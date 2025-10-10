ETV Bharat / bharat

क्या आपको पता है विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं? कैसे देना होता है पूरा हिसाब

कहां से आता है चुनावी खर्च का पैसा? : चुनाव में खर्च किया जाने वाला पैसा उम्मीदवार के व्यक्तिगत संसाधनों, राजनीतिक दल से प्राप्त सहयोग, या समर्थकों द्वारा दिए गए वैध दान से आता है. हालांकि, किसी भी स्रोत से प्राप्त धनराशि की जानकारी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना अनिवार्य होता है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और चुनाव में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगती है.

''मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे, शराब या वस्तुओं का वितरण करना अपराध है. ऐसा कोई भी खर्च 'अवैध व्यय' की श्रेणी में आता है और इसे रिश्वत माना जाता है. यह भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कारावास की सजा तक का प्रावधान है.'' - विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

किन चीजों पर किया जा सकता है खर्च? : प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई वैध मदों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. इनमें सार्वजनिक सभा, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन व्यय, विज्ञापन और प्रचार सामग्री शामिल हैं. इन सभी मदों में हुआ खर्च 'कानूनी व्यय' की श्रेणी में आता है. उम्मीदवार को हर खर्च का ब्योरा विस्तार से तैयार करना होता है और बाद में यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाती है.

अधिकतम 40 लाख तक खर्च की अनुमति : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है. वहीं लोकसभा चुनाव के लिए यह सीमा 95 लाख रुपये है. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि सभी उम्मीदवार समान स्तर पर चुनाव लड़ें और किसी पर धनबल का प्रभाव न पड़े.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, मतदाताओं के बीच यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि एक उम्मीदवार प्रचार में कितना पैसा खर्च कर सकता है? यह पैसा कहां से आता है? क्या इसका पूरा हिसाब चुनाव आयोग को देना जरूरी है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने इस पूरे मसले पर जानकारी साझा की है.

हर खर्च का पूरा ब्योरा देना जरूरी : विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग हर उम्मीदवार से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने सभी प्रचार खर्च का विवरण निर्धारित समय सीमा में जमा करे. आयोग की जांच टीम उम्मीदवार के खाते की सत्यापन रिपोर्ट तैयार करती है. यदि कोई प्रत्याशी खर्च सीमा से अधिक खर्च करता पाया जाता है या जानकारी छिपाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ चुनाव रद्द करने या अयोग्यता घोषित करने की कार्रवाई हो सकती है.

निर्वाचन आयोग कैसे करता है खर्च की निगरानी ? : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए जिले स्तर पर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल होते हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग के अपने मीडिया सेल और फ्लाइंग स्क्वायड टीम होती है.

प्रत्याशियों को कहीं भी प्रचार या सभा करने के लिए पूर्व में चुनाव आयोग को जिला में सूचना देनी होती है. आयोग की ओर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रचार सामग्री और सभा के खर्च का रेट लिस्ट तय किया जाता है. प्रत्याशी के कार्यक्रम में आयोग की मीडिया टीम जाकर रिकॉर्डिंग करती है और इसके अनुसार रेट लिस्ट का मिलान कर खर्च का आंकलन किया जाता है.

एक प्रत्याशी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति : बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को अपने प्रचार के लिए अधिकतम तीन वाहन रखने की अनुमति होती है. हर वाहन के लिए निर्वाचन आयोग से परमिट लेना अनिवार्य है और उस पर प्रत्याशी का नाम व निर्वाचन क्षेत्र स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए.

''बिना परमिट के वाहन प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वाहनों के ईंधन, ड्राइवर, किराया और सजावट आदि पर होने वाला खर्च प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय खाते में शामिल किया जाता है. इसके अलावा एक प्रत्याशी अधिकतम 50000 रुपया नगद अपने साथ लेकर घूम सकता है.''- विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई : इस निर्धारित सीमा से अधिक वाहन और रुपया रखने पर आयोग उसे जब्त कर प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का कार्रवाई करता है. चुनाव आयोग की सख्त व्यवस्थाओं का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और धनबल से मुक्त रहें. उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर आयोग यह संदेश देना चाहता है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो.

