नई दिल्ली: वाहनों पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है. इसको लेकर सभी अपने-अपने तर्क दे रहे हैं. कुछ लोगों कहना है कि E20 से इंजन को नुकसान होगा और वाहन के माइलेज में कमी आएगी. वहीं, दूसरी तरफ सरकार एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के कसीदे पड़ रही है.

सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की पावर, टॉर्क या माइलेज पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है. सरकार ने दावा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों में परफॉर्मेंस संबंधी समस्याएं या वियर-एंड-टियर नहीं देखा गया है.

हालांकि, जिन लोगों ने 2023 के बाद का कार मॉडल खरीदा है तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं. क्योंकि सरकार ने 2023 में BS6-II नाम की व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड सिस्टम लागू किया था. इसके तहत वाहन निर्माता कंपनियों के लिए इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को E20 फ्यूल के मुताबिक बनाना अनिवार्य किया गया था.

ऐसे में अगर किसी ने इस नियम के लागू होने से पहले कार ली है तो उसके लिए ये चेक करना जरूरी है कि उसकी कार E10 पेट्रोल वाली है या E20 वाली. यह जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कंपनियों ने नियम आने से पहले ही E20 के हिसाब से इंजन डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था. तो चलिए अब आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी कार E10 पेट्रोल के लिए बनी है या फिर E20 के लिए.

VIN से करें चेक

आप अपनी गाड़ी के व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) से पता कर सकते हैं कि आपकी कार E10 को सपोर्ट करती है E20 फ्यूल को. इसके अलावा आप कुछ व्हीकल मैनुफैक्चर वेबसाइट पर VIN नंबर डालकर भी गाड़ी की फ्यूल कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं.

स्टिकर या लेबल से कर सकते हैं चेक

आज कल बाजार में उपलब्ध ज्यादातर नई गाड़ियों में 'E20 Compatible' या 'E20 Fuel' का स्टिकर वाहन के फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर चिपका जाता है. इससे आप यह पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के लिए बनी है या नहीं.

ओनर्स मैनुअल की मदद से करें चेक

इसके अलावा आप कार के ओनर मैनुअल से भी इंजन की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसमें कार के फीचर्स और उसके इस्तेमाल की जानकारी के साथ-साथ ईंधन की भी जानकारी लिखी होती है. इस पर आपको यह भी लिखा मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी E10, E20 या Flex-Fuel के लिए ठीक है या नहीं.

कस्टमर केयर से पूछें

अगर कहीं से कोई मदद न मिले तो आप सीधा अपनी कार की कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके इसकी जानकारी मांग सकते हैं. कार से संबंधित फ्यूल डिटेल्स हासिल करने का यह सबसे आसान तरीका है.

