प. बंगाल में बारिश के कहर से 10 लोगों की मौत, कोलकाता में अकेल 8 लोगों ने तोड़ा दम

पश्चिम बंगाल में भीषण बारिश के बाद हाल बेहाल हो गया. जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है.

KOLKATA HEAVY RAIN FLOOD
कोलकाता में भीषण बारिश के बाद का हाल (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 8:31 AM IST

7 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों खासकर राजधानी कोलकाता और उसके आसपास रात 8.30 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार रात भर हुई बारिश के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. इनमें से आठ मौतें अकेले कोलकाता में हुई.

कोलकाता में हुई सभी मौतें बिजली के करंट से हुई जहाँ पीड़ित शहर के विभिन्न जलमग्न इलाकों में पानी के नीचे नंगे बिजली के तारों के संपर्क में आ गए. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन दुर्घटनाओं के लिए संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली निजी बिजली उत्पादन-सह-वितरण कंपनी, सीईएससी लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी प्रबंधन ने अपने बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यों की उपेक्षा नहीं की होती, तो इन मौतों को टाला जा सकता था.

सीईएससी के कार्यकारी निदेशक (वितरण सेवाएँ), अविजीत घोष ने कहा कि प्रबंधन ने बिजली के करंट से हुई आठ मौतों की गहन जाँच की है. घोष ने आगे कहा, 'जांच के बाद यह पता चला है कि आठ मौतें अपने-अपने घरों के अंदर तारों की समस्या के कारण हुई. दो मामले स्ट्रीट लाइट के खंभों को छूने के कारण हुए, जिनका आमतौर पर सीईएससी द्वारा रखरखाव नहीं किया जाता है. एक घटना सिग्नल कियोस्क पर हुई. हम और अधिक सतर्क रहेंगे ताकि अगली बार ऐसी घटनाएं न हों.'

हालात के लिए बीजेपी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया
इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के सूचना एवं पश्चिम बंगाल के पार्टी केंद्रीय कार्यालय के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इन मौतों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने एक महीने पहले कोलकाता में मौसम विभाग द्वारा इस अवधि के दौरान भारी बारिश की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान को नजरअंदाज नहीं किया होता, तो कोलकाता की सड़कों पर जलभराव और बाढ़ के पानी में डूबे नंगे बिजली के तारों के कारण कई लोगों की बिजली का करंट लगने से हुई मौतों को टाला जा सकता था.

रेल सेवाएं और मेट्रो सेवाएं बाधित रहीं, जबकि कोलकाता में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया क्योंकि लगभग हर सड़क जलमग्न हो गई थी. लगातार बारिश के कारण कोलकाता और उसके उपनगरों के बड़े हिस्से में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं.

रिकॉर्ड बारिश हुई
भारी बारिश के कारण कई दुर्गा पूजा मंडप क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूजा आयोजकों को भारी असुविधा हुई. कोलकाता में कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया और सड़कें मंगलवार शाम तक जलमग्न रहीं. कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शहर में पिछले 39 वर्षों में छह घंटे के इतने कम समय में इतनी भारी बारिश नहीं हुई थी. मौसम विभाग ने बताया कि 1 सितंबर से 22 सितंबर तक कोलकाता में 178.9 मिलीमीटर बारिश हुई.

इन 22 दिनों में लगभग 35.7 मिलीमीटर बारिश कम हुई. कोलकाता में 24 घंटों में औसत बारिश 247.4 मिलीमीटर रही! ज्यादातर बारिश देर रात से सुबह तक के 6 घंटों में हुई. कुछ जगहों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई. इससे पहले, कोलकाता में सितंबर 1978 और 1986 में 251 मिमी बारिश हुई थी.

यह शहर में कुल मिलाकर छठा सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगर एक घंटे में 2 मिमी और बारिश होती, तो इस भारी बारिश को बादल फटना कहा जा सकता था. इस बीच बिधाननगर नगर निगम ने घोषणा की है कि हर जगह जलभराव के कारण दुर्घटनाओं से बचने के लिए साल्ट लेक की गलियों की सभी स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी जाएंगी.

कलकत्ता हाईकोर्ट में कर्मचारी और वकील नहीं पहुँच सके
पानी कम होने तक साल्ट लेक की किसी भी सड़क पर लाइटें नहीं जलेंगी. शहर में जलभराव की स्थिति के कारण मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में कर्मचारी और वकील नहीं पहुँच सके, जिसके कारण पूरे दिन वहाँ लगभग कोई सुनवाई नहीं हुई. अदालत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई. हालाँकि, अधिकांश अदालती कर्मचारी और कर्मचारी सुबह से ही अनुपस्थित थे.

लगभग सभी अदालतों में यही स्थिति रही. इसके अलावा बहुत कम वकील अदालत में आए. ऐसे में न्यायाधीश बिना सुनवाई किए ही लौट गए. हालाँकि, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन ने कुछ मामलों की सुनवाई की. दोपहर करीब 2 बजे कुछ न्यायाधीश सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए अदालत कक्ष में गए. उस समय कोई वकील मौजूद नहीं था.

तीन वकील संघों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेन को पत्र लिखकर कहा कि भारी बारिश के कारण वकील अदालत में नहीं आ सकते और उनसे सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. उन्होंने अनुरोध किया कि केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई की जाए जिनमें सभी पक्षों के वकील मौजूद हों. हालाँकि, जिन मामलों की सुनवाई नहीं हुई, उन्हें सूची से हटाया न जाए.

60 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई
उच्च न्यायालय के सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीशों ने वकील संघ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस बीच कोलकाता में रात भर हुई भारी बारिश के कारण शहर के हवाई अड्डे पर 60 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 42 अन्य उड़ानें विलंबित रहीं. हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार, 30 आगमन उड़ानें और 32 प्रस्थान उड़ानें रद्द कर दी गई.

वहीं, शहर के हवाई अड्डे पर लगभग 11 आगमन उड़ानें और 31 प्रस्थान उड़ानें विलंबित हैं. रात भर हुई लगातार बारिश के बाद कोलकाता में जलभराव की स्थिति को देखते हुए, राजनीतिक दलों ने मंगलवार के अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए.

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आज अपने कार्यक्रम आयोजित नहीं किए. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घोषणा की कि शहर में रिकॉर्ड बारिश के बाद वह मंगलवार को दुर्गा पूजा मंडपों का उद्घाटन नहीं करेंगी। अगर स्थिति सामान्य रही तो वह बुधवार से उद्घाटन शुरू करेंगी.

कोलकाता में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान लगाया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों और कोलकाता में भारी बारिश होने की संभावना है. केएमसी के अनुसार शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता अधिक रही, गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई.

इसी दौरान, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों से एक-एक मौत की खबर है. शहर को बिजली की आपूर्ति करने वाली कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (सीईएससी) ने बिजली के करंट से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी. कोलकाता यातायात पुलिस के सूत्रों के अनुसार, जिन सड़कों पर पहले कभी पानी जमा नहीं हुआ था, वे भी पानी में डूबी हुई हैं. इन इलाकों से पानी निकालने के प्रयास किए गए. हालाँकि, लंबे समय से हो रही बारिश के कारण पानी कम होने में काफी समय लग रहा है.

शहर के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पानी घुस गया. एसएसकेएम अस्पताल के सामने की सड़क भी जलमग्न हो गई. हालाँकि, अधिकारियों का दावा है कि इससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएँ प्रभावित नहीं हुई. इस बीच, पूर्वी रेलवे के सियालदह मुख्य खंड पर कुछ जगहों पर लाइनों पर पानी जमा हो गया. बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह से कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चली जबकि कई रद्द कर दी गई. सियालदह दक्षिण खंड में भी रेल सेवा प्रभावित हुई.

