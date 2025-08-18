नई दिल्ली: हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी के दबाव के चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए. यहां से 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार दोपहर 3 बजे 205.42 मीटर पर पहुंच गया. इससे पहले 2 बजे यह 205.36 मीटर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है. यानी दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा है.

दिल्ली में पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में काम करता है. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी एजेंसियों को एहतियाती कदम उठाने को कह दिया गया है. केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने बताया, जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है. बैराजों से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं. वहीं ऊपरी इलाकों से छोड़े गए कम पानी से भी जलस्तर बढ़ रहा है.

लोगों को हटने की अपील: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके प्रभावित होते हैं. सोमवार को दोपहर 1 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.24 मीटर दर्ज किया गया था. यमुना से सटे कुछ क्षेत्र हैं जो नदी के किनारों के करीब बसे हुए हैं, वहां से एहतियातन लोगों को हटने की अपील पहले की जा चुकी है. जब हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और दिल्ली में लगातार बारिश होती है, तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है, जिससे इन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है.

यमुना नदी के जलस्तर से प्रभावित होने वाले क्षेत्र (ETV BHARAT)

खतरे के निशान से ऊपर यमुना: बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के अनुसार लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है. विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 19 अगस्त की सुबह तक यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है. यह स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका और बढ़ जाएगी.

राहत एवं बचाव दल अलर्ट: दिल्ली बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि रविवार शाम 4 बजे हथिनीकुंड बैराज से 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इस पानी के पहुंचने के बाद यमुना का जलस्तर और खतरनाक हो सकता है. दिल्ली बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग ने यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करने को कहा है. वहीं पशुपालकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपने मवेशियों को नदी तट से दूर रखें. उधर प्रशासन की तरफ से राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जाता है तो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर (ETV BHARAT)

पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा बनी कारण: जानकारी के लिए बता दें कि एक लाख क्यूसेक पानी आने के बाद उसे लो फ्लड लेवल बताया जाता है, जबकि डेढ़ लाख क्यूसेक पानी आने के बाद उसे मीडियम फ्लड लेवल और ढाई लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने के बाद उसे हाई फ्लड लेवल बताया जाता है. पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है, जिससे यमुना के पानी में लगातार इजाफा हो रहा है.

2023 में भी आई थी बाढ़: वर्ष 2023 की बाढ़ में, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे कई नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे. इनमें दिल्ली सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके भी शामिल थे. उस दौरान सियासी टकराव भी खूब देखने को मिला था. जहां एक तरफ दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, वहीं तब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उनपर पलटवार कर कहा था कि केजरीवाल हर चीज के लिए हरियाणा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. उस वर्ष यमुना नदी में 3 नाबालिग लड़कों के डूबने की भी घटना सामने आई थी.

