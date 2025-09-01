ETV Bharat / bharat

कोल्हापुर के शाहुपुरी गणेश मंडल की अनूठी सजावट, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी से ली प्रेरणा - KOLHAPUR SHAHUPURI GANESH MANDAL

शाहुपुरी गणेश मंडल ने हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी से प्रेरणा लेकर एक मैजीक व्हील और पिरामिड रिंग तैयार किया.

Ganesh Mandal
कोल्हापुर के शाहुपुरी गणेश मंडल की अनूठी सजावट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 6:39 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 6:44 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष मना रहे शाहुपुरी गणेश मंडल ने हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी से प्रेरणा लेकर एक मैजीक व्हील और पिरामिड रिंग बनाने का संकल्प लिया था. इतना ही नहीं इस साल उन्होंने ने अपना संकल्प पूरा किया और रामोजी फिल्म सिटी में स्थित जादुई चक्र और पिरामिड वलय की प्रतिकृति बनाई.

कोल्हापुर समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कई लोगों के लिए रामोजी फिल्म सिटी देखना संभव नहीं है. इसके चलते मंडल के अध्यक्ष युवराज शिंदे ने बताया कि इन प्रशंसकों ने पांच साल पहले कोल्हापुर में रामोजी फिल्म सिटी का अनुभव करने का संकल्प लिया था और उसे पूरा भी किया.

वहीं, मंडल के अन्य सदस्य निलेश बरगले ने बताया सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में व्यापार की स्थापना की थी. मंडल की मदद से वह लोगों को समाजिक और सांस्कृतिक मैसेज दे रहे हैं.

कोल्हापुर के शाहुपुरी गणेश मंडल की अनूठी सजावट (ETV Bharat)

मंडल के 50 वर्ष पूरे
1976 में शाहूपुरी के युवाओं के साथ मिलकर शाहूपुरी गणेश मंडल की स्थापना की थी. इस मंडल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं. मंडल ने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए अब तक एड्स पीड़ित स्कूली छात्रों और समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों की मदद की है.

साथ ही डॉल्बी साउंड से परहेज करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रचार करके आगमन और विसर्जन जुलूस का आयोजन किया गया. मंडल ने पर्यावरण-अनुकूल गणेश जी की स्थापना करके सामाजिक दायित्व भी निभाया है.

रामोजी फिल्म सिटी से प्रेरणा
बता दें कि लगभग पांच साल पहले इस मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी की यात्रा पर आए थे. इस दौरान उन्हें रामोजी फिल्म सिटी बहुत पसंद आई और पदाधिकारियों ने स्कूली बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए फिल्म सिटी में बनने वाले मैजिकल व्हील, पिरामिड रिंग की प्रतिकृति बनाने का भी संकल्प लिया. इस साल मंडल की स्थापना का स्वर्णिम महोत्सव वर्ष होने के कारण पदाधिकारियों ने इस संकल्प को पूरा करने की तैयारी की औरडेढ़ महीने से इस सेट का निर्माण किया.

पर्यावरण हितैषी शाहुपुरी गणेश मंडल के कार्यक्रम में कोल्हापुर के शाहुपुरी युवा मंडल ने पर्यावरण हितैषी गणेशोत्सव मनाने, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने और समाज के विद्यार्थियों की मदद करने को प्राथमिकता दी है. मंडल ने विसर्जन और आगमन जुलूस में डॉल्बी साउंड का भी उपयोग नहीं किया है. साथ ही उन्होंने 51 इंच की गणेश प्रतिमा स्थायी रूप से स्थापित करने का निर्णय लिया.

