केरल: कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में लावारिस शवों का ढेर, गहराया संकट
कानून के अनुसार लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पुलिस की होती है.
Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST
कोझिकोड: यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) डॉ. दानिश ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर लावारिस शवों की बढ़ती संख्या पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है. अपने पत्र में आरएमओ ने चेतावनी दी है कि शवगृह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच चुका है और अब और शवों को रखने की क्षमता नहीं है.
शवगृह में वर्तमान में 15 शव रखे हुए हैं जिन पर दो महीने से अधिक समय से कोई दावा नहीं किया गया है. इस सुविधा में दो कोल्ड रूम हैं जिनकी कुल क्षमता 36 शवों की है. एक यूनिट मोटर की खराबी के कारण मरम्मत के दौर से गुजर रही है, जिससे इसकी कार्यशील क्षमता केवल 18 शवों की रह गई है. प्रतिदिन औसतन 12 शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, और सीमित जगह के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है. इससे कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अंडर रिनोवेशन यूनिट में शव रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
पंचायत के हस्तक्षेप ने संकट को उजागर किया
यह मुद्दा तब लोगों के ध्यान में आया जब चेलनूर पंचायत के अध्यक्ष पी.पी. नौशीर ने भरथन नाम के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की पहल की. उसका शव लावारिस पड़ा था. भरथन अपने परिवार से अलग हो गया था. उदयम होम केयर सेंटर में स्थानांतरित होने से पहले सड़कों पर रहता था. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार कर दिया.
नौशीर ने ईटीवी भारत को बताया, 'उदयम होम ने हमें बताया कि शव लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है.' उन्होंने आगे कहा, 'परिवार से संपर्क करने और उनके इनकार के बाद हमने चेवरूर पुलिस को सूचित किया. उनके अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बाद हमने शव को अपने कब्जे में ले लिया.' स्थानीय पंचायत ने एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और स्वयंसेवकों की मदद से वेस्ट हिल श्मशान घाट में अंतिम संस्कार का आयोजन किया. नौशीर ने अन्य स्थानीय सरकारी निकायों और निगमों से भी इसी तरह की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया.
लावारिस शव: एक जटिल कानूनी प्रक्रिया
सरकारी शवगृह से लावारिस या अज्ञात शव प्राप्त करने के लिए आवश्यक जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के कारण यह समस्या और भी जटिल हो जाती है. ऐसा करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों को पहले थाने से पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होता है. आवेदन में शव प्राप्त करने का कारण और इच्छित दाह संस्कार या दफनाने का विवरण स्पष्ट रूप से बताना होता है.
एनओसी प्राप्त होने के बाद शवगृह अधिकारी शव को सौंपने से पहले दावेदार की पहचान और अन्य प्रासंगिक पहचान दस्तावेजों के साथ दस्तावेज का सत्यापन करते हैं. इसके बाद स्थानीय स्व-सरकारी निकाय से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है. इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जाँच रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
शरीर रचना विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी लावारिस शव का 72 घंटों के भीतर सम्मानजनक अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया जाना चाहिए. हालाँकि, आवश्यक पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में देरी एक प्रमुख कारण है कि कई शवों को लंबे समय तक रखना पड़ जाता है. कानून के अनुसार लावारिस शवों की जिम्मेदारी अंततः स्थानीय सरकारी निकायों और रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में पुलिस पर आती है.