साइबर फ्रॉड की दो तस्वीरः स्मॉल और लार्ज वैल्यू! जानें, लोग कैसे झांसे में आकर गंवा रहे पैसे

इन दोनों के अलावा अगर आप किसी भी अनजान ऐप, लिंक या वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करते हैं बिना बैंक के पुष्टि के कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करते हैं तो आप साइबर ठगी से सीधे तौर पर बच सकते हैं.

एनसीआरबी के द्वारा यह बताया गया है कि साइबर अपराध के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें प्रमुख है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट. वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर ठगी की जा रही है. दूसरा डिजिटल गिरफ्तारी यानी अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और किसी गलत काम या केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे की वसूली करते हैं.

किसी भी अनजान ऐप, लिंक या वेबसाइट पर कभी-भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा ना करें. किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें ना कि सर्च इंजन गूगल पर जाकर. जब तक आवश्यक ना हो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का उपयोग करने से बचें और उन्हें डाउनलोड करने से पहले उसके गाइडलाइंस का पालन करें.

डीजीपी के अनुसार देश, दुनिया में या फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एक महीने में आपका पैसा डबल कर सके. कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के लाभ के वायदे आपको करता हैं तो वह फ्रॉड है, उसकी बातों में न आएं. डीजीपी के अनुसार अगर आप जागरूक हैं तो आपसे कोई भी साइबर ठगी नहीं कर सकता है.

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय में दो तरह के साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. पहला है स्मॉल वैल्यू और दूसरा है लार्ज वैल्यू. जो लार्ज वैल्यू के साइबर अपराध झारखंड या देशभर में हो रहे हैं वह मुख्य रूप से दो तरीके से हो रहे हैं. इसमें से एक है डिजिटल अरेस्ट और दूसरा है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड. डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार अगर आपके साथ डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की जाती है तो आप तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. इसमें आपको तुरंत मदद मिलेगी.

झारखंड में छह साइबर थाना हैं, सभी थाना के आंकड़े बताते हैं कि हर तीसरे दिन कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है. अगर हाल के दिनों में हुई साइबर ठगी के मामलों की गहराई से तफ्तीश की जाए तो ठगी की प्रमुख वजह लालच ही सामने आता है. अधिक मुनाफा का लालच देकर ठगी के मामले ज्यादा सामने आ रहे है. इसके अलावा फर्जी वेबसाइट लिंक पर सहायता लेने वालों से भी ठगी की जा रही है. एक और सबसे बड़ी समस्या डिजिटल अरेस्ट की है ऐसी वारदातों को भी भय का फायदा उठा साइबर अपराधी अंजाम देने में सफल हो पाते हैं.

दूसरी ओर लोहरदगा 46, खूंटी में 45 और सिमडेगा में 43 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो अन्य जिलों के मुकाबले काफी कम हैं. साइबर अपराध के मामले में झारखंड की राजधानी रांची के हाल भी बुरा ही है. साल 2019 मात्र 481 मामले रिपोर्ट हुए, इसके बाद आंकड़ों में कुछ गिरावट तो आई है लेकिन फिर भी 2019 से 2024 तक आंकड़ा 200 के पार ही रहा. इस साल 2025 में अब तक शहर के विभिन्न साइबर थानों में 96 मामले दर्ज किए गए हैं.

झारखंड के लगभग हर जिले में साइबर ठगी से जुड़े मामले रिपोर्ट होते हैं. साल 2019-23 में साइबर अपराधी के लिए धनबाद जिला बदनाम रहा. इन पांच सालों में धनबाद में कुल 416 मामले दर्ज हुए हैं. वहीं देवघर, जामताड़ा, जमशेदपुर और हजारीबाग में ये आंकड़े 400 के लगभग रहे. वहीं गिरिडीह में 289 के अलावा रामगढ़, पलामू, लातेहार, सरायकेला, बोकारो, दुमका, गोड्डा, चतरा में आंकड़े दो सौ के बीच रहे. वहीं गढ़वा में 99 के अलावा चाईबासा, गुमला, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा में ये आंकड़े 100 के करीब रहे.

इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के नाम शामिल हैं. इन राज्यों में पिछले 5 साल के दौरान तीन से लेकर 5 लाख लोगों के साथ ठगी हो चुकी है.

एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साइबर अपराधों में 31.02% की वृद्धि हुई है. जिसमें से अधिकांश मामले धोखाधड़ी से संबंधित हैं. देश में 5 साल में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. एनसीआरबी के आंकड़े जारी होने से पहले गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने राज्यसभा में यह बताया था कि 2021 से 2025 के बीच साइबर अपराधों मे काफी बढ़ोतरी हुई है.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में साइबर अपराध की वारदातों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. इनमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं. इसी सप्ताह एनसीआरबी में देश भर में हुए अपराध की आंकड़ों का डाटा शेयर किया है. जिसमें सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले हैं.

एनसीआरबी के ताजा आंकड़े यह बताते हैं कि झारखंड सहित पूरे भारत में चोरी और साइबर अपराध के मामले सबसे ज्यादा थानों में रिपोर्ट हो रहे हैं. साइबर अपराध की चर्चा झारखंड के लिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि झारखंड के जामताड़ा जिला को ही साइबर अपराध का जन्मदाता कहा जाता है.

एनसीआरबी (National Crime Records Bureau) के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ये केवल झारखंड ही नहीं यह स्थिति पूरे देश की है. जानकार बताते हैं कि कुछ एक मामले को छोड़ दें तो इंसान का लालच बढ़ते साइबर अपराध का सबसे प्रमुख कारण उभर कर सामने आया है.

आधुनिकता के कारण आज हर चीज सोशल प्लेफॉर्म और ऑनलाइन हो रहा है. इसका फायदा आम लोगों को तो हुआ है पर इसने साइबर क्राइम की तस्वीर भी बदल दी है. कम समय में ज्यादा फायदा और घर बैठे पैसे कमाने की चाहत ने भी लोगों को ले डूबा है. इस लालच में आकर भी लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं.

रांचीः आज साइबर अपराध भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खतरनाक साबित हो रहा है. भारत देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि पिछले पांच साल के आंकड़े तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं.

रांची के अपर बाजार इलाके की रहने वाली शुभ्रा दासगुप्ता को टास्क पूरा कराने पर अधिक राशि मिलने का झांसा देकर उनसे 1.44 लाख की ठगी कर ली गई. इस संबंध में शुभ्रा दासगुप्ता ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

शुभ्रा दासगुप्ता की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 17 मई को उन्हें इंस्टाग्राम में एक विज्ञापन देखा, जिसमें घर बैठे अधिक पैसा कमाने की बात कही गई थी. जिस पर क्लिक करने पर उन्हें व्हाट्सएप पर चैट करने को कहा गया. इसके बाद उन्हें एक लिंक दिया गया. लिंक क्लिक करने पर उन्हें टास्क दिया गया.

इस टास्क को पूरा करने के बाद उन्हें एक ग्रूप में जोड़ा गया और कहा गया कि तीन हजार निवेश करने पर उन्हें 20 प्रतिशत का मुनाफा होगा. इसी तरह लगातार उनसे पैसे निवेश कराए गए, इस दौरान कुछ न कुछ गलती बता कर राशि नहीं दी गई. इस हिसाब से साइबर ठगों ने उनसे 1.44 लाख रुपए की ठगी कर ली.

केस स्टडीः 02

रांची में हटिया हुंडरू के रहने वाले विजय कुमार मंडल को क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट यूज करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने उनके खाते से 95 हजार उड़ा लिये. इस संबंध में विजय कुमार मंडल ने मंगलवार को साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

साइबर क्राइम के केस स्टडी (ETV Bharat)

विजय कुमार मंडल ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया. फोनकर्ता ने खुद को एक निजी बैंक का अधिकारी बताया और क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा और कोई परेशानी नहीं होने की जानकारी ली. इस बातचीत के क्रम में आरोपी ने उनसे पूछा कि क्या वे रिवार्ड प्वाइंट को यूज करते हैं, पीड़ित ने रिवार्ड प्रिंट और रिवार्ड प्वाइंट इस्तेमाल नहीं करने की बात कही.

जिसके बाद अनजान कॉलर ने उन्हें रिवार्ड प्वाइंट की जानकारी दी और विजय का मोबाइल हैक कर लिया. इसी दौरान पीड़ित के खाते से 87 हजार और आठ हजार रुपए निकाले जाने का मैसेज आया. जिसके बाद पीड़ित ने फोन काटा और बैलेंस चेक किया तो पता चला कि उनके खाते से राशि कट गई है.

केस स्टडीः 03

रांची के हटिया सिंह मोड़ निवासी गौरव वर्मा को साइबर अपराधियों ने लिंक डाउनलोड कराकर उनके खाते से 1.65 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली. इस संबंध में गौरव वर्मा ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

गौरव ने पुलिस को बताया कि 3 जून की दोपहर उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक बैंक का मैसेज आया. जिसमें केवाईसी अपडेट करने के लिए लिंक भेजा गया था. उसे डाउनलोड कर केवाईसी अपडेट करने की बात कही गई थी. जिसके बाद गौरव ने लिंक को डाउनलोड किया. इसके बाद उनके खाते से 1.65 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है.

केस स्टडीः 04

रांची के चान्हो की रहने वाली अनुभा तिर्की का साइबर अपराधियों ने मोबाइल हैक कर उनके खाते से 3.54 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली. इस घटना को साइबर अपराधियों ने छह से 11 जून तक के बीच अंजाम दिया है.

अनुभा तिर्की ने आवेदन में बताया कि उन्होंने चेक के माध्यम से 50 हजार रुपए की निकासी की. इसके बाद वह अपना सिम कार्ड दो दिन पहले ही चालू करवाया था छह से 11 जून तक उनका मोबाइल में इनकमिंग और आउट गोइंग नहीं हो रहा था. 11 जून को जब वह बैंक जाकर पासबुक अपडेट करायी तो पता चला कि उनके खाते से 3.54 लाख रुपए की अवैध निकासी हो गयी है.

केस स्टडीः 05

रांची के अरगोड़ा की रहने वाली श्रुति शिखा को होटल व रेस्त्रां में रेटिंग देने का झांसा देकर उनसे 1.55 लाख रुपए की ठगी कर ली गई. इस संबंध में श्रुति शिखा ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

श्रुति शिखा ने बताया कि 27 अप्रैल को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें वर्क फार्म होम का प्रस्ताव दिया गया. साथ ही कहा गया कि उन्हें सिर्फ घर बैठे होटल और रेस्त्रां को रेटिंग देनी है. इसके एवज में कुछ पैसा उन्हें निवेश करना होगा, जितना निवेश करेंगी, उसका 30 प्रतिशत उन्हें लाभ मिलेगा. अधिक पैसा देने का लालच देकर साइबर ठगों ने उनसे 1.55 लाख रुपए निवेश करा लिया. इसके बाद उन्हें न तो मूल राशि लौटायी और न ही लाभ ही दिया.

केस स्टडीः 06

रांची के हरमू सहजानंद चौक की रहने वाली अन्नया प्रियदर्शी को इनाम का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने उनसे 80 हजार रुपए की ठगी कर ली. इस संबंध में अन्नया प्रियदर्शी ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

लोग लालच में पड़ कर गंवा रहे पैसे! (ETV Bharat)

अन्नया प्रियदर्शी ने बताया कि उन्हें 25 जून को एक व्यक्ति ने फोन किया. फोनकर्ता ने खुद को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का कर्मी बताया और कहा कि कंपनी के प्रचार के लिए आपको एक भाग्यशाली ग्राहक के रूप में चुना है. उन्हें अगले ऑडर पर 70 प्रतिशत कैशबैक दिया जाएगा.

इसके साथ ही लैपटॉप इनाम के रूप में उन्हें दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें जीएसटी की राशि का भुगतान करना होगा. यह राशि उन्हें कंपनी लौटा देगी. साइबर ठगों को झांसे में अन्नया आ गयी है और करीब 80 हजार रुपए का भुगतान भी कर दी. बाद में न तो उन्हें इनाम मिला और न ही राशि ही लौटायी गई. जिसके बाद वह थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया.

केस स्टडीः 07

साइबर अपराधियों ने रांची के लालपुर ट्रैफिक थाना में पदस्थापित ट्रैफिक पुलिसकर्मी मदन सिंह को उनके भाई को दुबई जेल में डालने की धमकी देकर उनसे 3.20 लाख की ठगी कर ली. इस संबंध में ट्रैफिक पुलिसकर्मी मदन सिंह ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

बिरसा चौक के पास रहने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनका भाई आनंद सिंह दुबई में रहकर एक कंपनी में काम करता है. उनके भाई के मैसेंजर से 20 फरवरी को एक चैट आया. हाल-चाल पूछने के बाद कहा कि वह गांव आ रहा है. गिफ्ट के बारे में पूछने पर हाथ घड़ी की डिमांड पुलिसकर्मी ने की.

इसके बाद कुछ पैसा डालने की बात कहकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी का खाता का नंबर लिया. ट्रांजेक्शन स्लीप भी भेजा. कुछ देर बाद उन्हे एक फोन आया, उधर से आवाज आई की भाई हमको बचा लो नहीं तो ट्रैवल एजेंट उसे दुबई जेल में डाल देगा गांव आना था लेकिन छुट्टी नहीं देने दे रहा है. उन्हें बंधक बना लिया. मदद करो नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगा.

इसी क्रम में खुद को उनका भाई बताने वाले ने ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया. जिस पर बात करने पर पैसे की डिमांड की गई. धमकी दी गई कि पैसा नहीं मिला तो उसके भाई को जेल भेज देंगे. इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 3.20 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट को भेजा. इसके बाद से वह नंबर स्वीच ऑफ हो गया. उसके भाई से बात करने पर पता चला कि उसने कोई फोन ही नहीं किया है. जिसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया.

केस स्टडीः 08

रांची के खेलगांव निवासी अवनेश कुमार चौहान को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर उनसे साइबर अपराधियों ने 5.87 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली. ये घटना 25 फरवरी से 24 मार्च के बीच का है. इस संबंध में अवनेश कुमार चौहान ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

अवनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रजत परमार और हरि माथुर ने अलग-अलग नंबरों से संपर्क किया. उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने को कहा और यह भी लालच दिया कि उन्हें निवेश करने पर दोगुणा मिलेगा. इसके बाद स्टार एलाइस व्हाट्सएप ग्रूप से उन्हें जोड़ा गया. फिर ब्लींक नामक एप उनसे डाउनलोड कराया. जिसके बाद अलग-अलग बैंक खातों से कुल 5.87 लाख रुपए उनसे जमा करवाया. जब वह पैसा निकासी करना चाहा तो आरोपियों ने ग्रूप को ही डिलिट कर दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद वह साइबर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया.

केस स्टडीः 09

रांची के पुंदाग की रहने वाली संवेदना कुमारी को टास्क पूरा करने के एवज में निवेश कराकर उनसे 7.50 लाख रुपए की ठगी कर ली गई. साइबर ठगों ने इस घटना को एक से चार सितंबर के बीच अंजाम दिया है. इस संबंध में संवेदना कुमारी ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

संवेदना कुमारी ने बताया कि 1 सितंबर को इंस्टाग्राम में एक विज्ञापन देखा. जिसमें कामकाजी महिलाओं के साथ घर बैठे दो से तीन घंटे में पांच हजार रुपए तक का इनकम की बात कही गई थी. इसके बाद वह भी टेलीग्राम ऐप से जुड़ीं. कुछ टॉस्क दिया गया, जिसे पूरा करने पर उन्हें 120 रुपए का बोनस दिया गया.

इसके बाद वह छोटा-छोटा एमाउंट निवेश की, जिसका बोनस भी उन्हें मिला. बाद में निवेश करने पर उनका एकाउंट फ्रीज कर दिया गया. उसे खुलवाने के एवज में कुछ रकम लिया गया. करीब 7.50 लाख रुपए उनसे लिया गया. इसके बाद भी उनसे राशि की डिमांड की जाने लगी, तब उन्हें समझ में आया कि वह ठगी की शिकार हुई है. जिसके बाद वह थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया.

