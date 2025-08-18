हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक श्री कृष्णाष्टमी जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. श्रद्धालुओं द्वारा खींचा जा रहा एक रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. घटना की जांच की जा रही है.

यह घटना रविवार रात रामंतपुर के अंतर्गत गोकुलनगर में हुई. मृतकों की पहचान कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्रविकास (39) और राजेंद्र रेड्डी (45) के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना गोकुलनगर इलाके में उस समय हुई जब कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के तहत निकाली जा रही एक शोभायात्रा का रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया.

रथ को खींचने वाले वाहन की मरम्मत चल रही थी, तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उसे एक तरफ रोककर हाथ से खींचा. इसी दौरान रथ बिजली के तारों के संपर्क में आ गया. रथ खींच रहे कम से कम नौ युवकों को बिजली का झटका लगा और वे जमीन पर गिर पड़े. इससे वहां खुशियों और भक्ति भाव से भरा माहौल चीख पुकार में बदल गया.

स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और अचेत पड़े लोगों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. चार अन्य का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इससे मौत की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम छा गया. यह हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है. लोग आश्चर्यचकित हैं कि रथ की उंचाई कितनी थी जो ये तार के संपर्क में आ गयी.

बताया गया है कि घायलों में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का गनमैन श्रीनिवास भी शामिल है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया है. आगे की जांच जारी है.'