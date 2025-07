ETV Bharat / bharat

आज बिहार आएंगे PM Modi, जानिए क्या है मिनट टू मिनट कार्यक्रम - PM MODI BIHAR VISIT

पीएम मोदी ( ETV Bharat )

पटना: एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में आज एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं. वो 7200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पीएम मोदी के मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम हैं. इससे जुड़ा अपडेट आ गया है. ऐसा होगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:50 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे. साढ़े 10 बजे वो दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10 बजकर 35 मिनट पर दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मोतिहारी के लिए रवाना होंगे. साढ़े11 बजे पहुंचेंगे गांधी मैदान: इसके बाद 11 बजकर 20 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी की पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर 11 बजकर 25 मिनट पर पीएम मोदी सड़क मार्ग से गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे. 11:30 वो मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुंचेंगे. 45 मिनट तक जनसभा को करेंगे संबोधित: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 से लेकर 12:45 तक मोतिहारी के गांधी मैदान में रहेंगे. साथ ही 7200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. 12:45 पर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के जरिए रवाना होंगे और 12:50 पर मोतिहारी पुलिस लाइन पहुंचेंगे.

