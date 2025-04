ETV Bharat / bharat

ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का संगम है चारधाम यात्रा, जानें कैसे तय होती है कपाट खुलने की तिथि, क्या है मान्यता - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025

ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का संगम है चारधाम यात्रा ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 30, 2025 at 12:07 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 12:22 AM IST 10 Min Read

देहरादून (रोहित सोनी): उत्तराखंड चारधाम यात्रा बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है. हिमालय की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. चारधाम यात्रा पर आने के लिए अभी तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. हिमालय की चारधाम यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है. बल्कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का संगम भी है. यही वजह है कि भारत के चारधाम के बाद उत्तराखंड चारधाम यात्रा को विशेष महत्व दिया जाता है. लेकिन इसके पीछे की क्या पैराणिक मान्यताएं हैं ? और कब और कैसे कपाट खुलने की तिथि और समय तय किया जाता है? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं. भारत की चारधाम यात्रा में रामेश्वरम, जगन्नाथ-पुरी, बदरीनाथ और द्वारका शामिल है. जिसके दर्शन करने हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं. ऐसे में भारत की चारधाम यात्रा के बाद हिमालय की चारधाम यात्रा को विशेष महत्व दिया जाता है. उत्तराखंड की चारधाम यात्रा धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसके लिए पड़ाव भी निर्धारित है, जिसके तहत उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम और संपन्न बदरीनाथ धाम पर होती है. यही वजह है कि हिमालय की चारधाम यात्रा को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का संगम कहा जाता है. ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का संगम है चारधाम यात्रा (VIDEO-ETV Bharat) यमुनोत्री धाम: उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम को हिमालय की चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है. 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम, मां यमुना नदी का उद्गम माना गया है. यमुनोत्री धाम मंदिर में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित है. माना जाता है कि चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम में दर्शन करने से मन में भक्ति की भावना उत्पन्न होती है. यही वजह है कि हिमालय की चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है. यमुनोत्री धाम (FILE PHOTO-ETV Bharat) गंगोत्री धाम: इसके बाद उत्तरकाशी जिले में ही स्थित गंगोत्री धाम को यात्रा का दूसरा पड़ाव माना गया है. समुद्रतल से करीब 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम को गंगा का उद्गम स्थल कहा गया है. हालांकि, गंगा का उद्गम स्रोत यहां से लगभग 19 किमी दूर गोमुख स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में 3,892 मीटर की ऊंचाई पर है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम के पूर्वज चक्रवर्ती राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर की कृपा से देवी गंगा ने इसी स्थान से नदी रूप में बहना शुरू किया था. कहा जाता है कि चारधाम यात्रा के दूसरे पड़ाव गंगोत्री धाम में दर्शन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है. गंगोत्री धाम. (FILE PHOTO-ETV Bharat) केदारनाथ धाम: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम का एक विशेष महत्व है. केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं. माना जाता है कि आठवीं सदी में चारों दिशाओं में चारधाम स्थापित करने के बाद आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही समाधि ली. ऐसे में भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वैराग्य प्राप्त करने के लिए यात्रा का तीसरा पड़ाव बाबा केदारनाथ धाम है. जिनके दर्शन से वैराग्य की प्राप्ति होती है.

