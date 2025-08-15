ETV Bharat / bharat

E20 फ्यूल के लिए बनी है आपकी कार या नहीं, जानें कैसे करें पता? - E20 FUEL

सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की पावर, टॉर्क या माइलेज पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है.

E20 fuel
E20 फ्यूल के लिए बनी है आपकी कार या नहीं कैसे करें चेक (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: वाहनों पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है. इसको लेकर सभी अपने-अपने तर्क दे रहे हैं. कुछ लोगों कहना है कि E20 से इंजन को नुकसान होगा और वाहन के माइलेज में कमी आएगी. वहीं, दूसरी तरफ सरकार एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के कसीदे पड़ रही है.

सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की पावर, टॉर्क या माइलेज पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है. सरकार ने दावा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों में परफॉर्मेंस संबंधी समस्याएं या वियर-एंड-टियर नहीं देखा गया है.

हालांकि, जिन लोगों ने 2023 के बाद का कार मॉडल खरीदा है तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं. क्योंकि सरकार ने 2023 में BS6-II नाम की व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड सिस्टम लागू किया था. इसके तहत वाहन निर्माता कंपनियों के लिए इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को E20 फ्यूल के मुताबिक बनाना अनिवार्य किया गया था.

ऐसे में अगर किसी ने इस नियम के लागू होने से पहले कार ली है तो उसके लिए ये चेक करना जरूरी है कि उसकी कार E10 पेट्रोल वाली है या E20 वाली. यह जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कंपनियों ने नियम आने से पहले ही E20 के हिसाब से इंजन डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था. तो चलिए अब आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी कार E10 पेट्रोल के लिए बनी है या फिर E20 के लिए.

VIN से करें चेक
आप अपनी गाड़ी के व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) से पता कर सकते हैं कि आपकी कार E10 को सपोर्ट करती है E20 फ्यूल को. इसके अलावा आप कुछ व्हीकल मैनुफैक्चर वेबसाइट पर VIN नंबर डालकर भी गाड़ी की फ्यूल कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं.

स्टिकर या लेबल से कर सकते हैं चेक
आज कल बाजार में उपलब्ध ज्यादातर नई गाड़ियों में 'E20 Compatible' या 'E20 Fuel' का स्टिकर वाहन के फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर चिपका जाता है. इससे आप यह पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के लिए बनी है या नहीं.

ओनर्स मैनुअल की मदद से करें चेक
इसके अलावा आप कार के ओनर मैनुअल से भी इंजन की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसमें कार के फीचर्स और उसके इस्तेमाल की जानकारी के साथ-साथ ईंधन की भी जानकारी लिखी होती है. इस पर आपको यह भी लिखा मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी E10, E20 या Flex-Fuel के लिए ठीक है या नहीं.

कस्टमर केयर से पूछें
अगर कहीं से कोई मदद न मिले तो आप सीधा अपनी कार की कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके इसकी जानकारी मांग सकते हैं. कार से संबंधित फ्यूल डिटेल्स हासिल करने का यह सबसे आसान तरीका है.

यह भी पढ़ें- क्या गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है E20 फ्यूल? सरकार ने दिया आंखें खोलने वाला जवाब

नई दिल्ली: वाहनों पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है. इसको लेकर सभी अपने-अपने तर्क दे रहे हैं. कुछ लोगों कहना है कि E20 से इंजन को नुकसान होगा और वाहन के माइलेज में कमी आएगी. वहीं, दूसरी तरफ सरकार एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के कसीदे पड़ रही है.

सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की पावर, टॉर्क या माइलेज पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है. सरकार ने दावा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों में परफॉर्मेंस संबंधी समस्याएं या वियर-एंड-टियर नहीं देखा गया है.

हालांकि, जिन लोगों ने 2023 के बाद का कार मॉडल खरीदा है तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं. क्योंकि सरकार ने 2023 में BS6-II नाम की व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड सिस्टम लागू किया था. इसके तहत वाहन निर्माता कंपनियों के लिए इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को E20 फ्यूल के मुताबिक बनाना अनिवार्य किया गया था.

ऐसे में अगर किसी ने इस नियम के लागू होने से पहले कार ली है तो उसके लिए ये चेक करना जरूरी है कि उसकी कार E10 पेट्रोल वाली है या E20 वाली. यह जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कंपनियों ने नियम आने से पहले ही E20 के हिसाब से इंजन डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था. तो चलिए अब आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी कार E10 पेट्रोल के लिए बनी है या फिर E20 के लिए.

VIN से करें चेक
आप अपनी गाड़ी के व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) से पता कर सकते हैं कि आपकी कार E10 को सपोर्ट करती है E20 फ्यूल को. इसके अलावा आप कुछ व्हीकल मैनुफैक्चर वेबसाइट पर VIN नंबर डालकर भी गाड़ी की फ्यूल कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं.

स्टिकर या लेबल से कर सकते हैं चेक
आज कल बाजार में उपलब्ध ज्यादातर नई गाड़ियों में 'E20 Compatible' या 'E20 Fuel' का स्टिकर वाहन के फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर चिपका जाता है. इससे आप यह पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के लिए बनी है या नहीं.

ओनर्स मैनुअल की मदद से करें चेक
इसके अलावा आप कार के ओनर मैनुअल से भी इंजन की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसमें कार के फीचर्स और उसके इस्तेमाल की जानकारी के साथ-साथ ईंधन की भी जानकारी लिखी होती है. इस पर आपको यह भी लिखा मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी E10, E20 या Flex-Fuel के लिए ठीक है या नहीं.

कस्टमर केयर से पूछें
अगर कहीं से कोई मदद न मिले तो आप सीधा अपनी कार की कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके इसकी जानकारी मांग सकते हैं. कार से संबंधित फ्यूल डिटेल्स हासिल करने का यह सबसे आसान तरीका है.

यह भी पढ़ें- क्या गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है E20 फ्यूल? सरकार ने दिया आंखें खोलने वाला जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

E20 FUEL CARE20 FUEL ENGINEWHAT IS E20 FUELE20 FUEL VEHICLEE20 FUEL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.