जैसलमेर: दक्षिणी कमान के अंतर्गत बैटल एक्स डिवीजन ने कोणार्क कोर के तत्वावधान में जैसलमेर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की सफलता पूर्वक जांच और मान्यता के लिए एक्सरसाइज ड्रोन अस्त्र-II का आयोजन किया. इस अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन तकनीक और उसके प्रतिरोधक उपायों की क्षमता का परीक्षण करना था.
भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास : अभ्यास के दौरान वास्तविक समय में बैटल स्पेस मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया गया. बड़े पैमाने पर ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन ऑपरेशन्स को अंजाम देते हुए यह अभ्यास भारतीय सेना की बढ़ती तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण साबित हुआ.
अभ्यास में विभिन्न प्रकार के ड्रोन सिस्टम का संचालन और उनके विरुद्ध प्रतिरोधक उपायों की तैनाती की गई. इस दौरान सेना ने यह सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में ड्रोन हमलों का सामना करने और उन्हें निष्क्रिय करने की रणनीति प्रभावी ढंग से लागू हो सके.
The exercise validated real-time Battle Space Management & orchestration of large scale Drone & Counter-Drone Operations —demonstrating significant stride of #IndianArmy in Technology Absorption & #CapabilityDevelopment.
(2/2)@adgpi@IaSouthern@PRODefRjsthn@PRODefPune pic.twitter.com/Rfzop9Xlk4
सेना सूत्रों का कहना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन तकनीक निर्णायक भूमिका निभाएगी. ऐसे में ड्रोन और काउंटर ड्रोन की समन्वित रणनीति भारतीय सेना को किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी. इस अभ्यास से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक तकनीक को तेजी से आत्मसात कर रही है और अपनी युद्धक क्षमता में लगातार गुणात्मक वृद्धि कर रही है.
जैसलमेर की रेतीली धरती पर हुआ यह अभ्यास सेना की तैयारी और भविष्य की लड़ाइयों के लिए सशक्त रणनीति का प्रमाण बना. एक्सरसाइज ड्रोन अस्त्र-II ने न केवल तकनीकी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि भारतीय सेना निरंतर क्षमता विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है.