आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता ने बंगाल में अपराध को लेकर पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है.

RG KAR RAPE VICTIM PARENTS
आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप कोलकाता सुरक्षित नहीं है (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
Published : October 5, 2025 at 9:50 AM IST

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप पीड़िता के पिता ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की उस रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया है, जिसमें कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है. उन्होंने इसे जमीनी हकीकत का गलत चित्रण बताया है.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप पीड़िता के पिता रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह वास्तविक परिस्थितियों के बजाय कागजी कार्रवाई के आधार पर तैयार की गई है. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है. हालाँकि, इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने इसे जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं किया, वे सिर्फ कागजी कार्रवाई पर निर्भर थे.

उनका आरोप है कि कोलकाता में कम से कम 90 प्रतिशत घटनाओं की एफआईआर दर्ज ही नहीं होती. गोला थाना क्षेत्र में एक लड़की को बेरहमी से पीटा गया, और अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'यह घटना तीन महीने पहले हुई थी और कोलकाता में ऐसी घटनाएँ रोज होती रहती है. कुछ भी सामने नहीं आता.

यहाँ छह महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है. ब्यूरो अपने दफ्तरों में बैठकर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे हकीकत का अंदाजा ही नहीं है. हमारे देश के पढ़े-लिखे लोग सबको गुमराह कर रहे हैं. कोलकाता में कोई भी सुरक्षित नहीं है—न कोई मर्द, न कोई बच्ची.'

आरजी कर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां ने कोलकाता में सुरक्षा की कमी पर गहरा दुख और निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'अगर उचित सुरक्षा होती तो मेरी बेटी जो एक डॉक्टर थी अपने अस्पताल में सुरक्षित होती. उसे बेरहमी से पीटा गया और मार डाला गया. उसका शव अस्पताल में मिला फिर भी कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता. इस तरह का अन्याय अक्सर होता है. मेरा मानना ​​है कि एक वर्ष में ऐसी लगभग 200 घटनाएं हुई है.

लॉ कॉलेजों में ऐसा हुआ है और यह हर जगह, हर दिन हो रहा है. यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, यह सुरक्षित नहीं है जब घटनाएँ होती भी हैं तो व्यापक भ्रष्टाचार के कारण उनकी ठीक से रिपोर्ट नहीं की जाती या उनका समाधान नहीं किया जाता. ये समस्याएँ लंबे समय से चली आ रही हैं. हमारे लिए यह एक साल और दो महीने का दर्द रहा है. जहाँ भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवस्था हमें निराश करती है.'

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने शनिवार को घोषणा की कि कोलकाता को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है. देखभाल, करुणा और समुदाय के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए इस उपलब्धि का श्रेय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व को दिया गया है.

कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा, 'यह एक बहुत ही सकारात्मक कहानी है. कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस हमेशा नागरिकों को सुरक्षित रखने और राज्य को अपराध मुक्त रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है.' उन्होंने कभी-कभार होने वाली कमियों को स्वीकार किया, लेकिन पुलिस बल के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया, जिसे सहयोगी और कानून का पालन करने वाली जनता का समर्थन प्राप्त है.

वर्मा ने जूनियर स्तर के फील्ड अधिकारियों पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मियों तथा मध्यम एवं शीर्ष स्तर के नेताओं को उनकी सतर्कता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए श्रेय दिया. उन्होंने आगे कहा, 'इसका रहस्य पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास, असफलताओं से सीखना, जनता की राय को महत्व देना और बदलावों को स्वीकार करने में निहित है. कड़ी मेहनत और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है. पुलिस व्यवस्था कभी भी एक व्यक्ति का काम नहीं होता यह हमेशा टीम वर्क पर आधारित होती है. वर्दीधारी प्रत्येक पुरुष और महिला महत्वपूर्ण है.

