केरल की सबसे लंबी कोझिकोड-वायनाड टनल रोड, 4 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की योजना - KOZHIKODE WAYANAD TUNNEL ROAD

कोझिकोड-वायनाड टनल रोड से संपर्क और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह केरल की पहली और देश की तीसरी सबसे लंबी भूमिगत सुरंग सड़क होगी.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
कोझिकोड-वायनाड टनल रोड का होगा निर्माण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 7:53 PM IST

कोझिकोड: केरल की सबसे लंबी सुरंग सड़क का निर्माण रविवार यानी की 31 अगस्त से शुरू होगा. 8.73 किलोमीटर लंबी यह सुरंग कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ेगी. यह टनल मौजूदा घाट सड़कों का एक विकल्प होगा. यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाटों से होकर गुजरती है. जिससे यह इस इलाके में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास का रूप ले लेगा.

चार लेन वाली यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा और कम्युनिकेशन सिस्टम (संचार प्रणाली) से सुसज्जित होगी, जिसमें वेंटिलेशन, अग्निशामक तंत्र, सुरंग रेडियो, टेलीफोन और ध्वनि प्रणालियां, आपातकालीन कॉल सुविधाएं और सीसीटीवी निगरानी शामिल होंगी.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
टनल रोड की तस्वीर कुछ ऐसी होगी (ETV Bharat)

इस टनल रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन करेंगे. केरल की सबसे लंबी यह सुरंग वायनाड जिले में 5.58 किलोमीटर और कोझिकोड जिले में 3.15 किलोमीटर तक फैली होगी. इस परियोजना को चार साल के अंदर पूरा करने की योजना है.

कोझिकोड के मारिपुझा से वायनाड के मीनाक्षीपालम तक पहुंच मार्ग समेत, सुरंग मार्ग की कुल लंबाई 8.73 किलोमीटर है. इसमे से 8.11 किलोमीटर में दो सुरंगें होंगी. इस परियोजना में इरुवाझिंजी नदी पर दो बड़े पुल और तीन छोटे पुल भी शामिल होंगे. इस मार्ग में छह मोड़ होंगे और हर 300 मीटर पर दोनों सुरंगों को जोड़ने वाले क्रॉस-पैसेज होंगे. इस परियोजना के लिए कुल 33 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी.

कोझिकोड-वायनाड यात्रा को सुगम बनाने के लिए सुरंग मार्ग
सुरंग मार्ग 5,771 मीटर वन भूमि और 2,964 मीटर निजी भूमि से होकर गुजरेगा. तिरुवंबाडी के विधायक लिंटो जोसेफ ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद, कोझिकोड और वायनाड के बीच यातायात सेवा आसान होगी. उन्होंने आगे कहा कि इससे यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन एवं व्यापार क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा. चूंकि यह सड़क पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी शर्तों के तहत इस परियोजना को अनुमति दी गई है.

इस सुरंग सड़क का प्राथमिक उद्देश्य थमारास्सेरी चूरम (थमारास्सेरी दर्रे) पर यातायात की भीड़भाड़ से राहत प्रदान करना है. इससे कोझीकोड और वायनाड के बीच यात्रा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, इससे मालाबार क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलने की उम्मीद है. कोझीकोड-कुन्नमंगलम-एनआईटी-मुक्कम-तिरुवंबाडी-अनक्कमपोयिल-कल्लाडी-मेप्पाडी-कलपेट्टा मार्ग से यात्रा सुगम हो जाएगी. अनक्कमपोयिल से मेप्पाडी की यात्रा की दूरी घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी.

इस सुरंग मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केआईआईएफबी (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) और कोंकण रेलवे के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया जा रहा है. यह ठेका दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (भोपाल स्थित) और रॉयल इन्फ्रास्ट्रक्चर (कोलकाता स्थित) को दिया गया है. परियोजना की कुल लागत 2,134 करोड़ रुपये अनुमानित है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी.

भारत की तीसरी सबसे लंबी अंडरग्राउंड टनल रोड
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से 60 विशिष्ट शर्तों के तहत मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना ने गति पकड़ी है. पूरा होने पर, यह देश की तीसरी सबसे लंबी भूमिगत सुरंग सड़क बन जाएगी. इस सुरंग की घोषणा सरकार की 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत 2020 में की गई थी. घोषणा के बाद, कोंकण रेलवे के अधिकारियों के नेतृत्व में एक विस्तृत अध्ययन किया गया. सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, टेंडर आमंत्रित की गईं. हालांकि, प्रक्रियात्मक देरी के कारण टेंडर जमा करने की समय सीमा बढ़ानी पड़ी.

Kozhikode-Wayanad Tunnel Road
कोझिकोड-वायनाड टनल रोड का होगा निर्माण (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण समूह ने गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव की चेतावनी दी
वहीं, दूसरी तरफ वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति ने सुरंग सड़क परियोजना का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि इससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति होगी. ऐसे में उन्होंने निर्माण कार्य रोकने की मांग की है. समिति के मुताबिक, केंद्र और राज्य दोनों मूल्यांकन समितियों ने विशेषज्ञ अध्ययन या आकलन किए बिना ही परियोजना को मंजूरी दे दी. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जिसने पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट पेश किया था, ऐसा करने में विफल रहा. इसके अलावा, वन विभाग, जिसे वन मंजूरी देनी थी, ने कथित तौर पर भ्रामक जानकारी दी.

समिति का यह भी कहना है कि प्रस्तावित सुरंग उन इलाकों से होकर गुजरती है जहां पहले ही बड़े भूस्खलन आपदाएं देखी जा चुकी हैं. उन्होंने भूस्खलन आपदा वाले इलाकों में चूरलमाला, पुथुमाला और कवलप्पारा का जिक्र किया. वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति के अध्यक्ष बधुशा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मंजूरी गलत सूचना के जरिए प्राप्त की गई थी.

