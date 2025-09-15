ETV Bharat / bharat

ग्रेनेड से ताबड़तोड़ हमला कर भागने की फिराक में था एक करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन, एसपी की प्लानिंग के आगे सब हुआ फेल

रांची: झारखंड के लातेहार जिले को भाकपा माओवादियों से मुक्त करवाने वाले आईपीएस अंजनी अंजन ने एक बार फिर नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने अपनी स्पेशल टीम और कोबरा बटालियन के साथ मिलकर एक करोड़ के इनामी दुर्दांत नक्सली सहदेव सोरेन समेत तीन को एनकाउंटर में मार गिराया है.

पहली बार एक साथ एक ही मारे गए एक करोड़ 35 लाख के इनामी नक्सली

झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ तो कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब एक करोड़ 35 लाख के इनामी, एक साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं. हजारीबाग पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन, 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेंब्रम और 10 लाख के इनामी वीर सेन गंझू को एक साथ एनकाउंटर में मार गिराया है.

कैसे हुआ ऑपरेशन?

हजारीबाग एसपी को रविवार रात इनपुट मिली कि तीन बड़े नक्सली, हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनतीतर जंगली क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं. जिस घर में तीनों नक्सलियों ने डेरा डाल रखा था, वह जंगल के आखिरी छोर पर मौजूद था. हजारीबाग एसपी के द्वारा आनन फानन में एक योजना तैयार की गई, जिसके बाद कोबरा बटालियन को भी अभियान में शामिल किया गया. लगभग एक किलोमीटर तक पैदल चल हजारीबाग पुलिस के अधिकारी और कोबरा बटालियन ने सुबह चार बजे तक बिना आहट के उस घर को घेर लिया, जिसमें एके 47 राइफल और विस्फोटक के साथ नक्सली पनाह लिए हुए थे.

घरों से बाहर निकलने को कहा गया

पुलिस द्वारा सबसे पहले ग्रामीणों को कहा गया कि वह आसपास के घरों से बाहर निकल जाए और पुलिस की तरफ आ जाएं ताकि नक्सलियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. जब नक्सलियों को अपने आप को पुलिस द्वारा घेरे जाने की सूचना मिली तब उन्होंने ग्रामीणों के बीच छुपकर ही गांव से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस की तरफ से घोषणा हुई कि बिना चेकिंग के किसी भी ग्रामीण को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, सभी की लोकल पहचान होने के बाद ही वे लोग गांव से बाहर निकल सकेंगे.

पहचान की बात सुनते ही हैंड ग्रेनेड से हमला शुरू