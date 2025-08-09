कोलकाता: पिछले साल 9 अगस्त को हुए आरजी कर रेप- मर्डर केस की पीड़िता के माता-पिता शुक्रवार को यहां श्यामबाजार में आयोजित रात्रि जागरण में शामिल हुए. दिवंगत डॉक्टर की याद में जूनियर डॉक्टरों और आम लोगों द्वारा निकाले गए मशाल जुलूस के बाद श्रद्धांजलि सभा हुई.

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के आह्वान पर आयोजित मशाल जुलूस कलकत्ता विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के पास कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुआ और 5 किलोमीटर दूर आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास श्यामबाजार में समाप्त हुआ.

श्यामबाजार जंक्शन पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए मारे गए डॉक्टर के पिता ने कहा, 'मुझे पता है कि हमारी बेटी के नुकसान की भरपाई कुछ भी नहीं कर सकता. हम केवल उसके लिए न्याय की मांग करते हैं.'

पिता ने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि एक व्यक्ति ने इतना क्रूर अपराध किया है और आरोप लगाया कि इस अपराध और षड्यंत्र में अन्य लोग भी शामिल थे. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम न उठाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी बहुत कम प्रयास कर रही है. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर न्याय या आम लोगों के हित में काम नहीं करने का भी आरोप लगाया.

पिता ने कहा, 'वह (ममता) चल रहे विरोध प्रदर्शनों से सहज नहीं हैं. इसलिए वह इस मामले पर और कुछ नहीं कह रही हैं.' CCLE बनर्जी अपराध के कुछ दिन बाद पीड़िता के माता-पिता से मिलने उनके घर गई थीं. श्यामबाजार में धरना देने से पहले मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी और सजा की मांग की गई थी. इस अपराध के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए.

जैसे-जैसे रैली आगे बढ़ी, 'हमें न्याय चाहिए' के नारे हवा में गूंजते रहे. कई लोगों ने 'नहीं भूले हैं, नहीं भूलेंगे' लिखे काले हेडबैंड पहने हुए थे जबकि कुछ प्रतिभागियों ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थाम रखा था. जिन सड़कों से जुलूस गुजरा, उनके किनारे बड़ी संख्या में लोग एकजुटता में एकत्रित हुए.

श्यामबाजार पहुंचने के बाद कई प्रतिभागी वहीं रुके और मारे गए डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए रात भर चले धरना में हिस्सा लिया. पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए कोलकाता और उसके आसपास कई जगहों पर विरोध सभाएं और जुलूस निकाले गए. पिछले साल सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रात में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

पीड़िता के माता-पिता के नाम पर हावड़ा शहर स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना तक एक मार्च का आह्वान किया गया है. दावा किया गया कि यह विरोध मार्च गैर-राजनीतिक होगा और इसमें नागरिक समाज की भागीदारी होगी. पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने भी शनिवार शाम को आर जी कर अस्पताल के सामने एक विरोध सभा बुलाई है.

पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता का कहना है कि केवल एक व्यक्ति इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता. उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उसे भी सजा दी जाए. सीबीआई अपराध में कथित षड्यंत्र के पहलू की आगे जांच कर रही है.