ETV Bharat / bharat

जानिए पाकिस्तान के वो एयरबेस, जहां से भारत पर कर रहा हमला! कितना दे पाएगा टक्कर? - AIRBASES IN PAKISTAN

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 10, 2025 at 5:15 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:27 PM IST 7 Min Read

हैदराबादः पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकवादियों से जुड़े नौ ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद पाकिस्तान ने 08 और 09 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए. भारत ने उसके ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया. ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान का रक्षा एयरबेस कैसे काम करता है. रक्षा एयरबेस क्या होता हैः एक एयर बेस, जिसे सैन्य एयरबेस या वायु सेना बेस के रूप में भी जाना जाता है. एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है, जहां एक सैन्य बल विमान का संचालन और रखरखाव करता है. यह विभिन्न कार्यों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें विमानों का भंडारण, प्रक्षेपण और रखरखाव, साथ ही उड़ान संचालन और कर्मियों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना शामिल है. कितने प्रकार के होते हैं एयरबेस स्थायी एयरबेस: इन्हें दीर्घकालिक सैन्य सुविधाओं के रूप में स्थापित किया जाता है.

इन्हें दीर्घकालिक सैन्य सुविधाओं के रूप में स्थापित किया जाता है. फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स (एफबीएसयू): सीमाओं के निकट छोटे, रणनीतिक रूप से स्थित एयरबेस जो त्वरित प्रतिक्रिया व सैन्य सहायता प्रदान करता है.

सीमाओं के निकट छोटे, रणनीतिक रूप से स्थित एयरबेस जो त्वरित प्रतिक्रिया व सैन्य सहायता प्रदान करता है. देखभाल एवं रखरखाव इकाइयां (सीएंडएमयू): ये इकाइयां आपात स्थितियों के दौरान त्वरित तैनाती के लिए हवाई क्षेत्रों का रखरखाव करती हैं. क्यों महत्वपूर्ण होता है एयर बेसः राष्ट्रीय रक्षा में हवाई अड्डे कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं. वायु रक्षा, रणनीतिक तैनाती और खुफिया जानकारी एकत्र करने में उनकी भूमिका होती है. वे विमान संचालन के लिए केंद्र के रूप में काम करते हैं. सैन्य मिशनों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं. विशेष रूप से, हवाई अड्डे हवाई क्षेत्र की रक्षा करने, आक्रामक अभियान शुरू करने और जमीन पर सैनिकों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एयर बेस की मुख्य विशेषताएं और कार्य: रनवे और टैक्सीवे: एयरबेसों में विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए रनवे होते हैं, तथा जमीन पर आवागमन के लिए टैक्सीवे होते हैं.

हैंगर: वायुसैन्य ठिकानों में अक्सर विमानों को मौसम और संभावित खतरों से बचाने के लिए हैंगर होते हैं.

सहायक सेवाएं: वे विमान और कर्मियों के लिए ईंधन, रखरखाव और रसद सहायता प्रदान करते हैं.

सैन्य विमान: एयरबेस विभिन्न प्रकार के सैन्य विमानों का घर होते हैं, जिनमें लड़ाकू जेट, बमवर्षक, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं.

प्रशिक्षण और संचालन: एयरबेसों का उपयोग पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए भी किया जाता है. तीन कमांड में विभाजित है पाकिस्तानी वायु सेनाः पेशावर में उत्तरी वायु कमान (एनएसी), लाहौर में केंद्रीय वायु कमान (सीएसी) और कराची में दक्षिणी वायु कमान (एसएसी). इसके अलावा, दो कार्यात्मक कमांड हैं- इस्लामाबाद में वायु सेना सामरिक कमान (एएफएससी) और रावलपिंडी में वायु रक्षा कमान (एडीसी). पीएएफ के पास कुल 21 ऑपरेशनल एयरबेस हैं, जिनमें से 13 फ्लाइंग बेस हैं और 8 नॉन-फ्लाइंग हैं. फ्लाइंग बेस ही असली ऑपरेशनल बेस हैं. विमान किसी भी समय उनसे उड़ान भर सकते हैं, चाहे शांति हो या युद्ध. पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेसः

Last Updated : May 10, 2025 at 6:27 PM IST