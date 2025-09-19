जब अंग्रेज देते थे दुर्गा पूजा के लिए 750 रुपये चंदा, 571 साल पुरानी है घोषाल परिवार की परंपरा
इस साल, कोन्नगर के घोषाल परिवार की पूजा 'बंगाली भाषा और बंगाली गौरव' की थीम पर आधारित होगी.
Published : September 19, 2025 at 7:39 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाल के हुगली के कोन्नगर में घोषाल परिवार की 571 साल पुरानी दुर्गा पूजा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि बंगाली संस्कृति और गौरव का एक जीवंत उत्सव भी है. मुगलकाल से पहले शुरू हुई यह पूजा आज भी अपनी परंपराओं और बंगाली पहचान को गर्व के साथ संजोए हुए है. इस बार, 'बंगाली भाषा और बंगाली गौरव' की थीम के साथ यह पूजा नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक शानदार प्रयास है.
यह पूजा मुगलकाल से पहले शुरू हुई थी और सम्राट अकबर के शासनकाल में इसे मान्यता मिली थी. ब्रिटिश शासन के दौरान इस पूजा के लिए 750 रुपये का अनुदान मिलता था. आज भी यह पूजा परंपराओं और बंगाली पहचान को जीवित रखे हुए है. इस साल, कोन्नगर के घोषाल परिवार की पूजा 'बंगाली भाषा और बंगाली गौरव' की थीम पर आधारित होगी.
परंपरा और इतिहास का संगमः
सन 1454 में घोषाल परिवार को कोन्नगर में जमींदारी मिली थी. उस समय यह क्षेत्र जंगलों से भरा और वीरान था. तभी से परिवार के थाकुर दलान (खुला बरामदा) में मां दुर्गा की पूजा शुरू हुई. पहले इस पूजा में पालागान (लोक गायकों) का जमावड़ा होता था. समय के साथ, उस्ताद बरेली गुलाम अली खान और हेमंत मुखर्जी जैसे मशहूर कलाकारों ने यहां प्रदर्शन किया. अब यह पूजा आधुनिकता के रंग में रंगी है, लेकिन अपनी परंपराओं को बरकरार रखे हुए है.
'बंगाली भाषा-बंगाली गौरव' की कहानीः
हर साल नवमी के दिन परिवार के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं. पिछले साल, परिवार ने आरजी कर घोटाले के पीड़ितों पर एक नाटक प्रस्तुत किया था. इस बार, बंगाल के हाल के मुद्दों और बंगालियों के योगदान को दर्शाने वाला एक नाटक मंचित होगा, जो 'बंगाली भाषा-बंगाली गौरव' की थीम पर आधारित होगा. यह नाटक बंगाली संस्कृति के सम्मान को रेखांकित करने का एक प्रयास है.
विसर्जन की अनूठी परंपराः
यहां मां दुर्गा की पूर्व प्रतिमा की पूजा की जाती है. दशमी के दिन, आज भी प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार मां को पंता भात (एक दिन पुराने चावल से बना व्यंजन) और हिल्सा मछली का भोग लगाने की प्रथा है. कहा जाता है कि एक बार कोन्नगर बागखल क्षेत्र में मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी. तभी से, पूर्व विधायक (उत्तरपारा) प्रबीर घोषाल की पूजा में सुबह स्नान करने की परंपरा चली आ रही है.
पूजा की खासियतः
घोषाल परिवार की मूर्ति एकचाला है, जिसमें शेर और घोड़े के साथ हरे रंग का असुर दर्शाया जाता है. मूर्ति निर्माण उल्टा रथ के दिन से शुरू होता है. पूजा में बाहरी दुकानों से मिठाइयां नहीं ली जातीं. परिवार की महिलाएं खुद मिठाई बनाती हैं, जिसे ठाकुर के भोग में चढ़ाया जाता है. अष्टमी को परिवार के पुरुष शाम की दीप प्रज्वलन करते हैं. दशमी को महिलाएं कंकणजलि और सिन्दूर खेल के साथ मां का स्वागत करती हैं.
जमींदारी से मान्यता तकः
प्रबीर घोषाल, जो परिवार के वर्तमान वंशज हैं, ने बताया, "हमारी जमींदारी और दुर्गा पूजा दिल्ली में लोदी वंश के शासनकाल में शुरू हुई थी. लगभग 100 साल बाद सम्राट अकबर ने हमें मान्यता पत्र (सनद) दिया, जो आज भी हमारे घर में है. उस समय हमारे पूर्वज आशुतोष घोषाल ने इस पूजा को भव्य रूप दिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हमें पूजा के लिए 750 रुपये का अनुदान मिलता था, लेकिन हम उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाते थे."
विरासत और सामाजिक संदेशः
प्रबीर ने आगे बताया, "हमारे दादी ने बताया था कि हम सरेमपुर कोषागार में घोड़ा गाड़ी से बचे हुए पैसे लौटाने जाते थे. इस घर में खान-पान, नृत्य और संगीत के आयोजन होते थे. कई बड़े कलाकारों ने यहां प्रदर्शन किया. पहले हमारी पूजा में एकरसता थी, लेकिन अब हम परिवार के लोग मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं. पिछले साल हमने आरजी कर घोटाले पर कार्यक्रम किया था. इस साल 'बंगाली भाषा-बंगाली गौरव' पर नाटक होगा. बंगाली भाषा का सम्मान कम नहीं हो सकता."
