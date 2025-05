ETV Bharat / bharat

क्या सच में बदल गए उत्तराखंड के स्टेडियमों के नाम, ये है हकीकत, कांग्रेस बोली- भटकाया जा रहा ध्यान - UTTARKHAND STADIUM NAME CHANGE

इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून ( फोटो सोर्स- Cricket Association Of Uttarakhand )

Published : May 21, 2025 at 5:28 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:35 PM IST

किरनकांत शर्मा, देहरादून: उत्तराखंड में हाल में ही कुछ जगहों और सड़कों के नाम बदले गए हैं. सूबे में नाम बदलने का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है. इसी बीच अब उत्तराखंड खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नाम करण किया है. साथ ही सभी खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत कर नया नाम भी रखा है. इसके जरिए सभी अवस्थापनों को एक परिसर के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की गई है. ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस को सरकार का यह आदेश रास नहीं आ रहा है. किस-किस का हुआ नामकरण? दरअसल, देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर के खेल परिसरों के नाम बदले गए हैं. जिसके तहत अब देहरादून में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत अन्य खेल अवस्थापना 'रजत जयंती खेल परिसर' से जाना जाएगा. इसी तरह से इसी तरह से हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गौलापार, हॉकी ग्राउंड के साथ तरण ताल, मल्टीपरपज हॉल और अन्य खेल अवस्थापना को 'मानसखंड खेल परिसर' के नाम से जाना जाएगा. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून (फोटो सोर्स- Cricket Association Of Uttarakhand) वहीं, रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम, मल्टी परपज हॉल, साइकिलिंग वेलोड्रोम समेत अन्य खेल अवस्थापना की पहचान भी अब 'शिवालिक खेल परिसर' के नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम, मल्टीपरपज हॉल, तरण ताल और अन्य सभी खेल अवस्थापनाओं को मिलाकर नाम 'योगस्थली खेल परिसर' कर दिया गया है. हाल के दिनों में सरकार कई पुराने और नए स्थान का नामकरण कर चुकी है. हल्द्वानी का स्टेडियम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

