैप किए थे. संजय ने यह भी आरोप लगाया कि केटीआर ने टैप किए गए कॉल डेटा का दुरुपयोग करके करोड़ों की उगाही की थी. केंद्रीय मंत्री के इसी बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच वाक युद्ध छिड़ गया.

फोन टैपिंग मामला क्या हैः

तेलंगाना में BRS सरकार के कार्यकाल 2014 से 2023 के दौरान Special Intelligence Branch (SIB) ने कथित रूप से करीब 600 लोगों के फोन टैप किए और निगरानी की. जिन लोगों के फोन टैप हुए उनमें राजनीतिक दलों के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, हाई कोर्ट के जज, उनके लाइफ पार्टनर, ड्राइवर और बचपन के दोस्त शामिल थे. यह पूरा मामला तब सामने आया जब सर्विस प्रोवाइडर की ओर से SIB को एक चिट्ठी भेजी गई. यह चिट्ठी 6 दिसंबर 2023 को SIB के DIG को भेजी गई थी. इससे 3 दिन पहले ही राज्य में कांग्रेस की नई सरकार बनी थी.

