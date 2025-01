ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानें UCC पोर्टल पर कैसे करें पंजीकरण, ये है प्रक्रिया और फीस - UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE

आपके पास आपका आधार नंबर मौजूद हो. साथ ही आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो नंबर भी सक्रिय होना चाहिए. विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए यूसीसी की वेबसाइट (ucc.uk.gov.in) को मोबाइल फोन या फिर डेस्कटॉप पर ओपन कर लें. ओपन करने के बाद यूसीसी वेबसाइट के होम पेज पर राइट साइड में लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा. साथ ही राइट साइड में नीचे APPLY NOW का ऑप्शन दिखाई देगा. लॉगइन या फिर APPLY NOW में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद लॉगिन का पेज खुल जाएगा.

Do not have an account? Ragister here का चुनें विकल्प: अगर आप पहले से ही लॉगिन कर चुके हैं तो-

UCC ID और पासवर्ड भरने के साथ-साथ CAPTCHA कोड भरकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. अगर पहली बार यूसीसी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो फिर लॉगिन पेज के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ Do not have an account? Ragister here का ऑप्शन दिखाई देगा. जिस पर क्लिक करना होगा. Do not have an account? Ragister here का ऑप्शन चुनने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा. दो माध्यमों के जरिए साइन अप किया जा सकता है. पहला आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार कार्ड का इस्तेमाल और दूसरा नॉन आधार ऑथेंटिकेशन यानी बिना आधार कार्ड का इस्तेमाल किए बिना ही साइन अप कर सकते हैं.

आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनने का फायदा: आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनने का फायदा ये है कि-

अपनी तमाम जानकारियां ऑटोमैटिक भर जाएंगी, लेकिन अगर नॉन आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनते हैं, तो तमाम जानकारियां मैनुअल भरनी पड़ेंगी. अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा, जिसमें 12 डिजिट का आधार नंबर भरना होगा. साथ ही यूसीसी वेबसाइट की ओर से आपका आधार एक्सेस के लिए मांगने की परमिशन देनी होगी. इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Send OTP के ऑप्शन को चुनना होगा, जिसके बाद ही एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपकी फोटो समेत अन्य जानकारियां नजर आ जाएंगी. साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक कोड आधार से मिलेगा, जिसको भरना होना. इसके अलावा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरना होगा. साथ ही पासवर्ड भी भरना होगा, जिसके जरिए भविष्य में लॉगिन कर सकेंगे.

CC ID से संबंधित एक मैसेज होगा प्राप्त: इसके बाद साइन अप की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UCC ID से संबंधित एक मैसेज प्राप्त होगा. UCC ID जो प्राप्त होगा उसकी शुरुआत UCC से होगी. इसके बाद जिस दिन आपने साइन अप किया होगा, उसकी डेट होगी. साथ ही पांच डिजिट का एक नंबर होगा. उदाहरण के तौर पर आपकी UCC ID कुछ (UCC-250128-×××××) इस तरह से नजर आएगी. ऐसे में इस UCC ID और साइन अप के दौरान भरे गए पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन कर सकते हैं.

3 दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होगा प्राप्त: यूसीसी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद (Registration of Marriage/ Acknowledgement of Registered Marriage) का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा. विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन चुनने के साथ ही एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए दो विकल्प (Standard Service और Tatkal Sewa) मिलेंगे. हालांकि, ये दोनों विकल्प रजिस्ट्रेशन शुल्क से जुड़े हुए हैं. स्टैंडर्ड सर्विस में रजिस्ट्रेशन का शुल्क 250 रुपए रखा गया है, लेकिन विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने में 15 दिन का समय लगेगा. साथ ही तत्काल सेवा की सुविधा दी गई, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुक्ल, स्टैंडर्ड सर्विस शुल्क का 10 गुना रखा गया है. यानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपए का शुल्क भरना होगा, लेकिन 3 दिन के भीतर ही विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा.

