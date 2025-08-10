कोलकाता: 9 अगस्त को विरोध मार्च के दौरान आरजी कर कांड की पीड़िता की मां की पुलिस द्वारा पिटाई के आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच जारी है. कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. इस टिप्पणी के बाद आरजी कर पीड़ित के पिता भड़क गए. उन्होंने कोलकाता पुलिस को तृणमूल कैडर बताया और पुलिस आयुक्त को आड़े हाथों लिया.

कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा रविवार को एसएसकेएम में एक सहकर्मी से मिलने के बाद अस्पताल से बाहर निकलते समय मीडिया से रूबरू हुए. वहां उनसे आरजी कर पीड़िता की मां पर पुलिस लाठीचार्ज के आरोपों के बारे में सवाल किया गया. जवाब में उन्होंने कहा, "दुख की बात है कि पीड़िता की मां घायल हो गईं. ऐसा नहीं होना चाहिए था. लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यह पुलिस लाठीचार्ज था या नहीं, इन सबकी जांच की जा रही है. हम कल के प्रदर्शन के फुटेज एकत्र कर रहे हैं और घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं. उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

हालाँकि, पुलिस कमिश्नर की इस टिप्पणी के बाद आरजी कार की पीड़िता के पिता ने कहा, "पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह दुखद है. लेकिन सिर्फ शब्दों में कहने से काम नहीं चलेगा; आपको अपने कामों में भी इसकी झलक दिखानी होगी. अगर मैं कमिश्नर को थप्पड़ मार दूं और सॉरी सर कह दूं, तो क्या यह काफी होगा? कोलकाता पुलिस तृणमूल की नौकर है. वह हर तरह से तृणमूल का साथ दे रही है."

पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों, बॉडी कैमरों और ड्रोन से लिए गए फुटेज की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस शनिवार की घटना के सभी फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नबन्ना मार्च के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी के बारे में बात करते हुए पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कहा, "हमारे डीसी एसएसडी के सुरक्षा गार्ड प्रशांत पोद्दार भर्ती हैं. उनके सिर में चोट लगी है. मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे."

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शनिवार की घटना के लिए सात मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इसकी जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा, "अब तक सात मामले दर्ज किए गए हैं. उनकी जांच की जाएगी और आरोपियों की पहचान की जाएगी. फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. जिन लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की, पुलिस को परेशान किया, पुलिस पर हाथ उठाया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन सभी की पहचान की जा रही है."

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

9 अगस्त को कोलकाता में नबन्ना मार्च के दौरान कई लोग घायल हुए हैं. इस मार्च में किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखा. सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस में शामिल हुए. हालांकि, इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी जमीन पर पड़ा हुआ देखा गया. आरोप हैं कि पुलिस उस राष्ट्रीय ध्वज पर चली. जब सीपी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाया गया या नहीं, राष्ट्रीय ध्वज हाथों से कैसे गिरा, इन मुद्दों की भी जांच की जा रही है. यह जानबूझकर किया गया या पुलिस कार्रवाई का नतीजा है, इसकी भी जांच की जा रही है."

पीड़िता की मां की हालत पर अस्पताल का बयान

दूसरी ओर, आरजी कर पीड़िता की मां रात भर बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थी. उन्हें रविवार सुबह एम्स कल्याणी ले जाया जाना था. हालांकि, उनका अभी भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल ने रविवार सुबह एक बयान जारी कर आरजी कर पीड़िता की मां की हालत के बारे में जानकारी दी. बयान में कहा गया है कि पीड़िता की मां को रात भर आपातकालीन निगरानी में रखा गया, उनकी हालत स्थिर थी. उन्होंने अच्छी नींद ली. उन्हें सिरदर्द या मतली की कोई शिकायत नहीं थी. अस्पताल ने यह भी बताया कि डॉक्टर की निगरानी में वह आसानी से खाना खा पा रही थीं और आपातकालीन विभाग में घूम पा रही थीं.

बयान में कहा गया, आपातकालीन विभाग के सलाहकार और न्यूरो टीम द्वारा सुबह की जांच के दौरान, उनमें कोई नया लक्षण नहीं पाया गया. इसलिए, उन्हें घर ले जाकर इलाज कराने की सलाह दी गई है. अस्पताल ने बताया है कि जिस तरह हर मरीज के मामले में सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है, उसी तरह इस मामले में भी अस्पताल द्वारा देखभाल और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को नाइट ड्यूटी के समय ट्रेनी लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. शनिवार को इस जघन्य घटना की पहली बरसी पर कोलकाता में विरोध मार्च निकाला गया. पीड़िता के माता-पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए. नबन्ना (राज्य सचिवालय) की ओर बढ़ते समय पीड़िता की मां घायल हो गई. उन्हें घायल अवस्था में वहां से निकालकर बाईपास स्थित इस निजी अस्पताल में लाया गया. रात भर वहां उनका इलाज चला. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, भाजपा नेता सजल घोष और डॉक्टरों के संगठन उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे.

शनिवार रात अस्पताल ने आरजी कर की पीड़िता की मां को छुट्टी दे दी. उन्हें घर जाकर आराम करने की सलाह दी गई थी. लेकिन परिवार के अनुरोध पर, वह उस रात निजी अस्पताल में ही रहीं. हालांकि भाजपा नेता सजल घोष ने कहा, "रविवार सुबह पीड़िता की मां को कल्याणी एम्स ले जाया जाएगा और वहां उनका इलाज किया जाएगा."

पीड़िता की मां का अभी भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. शनिवार को वहां उनकी कई जांच हुईं. हालांकि, अस्पताल सूत्रों ने बताया कि उन सभी रिपोर्टों में कोई बड़ी बात नहीं पाई गई.

आरजी कर पीड़िता के पिता ने कहा, "वह मानसिक रूप से टूट चुकी है. वह किसी अन्य अस्पताल में नहीं जाना चाहती. इसलिए हम उसे घर ले जाएंगे और स्थानीय डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज कराएंगे."

