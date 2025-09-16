कोसी में बह जाता है लालू यादव का MY समीकरण, नीतीश का बजता है डंका, जानें तीन यादव महारथी की कहानी
कोसी में यादव-मुस्लिम समीकरण लालू की बजाय नीतीश के पक्ष में जाता है. स्थानीय यादव नेताओं के प्रभाव से 2020 में एनडीए ने बढ़त बनाई.
Published : September 16, 2025 at 3:55 PM IST
रिपोर्ट: अविनाश कुमार
पटना: बिहार की राजनीति में 1990 के दशक के बाद एम-वाई यानी मुस्लिम-यादव गठजोड़ लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत रहा है. यह समीकरण उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने में सहायक रहा, लेकिन 2005 के बाद हालात बदलने लगे. खासकर कोसी प्रमंडल में जहां यह समीकरण धीरे-धीरे टूटता गया. इस बदलाव के केंद्र में नीतीश कुमार की रणनीति और यादव समुदाय से आने वाले उनके भरोसेमंद नेता रहे हैं.
कोसी में नीतीश की रणनीति: कोसी क्षेत्र में नीतीश कुमार ने चतुराई से तीन प्रमुख यादव नेताओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की. बिजेंद्र प्रसाद यादव, जो सुपौल से 1990 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं इलाके में विजेंद्र प्रसाद यादव बड़ी राजनीतिक पकड़ रखते हैं. नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले के आलमनगर से 1995 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, कई विभागों में मंत्री रहे और फिलहाल बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं.
दिनेश चंद्र यादव की भूमिका: तीसरे मजबूत नेता हैं दिनेश चंद्र यादव, जो वर्तमान में मधेपुरा से सांसद हैं. इससे पहले वे सहरसा और खगड़िया से भी सांसद रह चुके हैं और सिमरी बख्तियारपुर से चार बार विधायक रह चुके हैं. उनकी वजह से सहरसा जिले में जेडीयू की मजबूत पकड़ बनी रही. इन तीन यादव नेताओं ने कोसी क्षेत्र में नीतीश कुमार की राजनीतिक जड़ें इतनी मजबूत कर दीं कि लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक वोट बैंक भी खिसकता चला गया.
कोसी में में बदला समीकरण: 2005 के बाद बिहार की राजनीति में कोसी प्रमंडल का समीकरण पूरी तरह बदल गया. जहां कभी लालू प्रसाद यादव का एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण अटूट माना जाता था, वहीं नीतीश कुमार ने तीन प्रभावशाली यादव नेताओं के सहारे इस क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन अपने पक्ष में कर लिया. ये तीन नेता हैं बिजेंद्र प्रसाद यादव, दिनेश चंद्र यादव, और नरेंद्र नारायण यादव हैं.
नीतीश के भरोसेमंद सिपाही बिजेंद्र प्रसाद यादव: इनमें सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं वे केवल मंत्री नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं. जब भी पार्टी या सरकार में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो नीतीश कुमार उनका परामर्श जरूर लेते हैं. उनका प्रभाव केवल पटना की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सुपौल जिले में उन्होंने कई बड़ी विकास योजनाएं ले जाकर जदयू को मजबूत किया है.
लगातार आठ बार विधायक: 1990 से अब तक बिजेंद्र प्रसाद यादव लगातार आठ बार सुपौल सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. शुरुआत में उन्होंने जनता दल और समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता. 2000 के बाद से वे जदयू में हैं और हर चुनाव में उनका वोटों का अंतर लगातार बढ़ता गया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी को 28,099 वोटों से हराया, और 50.2% वोट हासिल किए.
2020 में एनडीए ने सुपौल की पांचों सीटें जीतीं: बिजेंद्र यादव का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में सुपौल जिले की सभी पांच सीटें एनडीए ने जीत लीं, जिनमें से चार सीटें जदयू के खाते में गईं. इसका श्रेय स्थानीय स्तर पर बिजेंद्र यादव के कार्यों, योजनाओं और जनसंपर्क को जाता है. उन्होंने न केवल खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि जिले में पार्टी संगठन को भी जमीन पर खड़ा किया.
नीतीश की रणनीति में 'यादव शक्ति' का संतुलन: बिजेंद्र यादव जैसे नेताओं की सफलता यह साबित करती है कि नीतीश कुमार ने केवल सामाजिक समीकरण ही नहीं, बल्कि जमीनी संगठन और विश्वसनीय नेतृत्व के जरिए कोसी क्षेत्र में राजद के आधार को कमजोर किया. आज कोसी में लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक एम-वाई समीकरण ढह चुका है, और इसकी जगह नीतीश कुमार का स्थिर, स्थानीय नेतृत्व आधारित मॉडल खड़ा है, जिसमें बिजेंद्र यादव की भूमिका केन्द्र में है.
सहरसा में दिनेश चंद्र यादव का दबदबा: सहरसा जिले के प्रभावशाली नेता दिनेश चंद्र यादव ने बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है. वे पहली बार 1995 में सिमरी बख्तियारपुर से विधायक बने और इसके बाद चार बार विधायक रह चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा से सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है. फिलहाल वे जदयू के सांसद हैं और क्षेत्र में उनकी पैठ मजबूत बनी हुई है.
नीतीश सरकार में मंत्री और लोकप्रिय इंजीनियर नेता: दिनेश चंद्र यादव इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से आते हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं. उनकी लोकप्रियता और प्रभाव की एक बड़ी मिसाल यह है कि राजद के दिग्गज नेता शरद यादव को 2019 में मधेपुरा से उनके खिलाफ चुनाव हार का सामना करना पड़ा. यह जीत दिनेश चंद्र यादव की मजबूत राजनीतिक पकड़ को दर्शाती है.
सहरसा से मधेपुरा तक राजनीतिक जलवा: दिनेश चंद्र यादव का प्रभाव केवल सहरसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मधेपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी पैठ मजबूत है. उनकी रणनीति और जनसमर्थन के कारण ही कोसी क्षेत्र में जदयू का डंका बज रहा है. इस क्षेत्र में राजद की पकड़ कमजोर पड़ गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को मजबूती मिली है.
2020 चुनाव में दिनेश यादव की भूमिका: 2020 के विधानसभा चुनाव में सहरसा जिले की चार विधानसभा सीटों में से तीन सीटें एनडीए के खाते में आईं, जबकि केवल एक सीट राजद ने जीती. इस सफलता में दिनेश चंद्र यादव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. उनकी लोकल पहुंच और प्रभाव ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता को सहरसा में बुलंद किया है.
'रोम पोप का, मधेपुरा गोप का' : मधेपुरा से आने वाले नेता नरेंद्र नारायण यादव का क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा बहुत मजबूत है. वे 1995 से लगातार आलमनगर सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं. मधेपुरा में राजनीतिक चर्चाएं अक्सर लोकप्रिय नारे 'रोम पोप का, मधेपुरा गोप का' से होती हैं, जो इस क्षेत्र की जटिल राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। इस इलाके में यादव मतदाता होते हुए भी, राजद के मुकाबले जदयू का प्रदर्शन मजबूत रहा है.
मधेपुरा में राजद और जदयू का समीकरण: पिछले पांच विधानसभा चुनावों में राजद कभी भी मधेपुरा जिले में जदयू से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई. 2020 के चुनाव में जिले की चार सीटों में से राजद और जदयू ने दो-दो सीटें जीतीं. 2015 और 2010 के चुनावों में जदयू ने 3-1 की बढ़त बनाई थी. फरवरी 2005 के चुनाव में जदयू ने 5 में से 4 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई, जबकि नवंबर 2005 में जदयू ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया. 2020 का प्रदर्शन राजद के लिए पिछले चुनावों में सबसे बेहतर माना गया.
प्रमुख विजेताओं और चुनावी मुकाबले: 2020 में मधेपुरा से प्रो चंद्रशेखर और सिंगहेश्वर से चंद्रहास चौपाल चुनाव जीते. प्रो चंद्रशेखर ने जदयू के निखिल मंडल और जाप के पप्पू यादव को परास्त किया. जदयू ने आलमनगर और बिहारीगंज सीटें अपने कब्जे में रखीं, जहां से नरेंद्र नारायण यादव और निरंजन मेहता ने जीत हासिल की. परिसीमन के बाद से जदयू ने इन दोनों सीटों पर कभी हार नहीं मानी है.
मधेपुरा में जदयू का स्थिर और मजबूत आधार: मधेपुरा में यादव मतदाताओं के बीच राजद का कोर वोटर माना जाता है, फिर भी जदयू ने लगातार बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है. नरेंद्र नारायण यादव जैसे नेताओं के प्रभाव और सक्रियता ने जदयू को इस क्षेत्र में मजबूती दी है. इस राजनीतिक समीकरण ने मधेपुरा को बिहार की राजनीति में एक खास मुकाम दिलाया है.
बीपी मंडल ने बदली देश की राजनीति: जिस मंडल आयोग की रिपोर्ट ने पूरे भारत की राजनीति का स्वरूप बदल दिया, उसके अध्यक्ष बीपी मंडल मधेपुरा के ही थे. आरक्षण के समर्थन में जब शरद यादव ने मंडल रथ यात्रा की शुरुआत की, तो यह यात्रा 25 अगस्त 1992 को मधेपुरा के मुरहो से निकली थी. इस ऐतिहासिक यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता शामिल हुए। यह यात्रा सामाजिक न्याय की एक क्रांतिकारी पहल के रूप में याद की जाती है.
शरद यादव और लालू यादव की जंग: मधेपुरा ने बिहार की राजनीति में कई दिग्गज नेताओं को जन्म दिया है. यहां से कई बार चुनाव लड़ चुके जेबी कृपलानी जैसे नेता भी उभरे। इसके बाद मधेपुरा ने शरद यादव बनाम लालू यादव की राजनीतिक टक्कर को भी देखा, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी. यह राजनीतिक संघर्ष मधेपुरा की राजनीति को हमेशा दिलचस्प बनाता रहा है.
मधेपुरा की राजनीति में चुनावी तैयारी: इस बार भी मधेपुरा की राजनीतिक लड़ाई कड़ी होने वाली है। स्थानीय विधायक प्रो चंद्रशेखर ने फिर से राजद से टिकट की उम्मीद जताई है. वे मंत्री रहते हुए कई विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं. वहीं जदयू से नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जो वर्तमान विधायक भी हैं. पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर से टिकट की मांग कर रहे हैं, हालांकि वे पिछला चुनाव हार चुके हैं.
बिहारीगंज सीट की सियासी जंग: बिहारीगंज सीट पर भी चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। पूर्व मंत्री रविंद्र चरण यादव जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस सीट से टिकट के इच्छुक हैं. वहीं, हाल ही में आरजेडी में शामिल हुईं पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी इस सीट से उम्मीदवार बनना चाहती हैं. पिछली बार इस सीट पर शरद यादव की बेटी सुभाषिणी यादव कांग्रेस की उम्मीदवार थीं. इस बार भी भाजपा का इस जिले में कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है.
बीपी मंडल की विरासत और निखिल मंडल का मंच पर आगमन: इस चुनाव में बीपी मंडल के पोते, निखिल मंडल भी मधेपुरा सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. मधेपुरा की राजनीति में बीपी मंडल की विरासत आज भी जीवित है और निखिल मंडल इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. बिहार के इस ऐतिहासिक जिले में आगामी चुनाव दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक होने की पूरी संभावना है.
"कोसी इलाके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम ही इतना किया है कि वहां के लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं. बाढ़ प्रभावित इलाके में नीतीश कुमार ने लोगों को जिस प्रकार से मदद पहुंचाई है. सड़क और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया है उसके कारण कोसी के लोग नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं." -निहोरा यादव, जदयू प्रवक्ता
क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है समीकरण ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है लेकिन पूरे बिहार में यह वोट बैंक लालू यादव के साथ रहा हो ऐसा भी नहीं है कोसी प्रमंडल इसका उदाहरण है क्योंकि कोसी प्रमंडल में यादव और मुस्लिम वोटर की संख्या अधिक होने के बावजूद नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती रही है.
"सुपौल जिले में जहां बिजेंद्र यादव, सहरसा जिले में दिनेश चंद्र यादव तो मधेपुरा जिले में नरेंद्र नारायण यादव बड़े यादव नेता नीतीश कुमार के साथ रहे हैं जो चट्टानी एकता के साथ लगातार नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करते रहे हैं. तीनों नेता क्षेत्र के विकास को लेकर भी समर्पित रहे है और उसके कारण नीतीश कुमार को कोसी प्रमंडल में अधिक सीट मिलती रही है." -सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
2020 में महागठबंधन सिमट गया: 2020 के विधानसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जब कोसी प्रमंडल की 13 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाया, बाकी सभी पर एनडीए का कब्जा रहा. इसके ठीक विपरीत, 2015 में जब नीतीश और लालू साथ थे, तो यह गठबंधन 13 में से 12 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहा था और सिर्फ एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी.
"कोसी के लोगों का भी तेजस्वी के काम पर विश्वास है और बिहार विधानसभा चुनाव में कोसी का इलाका बदलाव का बड़ा गवाह बनेगा."-एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता
