चंडीगढ़: पंजाब की सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला पुलिस ने मंगलवार सुबह हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, वह पुलिस हिरासत से फरार हो गए. बता दें कि पुलिस ने उन्हें रेप के मामले में हरियाणा आई थी.

बताया जा रहा है कि उन्होंने फरार होने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की थी.जानकारी के मुताबिक हरमीत सिंह ने हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ पर उन्होंने प्रशासन और सरकार के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद से विधायक और सरकार के अधिकारियों के बीच तनातनी चल रही थी.

कौन हैं आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा?

विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. पठानमाजरा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 मतों के अंतर से हराया था. हरमीत सिंह पठानमाजरा का पटियाला और उसके आसपास काफी प्रभाव है. सनौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है.

राजनीतिक सफर

हरमीत सिंह पठानमाजरा का राजनीतिक सफर विवादास्पद रहा है. 1994 में अकाली दल से शुरुआत करने वाले पठानमाजरा कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी समेत कई पार्टियों में रहे है. हरमीत सिंह पठानमाजरा 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे.

विवादों के कारण चर्चा में पठानमाजरा

विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पंजाब में बाढ़ प्रबंधन को लेकर आप सरकार और उसके केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना करने के कारण चर्चा में रहे हैं. इससे पहले जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला भी दर्ज किया गया था.

क्या हैं आरोप?

AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया गया है. यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताया, उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादीशुदा होने के बावजूद 2021 में उससे शादी कर ली. महिला ने विधायक पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने, धमकी देने और अश्लील कंटेंट भेजने का आरोप लगाया है.

पठानमाजरा की गिरफ्तारी पर वकील का बयान

AAP विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पठानमाजरा की गिरफ्तारी पर उनके वकील, एडवोकेट सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा, "हरमीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला हाई कोर्ट में लंबित था. हाईकोर्ट ने इसका निपटारा कर दिया और डीआईजी रोपड़ रेंज को जांच के लिए नियुक्त किया, लेकिन यह एफआईआर पिछले दो दिनों में आई बाढ़ के कारण राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव का नतीजा है."

अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए

सनौर विधायक ने प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे. पठानमाजरा ने कहा था कि क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहां तैनात आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार किसी भी जनप्रतिनिधि या क्षेत्र के लोगों की नहीं सुनते. क्षेत्र में कई जरूरी काम रुके हुए हैं, लोगों की जरूरी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और विकास परियोजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मेरे क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे विश्वास के साथ चुना है, लेकिन अगर अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे, तो हम लोगों के सामने अपना मुँह कैसे दिखाएंगे?

पठान माजरा ने आगे कहा, "मैंने लोगों की समस्याओं के बारे में प्रशासन को बार-बार अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार या तो उस अधिकारी को पद से हटाए या फिर मुझे हटाए, क्योंकि मैं सीधे तौर पर लोगों के प्रति जवाबदेह हूं. हलके के लोग बार-बार शिकायत कर रहे हैं, खासकर मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क मरम्मत, पानी और बिजली के काम और कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के बारे में, लेकिन नौकरशाही द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है."

