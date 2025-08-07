आरजी कर कांड की पहली बरसी पर प्रदर्शन का आह्वान, पूरे बंगाल में सड़कों पर उतरेंगे लाखों लोग

कोलकाता: 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना को एक साल हो जाएंगे. इस कांड की बरसी पर एक बार फिर राज्य भर में रात भर धरना देने का आह्वान किया गया है. दिन में नबन्ना भवन (राज्य सचिवालय) और कालीघाट तक मार्च निकाला जाएगा.

पश्चिम बंगाल में विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है. 8, 9 और 14 अगस्त को कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर लाखों लोग नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और अन्य माध्यमों से न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरेंगे. राज्य के वामपंथी दल और उनके संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी विरोध मार्च में शामिल होंगे. लेकिन बिना किसी राजनीतिक बैनर के. विभिन्न मंचों पर जन संगठनों के बैनरों के जरिये आरजी कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जाएगी.

9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी समय महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य घटना से पूरी देश सहम गया था. पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर देश भर में जगह-जगह प्रदर्शन हुए. पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रों ने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया था. इन विरोध प्रदर्शनों में समाज के लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और अपराध के खिलाफ आवाज उठाई.

आरजी कर कांड की पहली बरसी पर प्रदर्शन का आह्वान (ETV Bharat)

आरजी कर कांड की पहली बरसी राजनीतिक दलों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग 26 सूत्री सवालों के जवाब के साथ-साथ न्याय की मांग के लिए फिर से एकजुट होने की शपथ लेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए, अभय मंच और जूनियर डॉक्टर्स फोरम समेत कई संगठनों ने आम लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. उनका कहना है कि आरजी कर मामले को एक साल पूरा होने वाला है. फिर भी राज्य में ऐसी घटनाएं रुकी नहीं हैं और हत्या और दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए, पश्चिम बंगाल के आम लोगों से 9 अगस्त को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया गया है.

हम मिट चुके नारे और चित्र बनाएंगे...

डॉक्टरों के संयुक्त मंच के संयुक्त संयोजक डॉ. पुण्यब्रत गुण ने कहा, "एक साल हो गया है, लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला है. कई लोग अभी भी क्रोध, दुख और निराशा के साथ इस अन्याय के खिलाफ अपने दिलों में एक कमजोर लेकिन जलती हुई आग को पाल रहे हैं. कई लोग राज्य मशीनरी की निष्क्रियता से निराश हैं. उस तारीख को, उस समय, उस भयानक रात को जब यह अपराध हुआ था, हम फिर से सड़कों पर होंगे; हम क्रोध, दर्द, शोक, प्रतिबद्धता और विरोध की आग के साथ जागेंगे. शहर से गांव तक, दीवार से दीवार तक, सड़कों पर, हम मिट चुके नारे और चित्र बनाएंगे."

आरजी कर कांड की बरसी पर भाजपा भी सड़कों पर उतर रही है. लेकिन इस घटना में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने एक बयान में कहा है, "केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब तक मामले में 'बड़ी साजिश' और 'सबूतों को नष्ट करने' की बात करना बंद कर दिया है. पूरक आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है. असली चेहरे अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं. सजा का सवाल ही नहीं उठता! हम अपने सभी साथियों के साथ पहले दिन से ही इस लड़ाई में शामिल होंगे. जो लोग कोलकाता नहीं आ सकते, उनसे भी अनुरोध है कि वे अपने-अपने इलाकों या परिसरों में पीड़िता की याद में जागते रहें और विरोध की शपथ लें."

पुलिस पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप

पिछले साल हुए जनांदोलन के मामले में पुलिस ने हाल ही में कई वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों को तलब किया है. डॉक्टरों का संयुक्त मंच इस मामले को महज एक कानूनी प्रक्रिया मानने से कतरा रहा है. उनकी ओर से पुण्यब्रत गुण ने कहा, "हत्या, दुष्कर्म, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार की जांच में प्रशासन की भूमिका अब तक शर्मनाक रूप से खामोश रही है, लेकिन अचानक आंदोलन के दिन ही डॉक्टरों को चादरें, सड़क जाम जैसे बेतुके मामलों में बुलाकर धमकियां दी जा रही हैं - हम इसे धमकाने का नग्न प्रदर्शन मानते हैं. इस तरह किसी एक डॉक्टर को नहीं, बल्कि पूरे समाज को चुप कराने की कोशिश की जा रही है. पुलिस और राज्य प्रशासन की यह भूमिका सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई है."

दूसरी ओर, सीपीएम नेतृत्व इस आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने और न्याय की मांग करने के लिए बिना किसी पार्टी पोस्टर और बैनर के इस आंदोलन में शामिल होगा. सीपीएम नेता पलाश दास ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से आम लोगों में गुस्सा है. उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है. हम राज्य भर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्वरूपों में इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे.

