नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर ऐसा विश्लेषण आप नहीं पढ़े होंगे, महत्वपूर्ण 5 सवाल और 5 एक्सपर्ट से समझिए - NITISH KUMAR SON NISHANT KUMAR

''नीतीश कुमार उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और वह अंतिम पारी खेल रहे हैं. अगर निशांत कुमार को राजनीति में मौका मिलता है तो वह बेहतर कर सकते हैं. मेरी राय में तो वह बिहार की राजनीति में सचिन तेंदुलकर साबित हो सकते हैं.''- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

प्रश्न नं. 3. जनता दल यूनाइटेड के लिए निशांत क्यों जरुरी हैं?

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी :- जनता दल यूनाइटेड के कई नेता निशांत को आगे करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत पार्टी को एकजुट रख सकते हैं. चूंकि निशांत राजनीति में अभी दक्ष नहीं हैं, इस वजह से नेताओं की सोच यह भी है कि वह निशांत को अपने हिसाब से संचालित कर सकते हैं. फिलहाल जेडीयू के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी को एकजुट रख सके. निशांत ही एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं. अब वह इस पर कितना खरा उतरते हैं यह देखने वाली बात होगी.

''अब तक का मेरा जो अनुभव है, उसके हिसाब से निशांत की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने खुद को प्रूफ करने की कोशिश भी नहीं की है. एक राजनीतिज्ञ में जो गुण होने चाहिए वह उनके अंदर अब तक नहीं दिखा है.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

प्रश्न नं. 4. क्या निशांत के राजनीति में आने का यह टाइमिंग समय है?

वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी:- निशांत के लिए राजनीति में आने का यह बिल्कुल उपयुक्त समय है. नीतीश कुमार अब राजनीति के ढलान पर हैं और ऐसे में निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो पार्टी के लिए बेहतर होगा.

''जनता दल यूनाइटेड में कई ऐसे नेता हैं, जो नीतीश कुमार के बाद पार्टी को किसी दूसरे दल में विलय कर सकते हैं, यह एक संभावना है. निशांत ही एक ऐसे चेहरा हैं जो पार्टी को बचा सकते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी एकजुट रह सकती है.''- कन्हैया भेलारी, वरिष्ठ पत्रकार

प्रश्न नं. 5. निशांत की गिनती पर बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा.

डॉ बीएन प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंन्हा के प्रोफेसर:- बेरोजगारी आज की तारीख में बड़ी समस्या है. युवाओं को यह लगता है कि युवा ही बेरोजगारों की समस्या का समाधान कर सकता है. निशांत भी युवा हैं और एक युवा यह बेहतर समझता है कि युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए. निशांत राजनीतिक परिवार से आते हैं उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और पिता लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है. इन लोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इसका लाभ वह बिहार को दे सकते हैं.

''निशांत जैसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो यह एक अच्छा संकेत होगा. एक पढ़ा लिखा और विजनरी व्यक्ति जो अपने पिता के सानिध्य में लंबे समय तक रहा हो और अच्छे संस्कार का मालिक हो. ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो बिहार के लिए बेहतर होगा.''- डॉ बीएन प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंन्हा के प्रोफेसर

'निशांत पर नीतीश कुमार लेंगे फैसला' : नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं. नीतीश कुमार के परिवार से अब तक कोई भी संसदीय राजनीति में नहीं है. अब जबकि नीतीश कुमार राजनीति के ढलान पर हैं तो वैसे स्थिति में सवाल यह उठा रहा है कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की ओर लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं. जेडीयू नेता निशांत को लेकर आशान्वित हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है.

निशांत को लेकर फिल्डिंग हो रही है सेट : अगर गौर से देखा जाए तो निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर पूरी तरह से फिल्डिंग सेट हो रही है. जेडीयू दफ्तर के बाहर उनके लिए पोस्टर लग रहे हैं. तेजस्वी यादव, उपेन्द्र कुशवाहा जैसे नेता उनका राजनीति में स्वागत करते दिखाई पड़ते हैं. ग्राफिक्स के जरिए समझिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कौन हैं?

अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव : दरअसल, यह सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है. बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. 243 सीटों वाले विधानसभा में पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं था. चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बदला है ऐसे में जेडीयू इस विधानसभा में निशांत कुमार को लांच कर सकते हैं.

विलियम शेक्सपियर ने कहा था, All Well That Ends Well. मतलब अंत भला तो सब भला. अब जो चर्चा उठी है, उसका समापन किसपर होता है इसपर सबकी निगाह टिकी रहेगी. मतलब आगे-आगे देखिए होता है क्या?