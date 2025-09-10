ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार के कैलेंडर में प्रधानमंत्री के साथ कोझिकोड की महिला की तस्वीर

कोझिकोड की बिदुला कन्नड़िकल में अपने घर के पास के खेतों और नदियों से मिट्टी इकट्ठा करके मूर्तियां बनाती थीं.

Clay Arts
केंद्र सरकार के कैलेंडर में प्रधानमंत्री के साथ कोझिकोड की महिला की तस्वीर (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 10, 2025

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोझिकोड में मिट्टी की कला (Clay Arts) और मूर्तियों को अपने जीवन का जुनून बनाने वाली एलाथुर की मूल निवासी पी बी बिदुला को एक अप्रत्याशित और दुर्लभ सम्मान मिला है. दरअसल, मिट्टी के प्रति अपने प्रेम को जीवन की यात्रा बनाने वाली इस कलाकार की तस्वीर केंद्र सरकार के 2025 के कैलेंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छपी है.

बता दें बिदुला की यह तस्वीर सितंबर के पन्ने पर प्रधानमंत्री के साथ छपी है. इस कैलेंडर का विमोचन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जनवरी को किया था. यह कैलेंडर पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत बिदुला की मेहनत का भी सम्मान बन गया है.

Clay Arts
केंद्र सरकार का कैलेंडर (ETV Bharat)

छोटी उम्र से ही शुरू हुआ जुनून
बिदुला को बचपन से ही मिट्टी की आकृतियां बनाने का शौक था. वह कन्नड़िकल में अपने घर के पास के खेतों और नदियों से मिट्टी इकट्ठा करके मूर्तियां बनाती थीं. बिदुला ने स्कूल में रहते हुए ही मिट्टी की मूर्तियां बेचकर अपनी कमाई शुरू कर दी थी. बाद में, उन्होंने अपने माता-पिता की फार्मासिस्ट बनने की इच्छा को दरकिनार कर दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने को अपनी जीवनशैली बना लिया.

केंद्र सरकार के कैलेंडर में प्रधानमंत्री के साथ कोझिकोड की महिला की तस्वीर (ETV Bharat)

पहली कमाई 50 रुपये
बर्तन, मूर्तियां और गणेश बनाने से शुरू हुई उनकी मेहनत अब कथकली और थेय्यम तक पहुंच गई है. हल्के रंग के पर्दे, कांच के कूड, चाय के बर्तन, लॉकेट और परफ्यूम डिफ्यूजर, उनकी बनाई कुछ खास चीज़ें हैं.यह सब तब शुरू हुआ जब कॉलेज जाने वालों ने उनसे 50 रुपये में एक मूर्ति खरीदी. अब उनकी बिक्री लाखों में पहुंच गई है.

Clay Arts
मिट्टी की आकृतियां (ETV Bharat)

बिदुला कहती हैं कि उनके लिए यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन था कि उनके रिश्तेदार और दोस्त उनकी कृतियां खरीदते थे. कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने अपने परिवार को परेशान किए बिना अपनी जरूरतों के लिए पैसे जुटाए. उन्होंने शादियों में मिट्टी की मूर्तियां उपहार में दी हैं. बिना किसी से मदद मांगे खुद उपहार दे पाना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था.

Clay Arts
मिट्टी से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति (ETV Bharat)

मिट्टी का अध्ययन और ज्ञान...
उन्होंने मिट्टी के बारे में बहुत कुछ सीखा. कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों से भी मिट्टी खरीदी जाती थी. इसके विभिन्न मिश्रणों से नए विचार और रूप गढ़े गए. उनके माता-पिता चाहते थे कि वह फार्मासिस्ट बनें, लेकिन बिदुला जो कन्नड़ के तट पर कुम्हारों को देखते हुए बड़ी हुई थीं, उन्होंने कभी किसी नौकरी के बारे में नहीं सोचा.उन्होंने मिट्टी के वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक के सेंट्रल विलेज पॉटरी इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ पॉटरी की डिग्री हासिल की.

गांधी की मूर्ति बनी मार्गदर्शक
2001 में गांधी आश्रम में बिदुला द्वारा बनाई गई गांधी की आधी लंबाई वाली मूर्ति उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई. उस दिन मुंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त सीवी प्रभाकर कुरुप उस जगह आए थे और इस मूर्ति से प्रभावित होकर उन्होंने बिदुला को 500 रुपये का इनाम दिया. उन्होंने ही बिदुला को कर्नाटक में पढ़ाई करने की सलाह भी दी थी. यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था.

Clay Arts
मिट्टे से बनी भगवान गणेश की मूर्ति (ETV Bharat)

कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी. लड़की देखने आए व्यक्ति के लिए उनका एक ही सुझाव था कि उसे शादी के बाद भी मिट्टी बनाने का काम जारी रखने दिया जाए. इलाथुर में आटा चक्की चलाने वाले बैजूनाथ ने यह काम अपने हाथ में ले लिया. उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपनी दुकान के ठीक बगल में मिट्टी बनाने और बेचने का प्रबंध कर दिया

प्रधानमंत्री की तारीफ, कैलेंडर में तस्वीर
पिछले 25 सालों से बिदुला मिट्टी से हस्तशिल्प वस्तुएं बना रही हैं और पिछले 12 सालों से विभिन्न विभागों और प्रमुख कक्षाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग ले रही हैं, लेकिन 2023 में उनके भाग्य का एक अप्रत्याशित मोड़ उस समय आया, जब उन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला.

Clay Arts
मिट्टी की मूर्ती (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय प्रदर्शनी देखने आए थे उन्होंने बिदुला के बगल में बैठे, उनसे बात की और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में पूछा. उन्होंने केरल की मिट्टी की विशिष्टता और अन्य राज्यों की मिट्टी से इसकी भिन्नता के बारे में पूछा. प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा कि उनका काम दूसरों से अलग क्यों है. उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई मिट्टी और लकड़ी की घड़ी और साबुनदानी की सुंदरता की प्रशंसा की. बिदुला ने बताया कि मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि क्या मिट्टी के दीयों को इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि उन्हें दीवारों पर लगाया जा सके.

Clay Arts
मिट्टी की आकृतियां (ETV Bharat)

बिदुला ने दिल्ली की इस अप्रत्याशित यात्रा और सितंबर 2025 के भारत सरकार के कैलेंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जगह मिली — एक बड़ी उपलब्धि बताया. सितंबर 2025 के कैलेंडर में उनकी तस्वीर शामिल होने की पुष्टि त्रिशूर स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) कार्यालय से हुई, जिसने कैलेंडर का आयोजन किया था. बिदुला इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पल बताती हैं.

Clay Arts
पीएम मोदी के साथ बिदुला (ETV Bharat)

कथकली में प्रवेश, तेय्यम रूप निर्मिति
उन्होंने कहा, "अब मैंने बहुत जोखिम उठाया है और तेय्यम रूप निर्मिति कथकली में प्रवेश किया है. यह अनिवार्य है कि प्रत्येक प्रस्तुति में उसकी वेशभूषा और भाव मौजूद हों. कार परफ्यूम डिफ्यूजर एक ऐसी वस्तु है जो उत्तर भारत तक भेजी जाती है. बहुत से लोग इसे खरीद रहे हैं. इसके अलावा, यह भी गर्व की बात है कि जिन्होंने इसे खरीदा है, वे इसे दोबारा मांग रहे हैं.

Clay Arts
पीएम मोदी के साथ बिदुला (ETV Bharat)

उन्होंने 2013 में प्रदर्शनियां शुरू कीं. ओयसाका की गीता चेची ने उन्हें रास्ता दिखाया।.उसके बाद उनकी आय में वृद्धि हुई. उन्होंने प्रयोग के आधार पर नई और अलग वस्तुएं बनाईं. बिदुला कहती हैं कि शादी के बाद उन्हें अपने पति और परिवार से जो सहयोग मिला, उसने ही उन्हें वास्तव में एक पेशेवर कलाकार बनाया. बता दें कि बिदुला, कन्नड़िक्कल के पूलकांडी निवासी स्वर्गीय बालन और मृदुला की बेटी हैं.

