आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप कोलकाता सुरक्षित नहीं है (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 5, 2025 at 9:50 AM IST 4 Min Read

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप पीड़िता के पिता ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की उस रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया है, जिसमें कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है. उन्होंने इसे जमीनी हकीकत का गलत चित्रण बताया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप पीड़िता के पिता रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह वास्तविक परिस्थितियों के बजाय कागजी कार्रवाई के आधार पर तैयार की गई है. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है. हालाँकि, इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने इसे जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं किया, वे सिर्फ कागजी कार्रवाई पर निर्भर थे. उनका आरोप है कि कोलकाता में कम से कम 90 प्रतिशत घटनाओं की एफआईआर दर्ज ही नहीं होती. गोला थाना क्षेत्र में एक लड़की को बेरहमी से पीटा गया, और अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'यह घटना तीन महीने पहले हुई थी और कोलकाता में ऐसी घटनाएँ रोज होती रहती है. कुछ भी सामने नहीं आता. यहाँ छह महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है. ब्यूरो अपने दफ्तरों में बैठकर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे हकीकत का अंदाजा ही नहीं है. हमारे देश के पढ़े-लिखे लोग सबको गुमराह कर रहे हैं. कोलकाता में कोई भी सुरक्षित नहीं है—न कोई मर्द, न कोई बच्ची.' आरजी कर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां ने कोलकाता में सुरक्षा की कमी पर गहरा दुख और निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'अगर उचित सुरक्षा होती तो मेरी बेटी जो एक डॉक्टर थी अपने अस्पताल में सुरक्षित होती. उसे बेरहमी से पीटा गया और मार डाला गया. उसका शव अस्पताल में मिला फिर भी कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता. इस तरह का अन्याय अक्सर होता है. मेरा मानना ​​है कि एक वर्ष में ऐसी लगभग 200 घटनाएं हुई है.