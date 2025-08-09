हैदराबाद: तेलंगाना के बीआरएस नेता केटी रामा राव (केटीआर) ने कथित फोन टैपिंग घोटाले के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. केटीआर ने बंदी संजय को चेतावनी दी है कि आरोप वापस लें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें.

एसआईटी की शुक्रवार को सुनवाई में भाग लेने के बाद जारी एक बयान में केटीआर ने बंदी संजय पर मामले या खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली की थोड़ी सी भी समझ नहीं होने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि उनके आरोप निराधार हैं.

केटीआर ने कहा कि बंदी संजय की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित थी और जनता को गुमराह करने के इरादे से की गई थी. उन्होंने कहा, 'बंदी संजय की टिप्पणियां बकवास हैं. एक केंद्रीय मंत्री की 'गरिमा के अनुरूप नहीं हैं. उन्हें खुफिया एजेंसियों के संचालन और नीतियों की बुनियादी समझ का भी अभाव है. उनके आरोपों का एक प्रतिशत भी सच साबित नहीं हो सकता.'

केटीआर ने बंदी संजय को आरोप तुरंत वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 48 घंटे का समय दिया. अगर ऐसा नहीं किया गया तो केटीआर औपचारिक नोटिस भेजकर कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी.

केटीआर ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के जश्न पर कांग्रेस पर सवाल उठाए. एक अलग राजनीतिक हमले में केटीआर ने केंद्र सरकार से संवैधानिक मंजूरी लिए बिना 42फीसदी पिछड़ी जातियों के आरक्षण का जश्न मनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस की आलोचना की.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केटीआर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया. पिछड़ी जातियों के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिए बिना जश्न क्यों? दो राज्य बजट पेश करने के बाद भी कांग्रेस सरकार पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि आवंटित क्यों नहीं कर पाई? केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने पिछड़ी जातियों के घोषणापत्र में किए गए अधिकतर वादों को पूरा करने में विफल रही है और इस जश्न को 'अनावश्यक' और 'भ्रामक' बताया.

केटीआर और बंदी संजय के बीच वाकयुद्ध केंद्रीय मंत्री के उस विस्फोटक दावे के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली केसीआर सरकार ने नेताओं, व्यापारियों, जजों और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों के फोन टैप किए थे. संजय ने यह भी आरोप लगाया कि केटीआर ने टैप किए गए कॉल डेटा का दुरुपयोग करके करोड़ों की उगाही की थी, हालाँकि केटीआर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.