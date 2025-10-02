ETV Bharat / bharat

मसूरी से जुड़ी महात्मा गांधी और शास्त्री जी की यादें, जयंती पर जानिए उनका कनेक्शन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश को आजाद कराने में अहम योगदान रहा है.ऐसे में आपको गांधी जी की मसूरी की यादों से रूबरू कराते हैं.

MAHATMA GANDHI MUSSOORIE MEMORIES
मसूरी में महात्मा गांधी (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 2:30 PM IST

मसूरी: आजादी से पहले और बाद में कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों ने मसूरी की वादियों में समय बिताया, लेकिन महात्मा गांधी की इस पहाड़ी नगरी में हुई यात्राएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं. गांधी जी ने साल 1929 और फिर 1946 में मसूरी का दौरा किया. उन्होंने यहां न केवल राजनीतिक संदेश दिया. बल्कि, सामाजिक चेतना का भी प्रसार किया.

साल 1929 गांधी जी की पहली मसूरी यात्रा: हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है. ऐसे में आज आपको गांधी जयंती पर उनके मसूरी दौरे से रूबरू करवाते हैं. मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने ईटीवी भारत पर बताया कि अक्टूबर 1929 में गांधी जी पहली बार मसूरी आए. इस यात्रा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया.

जहां उन्हें एक चांदी की डांडी (पालकी) भेंट की गई. गांधी जी ने इस डांडी को वहीं सभा में नीलाम कर दिया और इससे मिले 908 रुपए की राशि खादी विकास कोष में दे दी. उनका यह छोटा सा कदम लोगों को सादा जीवन, स्वदेशी वस्त्रों और आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए था. उन्होंने पहाड़ के लोगों से खादी पहनने और चरखा चलाने की अपील की.

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
मसूरी में जनता को संबोधित करते महात्मा गांधी (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)

साल 1946 अंतिम यात्रा और गहरे विचार: मई-जून 1946 में गांधी जी एक बार फिर मसूरी आए. यह यात्रा पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ और ध्यान के लिए थी. उन्होंने हैप्पी वैली स्थित बिड़ला हाउस (हर्मिटेज) में 10 दिन बिताए. गांधी जी ने तब कहा कि 'मैं मसूरी एक साधारण व्यक्ति के रूप में आया हूं. भगवान ही मेरा रक्षक है.'

वे मसूरी में रोजाना सिल्वर्टन मैदान (6 किलोमीटर दूर) शाम की प्रार्थना सभा में जाते थे. शुरुआत में वे पैदल जाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिक्शा लेना स्वीकार किया. हालांकि, उन्होंने रिक्शा चलाने वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा था कि 'एक इंसान को दूसरे इंसान को खींचना पड़ता है, यह हमारे समाज की विडंबना है.'

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
गांधी जी की तस्वीरें दिखाते इतिहासकार गोपाल भारद्वाज (फोटो- ETV Bharat)

प्रकृति से प्रेम, लेकिन जनता की पीड़ा नहीं भूली: गांधी जी ने मसूरी की खूबसूरती की दिल से सराहना की थी. उन्होंने कहा था 'हिमालय की सुंदरता, हरियाली और शांत वातावरण अतुलनीय है. दुनिया में शायद ही कोई स्थान इससे सुंदर हो...' इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि 'करोड़ों भारतीय आज भी मैदानों में कष्ट में जीवन बिताते हैं, यह जगह उनके लिए नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए है.'

एक ज्योतिषी से अनोखी भेंट: इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बतातें है कि इस यात्रा में गांधी जी की मुलाकात मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित आरजीआर भारद्वाज से हुई थी. जब गांधी जी ने उन्हें प्रार्थना सभा में आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने अपने कार्य की व्यस्तता के कारण मना कर दिया.

गांधी जी ने उनकी समय के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की थी और कहा कि 'काश मेरे देशवासी भी समय की ऐसी कद्र करें.' पंडित आरजीआर भारद्वाज ने महात्मा गांधी की कुंडली बनाकर उनके सचिव को भेजी थी.

मसूरी में गांधी जी की धरोहर को संजोने की जरूरत: आज मसूरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, यहां की जनता को चाहिए कि वो गांधी जी की इस ऐतिहासिक उपस्थिति को याद रखे और नई पीढ़ी को उससे जोड़े. मसूरी की धरती पर बापू के विचार, उनके पदचिन्ह और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं.

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
महात्मा गांधी की यादें (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)

गांधी जी का संदेश आज भी गूंजता है कि 'मैं यहां मौज-मस्ती के लिए नहीं, बल्कि सेवा की शक्ति बढ़ाने आया हूं. मुझे ईश्वर से शक्ति चाहिए, ताकि मैं अपने देशवासियों की सेवा कर सकूं.' गोपाल भारद्वाज ने कहा कि मसूरी में गांधी जी की यात्राओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों को सहेजने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करने चाहिए.

लाल बहादुर शास्त्री भी पहुंचे थे मसूरी: इतिहास के पन्नों को पलटें तो तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री भी मसूरी पहुंचे थे. जहां वे मसूरी के सवॉय होटल में ठहरे थे. जहां कैप्टन कृपा राम की लाल बहादुर शास्त्री से ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी. सवॉय में एक प्रधानमंत्री की सादगी और एक फौजी के आतिथ्य का संगम हुआ, वो दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया.

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
सवॉय होटल में लाल बहादुर शास्त्री (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)

यह बात साल 1963 के दशक की है. मसूरी की वादियां शांत थीं, लेकिन उस दिन एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मसूरी दौरे पर पहुंचे थे. उनका प्रवास सवॉय होटल था, जिसे उस समय कैप्टन कृपा राम संचालित कर रहे थे. सवॉय होटल मसूरी की पहचान रहा है. ब्रिटिश काल में बना यह होटल भारत की स्वतंत्रता के बाद भी एक विशेष स्थान बना रहा.

उस दिन जब शास्त्री जी वहां ठहरे, जिससे यह होटल न केवल एक पर्यटक स्थल, बल्कि इतिहास का जीवंत दस्तावेज बन गया. कैप्टन कृपा राम खुद एक सम्मानित व्यक्ति और सवॉय होटल के मालिक होने की वजह से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आत्मीय स्वागत किया था. दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल से दिल की बात हुई थी.

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
मसूरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)

सवॉय होटल के कर्मचारी उस दिन गर्व से फूले नहीं समा रहे थे. प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्रता और सादगी का परिचय देते हुए होटल के सभी कर्मचारियों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाया. यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक मिसाल थी, एक प्रधानमंत्री का अपने लोगों के प्रति सम्मान. अपने प्रवास के दौरान शास्त्री जी ने मसूरी छावनी परिषद का भी दौरा किया.

यह दौरा प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया. उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय नागरिकों की स्थिति, सुविधाओं और देशभक्ति के योगदान पर चर्चा की. इस मुलाकात ने दर्शाया कि चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या एक पूर्व सैन्य अधिकारी जब देश की सेवा का जज्बा साझा हो तो सम्मान और आत्मीयता अपने आप जन्म लेते हैं.

Mahatma Gandhi Mussoorie Memories
मसूरी में पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ कैप्टन कृपा राम (फोटो सोर्स- Historian Gopal Bhardwaj)

कैप्टन कृपा राम ने जिस तरह प्रधानमंत्री का आतिथ्य किया, वो मसूरी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया. आज भी जब सवॉय होटल की पुरानी दीवारों को देखा जाता है, वहां कहीं न कहीं उस तस्वीर की छाया दिखती है. जिसमें लाल बहादुर शास्त्री होटल स्टाफ के साथ खड़े हैं. जहां वे सरल, मुस्कुराते हुए और देशभक्ति की एक सजीव मिसाल के रूप में नजर आते हैं.

