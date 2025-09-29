ISIS के दो आतंकियों को आठ साल कठोर कारावास की सजा, क्या है मामला?
Published : September 29, 2025 at 2:02 PM IST
कोच्चि: केरल के कोच्चि की एक एनआईए अदालत ने सोमवार को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से जुड़े दो लोगों को 8 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. जिन्हें सजा सुनायी गयी उनके नाम तमिलनाडु के कोयंबटूर के मुहम्मद अज़हरुद्दीन (27) और दक्षिण उक्कदम के हिदायतुल्ला उर्फ फिरोज खान (35) बताये गये हैं.
भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (षड्यंत्र), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता) और धारा 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया था. अदालत ने इन सभी अपराधों में आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
क्या है मामलाः
यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था. सूचना मिली थी कि अजहरुद्दीन और उसके सहयोगी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं. जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती करना है. यह जांच अप्रैल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर आतंकवादी हमले के बाद की गई थी.
एनआईए के आरोपः
एनआईए ने आरोप लगाया कि अनवर-अल-अवलाकी, अबू बारा, मूसा सेरेंटोनियो, श्रीलंका के ज़हरान हाशिम और अन्य जैसे कट्टरपंथी वक्ताओं के भाषण देखते थे. एनआईए के अनुसार, श्रीलंकाई आईएसआईएस नेता जहरान हाशिम के भाषण और अन्य सामग्री, आरोपियों के डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया अकाउंट्स से फोरेंसिक जांच से बरामद की गई थी. 2017 से मार्च 2019 तक, उन्होंने दक्षिण भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा दिया.
एनआईए ने कहा कि आरोपी 2017 से केरल में कई जगहों पर गए, विभिन्न स्थानों पर अपने साथियों से मिले और आईएसआईएस को अपना समर्थन दिया. दोनों 2022 के कोयंबटूर विस्फोट मामले में भी आरोपी हैं.
