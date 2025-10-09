ETV Bharat / bharat

विश्व डाक दिवस: चिट्ठियों से कमर्शियल पार्सल में शिफ्ट हुआ डाक घर, फिर भी डाकिया की भूमिका कायम, जानिये कैसे

राष्ट्रीय डाक सप्ताह: दरअसल, साल 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित सम्मेलन में 'विश्व डाक दिवस' के रूप में 9 अक्टूबर के दिन का चयन किया गया था. यही वजह है कि हर साल 9 अक्टूबर को 'विश्व डाक दिवस' मनाया जाता है. लेकिन विश्व डाक दिवस से पहले 6 अक्टूबर से ही राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हो जाती है जिस दौरान तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोगों को डाक विभाग के कार्य प्रणाली से रूबरू कराते हुए तमाम योजनाओं को बताया जाता है. भारत देश एक जुलाई 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था. यही नहीं, भारत, एशिया का पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था. इसके साथ ही भारतीय डाक, देश के उन प्रमुख और पुराने विभागों में शामिल है जो 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है.

9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस: बदलते वक्त के साथ-साथ भले ही डाक विभाग का स्वरूप काफी अधिक बदल गया हो, लेकिन डाक घर का वर्चस्व बनाए रखने को लेकर हर साल 9 अक्टूबर को 'विश्व डाक दिवस' मनाया जाता है. ताकि लोगों को डाक के प्रति जागरूक करने के साथ ही अपनी सेवाओं को जन- जन तक पहुंचाया जा सके. साल 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था. अंग्रेजों के समय से ही डाक सर्विस की सुविधा चलती आ रही है और उस दौरान जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल अंग्रेजों के समय किया जाता था, उसी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है.

चिट्ठियों से कमर्शियल पार्सल में शिफ्ट हुआ डाक घर: डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डाक विभाग भी अपने आपको इस नई आधुनिक युग में ढाल रहा है. भले ही सालों पहले जो चिट्ठियों का प्रचलन था, वो अब बंद हो गया हो, साथ ही सरकारी काम काज संबंधित चिट्ठियां सीमित हो गई हों, लेकिन अभी भी कमर्शियल चिट्ठियों का प्रचलन जारी है. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस अब चिट्ठियों के साथ ही कमर्शियल पार्सल पर भी तेजी से शिफ्ट हो गया है. इसके अलावा तमाम वह योजनाएं भी संचालित कर रहा है, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है. जिसमें मुख्य रूप से बचत खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना समेत तमाम वो योजनाएं हैं, जिनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं.

एक दौर हुआ करता था, जब लोगों को आपस में जोड़ने, सूचना आदान-प्रदान करने और दिलों से दिलों को जोड़ने का काम चिट्ठियां करती थीं. चिट्ठियों को लेकर घर-घर जाने वाले डाकिया की भूमिका अहम हुआ करती थी. लेकिन बीते कुछ सालों से तेजी से बढ़ते डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डाकिया की भूमिका और लोगों को डाकिया की जरूरत घटती जा रही है. क्योंकि, इस डिजिटलाइजेशन के दौर में चिट्टियां कोसों दूर छूट गई हैं. यही वजह है कि डाक विभाग अपने अस्तित्व को बचाने और लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर लगातार नए- नए प्रयास कर रहा है. ताकि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में भी डाक विभाग अपने आपको कायम रख सके.

देहरादून: हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ताकि डाक सेवाओं और चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी को जन-जन तक पहुंचायी जा सके. विश्व डाक दिवस से पहले 6 अक्टूबर से ही डाक सप्ताह की शुरुआत हो जाती है. जिसमें देश में संचालित डाक सेवाओं को और अधिक बेहतर करने साथ ही अपनी उपयोगिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके. वर्तमान समय में डाक भेजने की भूमिका भले ही कम हो गई हो, लेकिन आज भी डाकघर उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना अन्य संस्थान जरूरी हैं. क्योंकि, डाकघर आज सिर्फ डाक को घर-घर पहुंचाने का ही काम नहीं कर रहा बल्कि डाकघर इतना हाईटेक हो चुका है कि अब वहां तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया की भूमिका: उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अभी भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है. साथ ही बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है. उन क्षेत्रों में भी डाक विभाग लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डाक विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. क्योंकि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप के जरिए बच्चों का आधार एनरोलमेंट और आधार कार्ड में एड्रेस अपग्रेड संबंधित काम भी करते हैं. इसके अलावा, ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए भी डाकिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

बदलते समय के साथ डाक विभाग कर रहा खुद को अपग्रेड (PHOTO-ETV Bharat)

डाक विभाग की ये योजनाएं और सुविधा प्रचलित: डाक विभाग की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं पर गौर करें तो बचत खाता के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अधिक प्रचलित योजनाएं हैं. इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी योजनाएं संचालित हो रही हैं. इसके अलावा जन सुविधा के लिए, आधार नामांकन एवं अपडेट, माई स्टैम्प, पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल है.

हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस. (PHOTO-ETV Bharat)

डेढ़ साल में 26 लाख से ज्यादा स्पीड पोस्ट: डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डाक के जरिए संदेश भेजने की प्रक्रिया भले ही बंद हो गई हो, लेकिन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और खासकर सरकारी डॉक्यूमेंट को अभी भी डाक विभाग के जरिए ही भेजा जा रहा है. आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 लाख 90 हजार 100 स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं. वहीं, अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक 8 लाख 86 हजार 770 स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजे जा चुके हैं. इसके अलावा, छोटे-बड़े पार्सल की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 7 लाख 21 हजार 358 स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं. जबकि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक 3 लाख 93 हजार 468 पार्सल भेजे जा चुके हैं.

45 लाख से ज्यादा लोगों के खाते सक्रिय: उत्तराखंड में डाक विभाग की ओर से चलाए जा रहे तमाम योजनाओं के तहत 45.78 लाख लोगों के खाते सक्रिय हैं. वहीं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक बचत खाता योजना के तहत 1 लाख 12 हजार 797 खाते खोले गए हैं. सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत 39 हजार 521 खाते, लोक भविष्य निधि योजना के तहत 3709 खाते, टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत 1 लाख 57 हजार 806 खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत 40 हजार 675 खाते, किसान विकास पत्र योजना के तहत 20 हजार 357 खाते, रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना के तहत 3 लाख 14 हजार 556 खाते और मंथली इनकम स्कीम के तहत 32 हजार 169 खाते खोले गए हैं. यानी कुल 7 लाख 21 हजार 590 खाते खोले गए हैं.

डाक घर की स्पीड पोस्ट सेवा आज भी देश भर में प्रचलित (PHOTO-ETV Bharat)

इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक बचत खाता योजना के तहत 54 हजार 287 खाते खोले गए हैं. इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत 20 हजार 196 खाते, लोक भविष्य निधि योजना के तहत 3250 खाते, टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत 87 हजार 92 खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत 21,422 खाते, किसान विकास पत्र योजना के तहत 8701 खाते, रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना के तहत 1 लाख 25 हजार 267 खाते और मंथली इनकम स्कीम के तहत 17,161 खाते खोले गए हैं. ऐसे में पिछले 6 महीने में 3 लाख 37 हजार 376 खाते खोले गए हैं.

बदलते समय के साथ डाक विभाग कर रहा खुद को अपग्रेड: वहीं, उत्तराखंड की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है. ऐसे में डाक का सफर सिर्फ पत्रों के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं रही है. हालांकि, डाक विभाग का मुख्य काम चिट्ठियों का वितरण और लोगों के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है. यह सुविधा डाक विभाग शुरू से ही दे रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों की जरूरतें बदलती रही है, उसी अनुसार डाक विभाग भी अपने आपको अपग्रेड करता रहा है. भले ही लोगों की ओर से चिट्टियां भेजने का काम बंद हो गया हो, लेकिन व्यावसायिक पत्र खासकर सरकारी विभागों के पत्र अभी भी डाक विभाग के जरिए ही लोगों को भेजे जाते हैं. वर्तमान समय में ई-कॉमर्स का एक बड़ा मार्केट होने के कारण पार्सल भी काफी अधिक डाक विभाग के जरिए भेजे जा रहे हैं.

देशभर में करीब 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस: इन सुविधाओं के अलावा डाक विभाग की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं. क्योंकि डाक विभाग का नेटवर्क काफी अधिक बड़ा है. यही वजह है कि तमाम योजनाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं. देशभर में करीब 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं. जहां पर लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. डाक विभाग अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए आधुनिक तकनीकी का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत ओटीपी बेस्ट डिलीवरी, ट्रैकिंग की सुविधा के साथ ही घर बैठे आर्टिकल (पार्सल) बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा डाक विभाग की ओर से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हाईटेक एटीएम भी लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि लोगों को कैश निकालने में और आसानी हो सके.

