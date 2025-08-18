ETV Bharat / bharat

किश्तवाड़ में बादल फटने से पहले ही पुजारी ने किया था आगाह, 14 अगस्त से खुद भी लापता - KISHTWAR CLOUDBURST

किश्तवाड़ के चिशोती गांव में काली देवी मंदिर के पुजारी बोध राज ने पहले ही ग्रामीणों को किसी बड़ी घटना को लेकर आगाह किया था.

किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से बचाव अभियान जारी
किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से बचाव अभियान जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 7:19 PM IST

6 Min Read

आमिर तांत्रे

किश्तवाड़: "कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है और आपको अनावश्यक रूप से मक्के के खेतों में भी नहीं जाना चाहिए" यह सलाह चिशोती गांव के पुजारी बोध राज ने पिछले एक सप्ताह से अपने परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को दी है. लेकिन जब 14 अगस्त को बादल फटने से जब आपदा आई, तो वह खुद उसका शिकार बन गए और उनका शव अब तक बरामद नहीं हुआ है. बचाव दल 14 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ में बह गए लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

यह बात सर्व शक्ति संस्था के मंडल प्रमुख राम कृष्ण शर्मा ने बताई, जो पद्दार (Paddar) के सामान्य क्षेत्र में मचैल तीर्थयात्रा की देखरेख करती है. उन्होंने स्थानीय काली मंदिर के पुजारी बोध राज के बारे में बताया, जो वार्षिक मचैल तीर्थयात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के माथे पर तिलक लगाते थे.

शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "उनकी पत्नी से बातचीत के दौरान पता चला कि बोध राज इलाके में किसी बड़ी और बुरी घटना को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह कहां घटित होगा. 14 अगस्त की सुबह उन्होंने एक महिला को मक्के के खेत की ओर जाने से रोका था और उसे गैर-जरूरी रूप से बाहर जाने से मना किया था. लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह खुद उस बुरी घटना का शिकार हो जाएंगे, जब अचानक आई बाढ़ ने उस मंदिर को प्रभावित किया, जहां वह पुजारी थे."

किश्तवाड़ बादल फटने से पीड़ितों के परिजन सदमे में
किश्तवाड़ बादल फटने से पीड़ितों के परिजन सदमे में (ETV Bharat)

बोध राज समेत पद्दार गांव के तीन लोग लापता हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनएसआरएफ, सेना और सीआईएसएफ की बचाव टीमों ने अब तक 59 लोगों के शव बरामद किए हैं. चिशोती में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 63 हो गई है. कुल 13 स्थानीय लोग मारे गए हैं, जिनमें से 10 के शव बरामद किए जा चुके हैं.

बोध राज, सोमनाथ और तुलसी देवी तीन स्थानीय लोग हैं जो अभी भी लापता हैं. पीड़ित परिवार के लोग उनके शव मिलने की खबर का इंतजार कर रहे हैं.

बोध राज के परिवार को जल्द ही उनके बारे में कोई खबर मिलने की उम्मीद है. उनके रिश्तेदार और दूसरे गांवों के लोग परिवार को हुए नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पर इकट्ठा होते रहते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए बोध राज की पोती प्रिया देवी ने कहा, "हमें पता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उस समय वह काली मंदिर के अंदर थे, जो बाढ़ में पूरी तरह बह गया था. लेकिन हम उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं. पूरा परिवार उस पल का इंतजार कर रहा है जब मेरे दादा का पार्थिव शरीर मलबे से निकाला जाएगा."

14 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे बोध राज मंदिर की ओर गए थे, जहां वह पूरा दिन तीर्थयात्रियों की सेवा में बिताते थे. प्रिया ने बताया, "हर दिन वह हमारे छोटे से वैष्णो ढाबे (एक शाकाहारी रेस्टोरेंट) में हमसे बातें करते और अपनी सलाह देते, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्होंने बस हमारी तरफ देखा और बिना कुछ बोले मंदिर की ओर चले गए. वृद्धावस्था के कारण, तीर्थयात्रियों की सेवा का दैनिक कार्य जारी रखना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था और पिछले कुछ हफ्तों से, वह मेरे पिता और चाचा से कह रहे थे कि वे उनकी जिम्मेदारियां संभाल लें ताकि वह आराम कर सकें."

किश्तवाड़ में लापता परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार करते लोग
किश्तवाड़ में लापता परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार करते लोग (ETV Bharat)

बोध राज के छोटे बेटे बलवंत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हम शव का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी चिता को अग्नि दे सकें. प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही कुछ सफलता मिलेगी क्योंकि मलबे से रोजाना शव निकाले जा रहे हैं."

तुलसी देवी के मिलने का इंतजार
बोध राज के अलावा, तुलसी देवी नाम की एक महिला भी लापता है, जबकि उनके भाई और परिवार के एक अन्य सदस्य की इस आपदा में मौत हो गई थी. बचाव दल अभी तक उनका शव नहीं ढूंढ पाए हैं. उनके परिवार के कुछ बच्चे दिन में कई बार इस उम्मीद में घटनास्थल पर आते हैं कि तुलसी देवी का शव मिल जाएगा और उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा.

भावना शर्मा, एक छोटी बच्ची, अपने भाई के साथ, इस उम्मीद में कि तुलसी देवी का शव मलबे से बाहर निकल आएगा, मिट्टी हटाने वाली मशीनों और बचावकर्मियों पर नजर रखे हुए थी. भावना ने कहा, "हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनका शव बरामद कर लिया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा."

भावना के परिवार के दो अन्य सदस्य भी इस आपदा में मारे गए, जिनमें उसके दादा और बहन शामिल हैं. भावना ने कहा, "मेरी बहन गुलाबगढ़ में पढ़ती थी और 13 अगस्त को वह परिवार के साथ समय बिताने घर आई थी क्योंकि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई."

जम्मू क्षेत्र के उधमपुर और सांबा जिलों से भी कुछ परिवार इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि उनके लापता रिश्तेदार मलबे से बरामद हो जाएंगे. उनमें से कोई भी अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं बता पाया और पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद, वे बचावकर्मियों की ओर इस उम्मीद से देखते रहे कि उन्हें जल्द ही कोई सफलता मिलेगी.

अब तक 63 लोगों की मौत की पुष्टि
चिशोती गांव में बादल फटने से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं जिनका जम्मू क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. आधिकारिक तौर पर 37 लोग अभी भी लापता हैं और बचाव दल मलबे से हर लापता शव को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा होने के कारण गहरी खुदाई करने में काफी समय लग रहा है. मलबा हटाने के लिए खुदाई मशीनों को लगाया गया है और क्षेत्र को साफ करने के लिए पत्थरों को विस्फोट से तोड़ा जा रहा है.

सोमवार सुबह से ही क्षेत्र में फिर से बारिश हो रही थी, जिससे बचाव अभियान में बाधा आ रही थी, लेकिन सावधानी के साथ बचावकर्मी अपने प्रयास जारी रखे हुए थे.

यह भी पढ़ें- चशोती में 'चमत्कार': 30 घंटे बाद जिंदा बचाया गया लंगर चलाने वाला शख्स

आमिर तांत्रे

किश्तवाड़: "कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है और आपको अनावश्यक रूप से मक्के के खेतों में भी नहीं जाना चाहिए" यह सलाह चिशोती गांव के पुजारी बोध राज ने पिछले एक सप्ताह से अपने परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को दी है. लेकिन जब 14 अगस्त को बादल फटने से जब आपदा आई, तो वह खुद उसका शिकार बन गए और उनका शव अब तक बरामद नहीं हुआ है. बचाव दल 14 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ में बह गए लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

यह बात सर्व शक्ति संस्था के मंडल प्रमुख राम कृष्ण शर्मा ने बताई, जो पद्दार (Paddar) के सामान्य क्षेत्र में मचैल तीर्थयात्रा की देखरेख करती है. उन्होंने स्थानीय काली मंदिर के पुजारी बोध राज के बारे में बताया, जो वार्षिक मचैल तीर्थयात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के माथे पर तिलक लगाते थे.

शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "उनकी पत्नी से बातचीत के दौरान पता चला कि बोध राज इलाके में किसी बड़ी और बुरी घटना को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह कहां घटित होगा. 14 अगस्त की सुबह उन्होंने एक महिला को मक्के के खेत की ओर जाने से रोका था और उसे गैर-जरूरी रूप से बाहर जाने से मना किया था. लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह खुद उस बुरी घटना का शिकार हो जाएंगे, जब अचानक आई बाढ़ ने उस मंदिर को प्रभावित किया, जहां वह पुजारी थे."

किश्तवाड़ बादल फटने से पीड़ितों के परिजन सदमे में
किश्तवाड़ बादल फटने से पीड़ितों के परिजन सदमे में (ETV Bharat)

बोध राज समेत पद्दार गांव के तीन लोग लापता हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनएसआरएफ, सेना और सीआईएसएफ की बचाव टीमों ने अब तक 59 लोगों के शव बरामद किए हैं. चिशोती में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 63 हो गई है. कुल 13 स्थानीय लोग मारे गए हैं, जिनमें से 10 के शव बरामद किए जा चुके हैं.

बोध राज, सोमनाथ और तुलसी देवी तीन स्थानीय लोग हैं जो अभी भी लापता हैं. पीड़ित परिवार के लोग उनके शव मिलने की खबर का इंतजार कर रहे हैं.

बोध राज के परिवार को जल्द ही उनके बारे में कोई खबर मिलने की उम्मीद है. उनके रिश्तेदार और दूसरे गांवों के लोग परिवार को हुए नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पर इकट्ठा होते रहते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए बोध राज की पोती प्रिया देवी ने कहा, "हमें पता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उस समय वह काली मंदिर के अंदर थे, जो बाढ़ में पूरी तरह बह गया था. लेकिन हम उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं. पूरा परिवार उस पल का इंतजार कर रहा है जब मेरे दादा का पार्थिव शरीर मलबे से निकाला जाएगा."

14 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे बोध राज मंदिर की ओर गए थे, जहां वह पूरा दिन तीर्थयात्रियों की सेवा में बिताते थे. प्रिया ने बताया, "हर दिन वह हमारे छोटे से वैष्णो ढाबे (एक शाकाहारी रेस्टोरेंट) में हमसे बातें करते और अपनी सलाह देते, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्होंने बस हमारी तरफ देखा और बिना कुछ बोले मंदिर की ओर चले गए. वृद्धावस्था के कारण, तीर्थयात्रियों की सेवा का दैनिक कार्य जारी रखना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था और पिछले कुछ हफ्तों से, वह मेरे पिता और चाचा से कह रहे थे कि वे उनकी जिम्मेदारियां संभाल लें ताकि वह आराम कर सकें."

किश्तवाड़ में लापता परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार करते लोग
किश्तवाड़ में लापता परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार करते लोग (ETV Bharat)

बोध राज के छोटे बेटे बलवंत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हम शव का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी चिता को अग्नि दे सकें. प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही कुछ सफलता मिलेगी क्योंकि मलबे से रोजाना शव निकाले जा रहे हैं."

तुलसी देवी के मिलने का इंतजार
बोध राज के अलावा, तुलसी देवी नाम की एक महिला भी लापता है, जबकि उनके भाई और परिवार के एक अन्य सदस्य की इस आपदा में मौत हो गई थी. बचाव दल अभी तक उनका शव नहीं ढूंढ पाए हैं. उनके परिवार के कुछ बच्चे दिन में कई बार इस उम्मीद में घटनास्थल पर आते हैं कि तुलसी देवी का शव मिल जाएगा और उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा.

भावना शर्मा, एक छोटी बच्ची, अपने भाई के साथ, इस उम्मीद में कि तुलसी देवी का शव मलबे से बाहर निकल आएगा, मिट्टी हटाने वाली मशीनों और बचावकर्मियों पर नजर रखे हुए थी. भावना ने कहा, "हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनका शव बरामद कर लिया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा."

भावना के परिवार के दो अन्य सदस्य भी इस आपदा में मारे गए, जिनमें उसके दादा और बहन शामिल हैं. भावना ने कहा, "मेरी बहन गुलाबगढ़ में पढ़ती थी और 13 अगस्त को वह परिवार के साथ समय बिताने घर आई थी क्योंकि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई."

जम्मू क्षेत्र के उधमपुर और सांबा जिलों से भी कुछ परिवार इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि उनके लापता रिश्तेदार मलबे से बरामद हो जाएंगे. उनमें से कोई भी अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं बता पाया और पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद, वे बचावकर्मियों की ओर इस उम्मीद से देखते रहे कि उन्हें जल्द ही कोई सफलता मिलेगी.

अब तक 63 लोगों की मौत की पुष्टि
चिशोती गांव में बादल फटने से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं जिनका जम्मू क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. आधिकारिक तौर पर 37 लोग अभी भी लापता हैं और बचाव दल मलबे से हर लापता शव को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा होने के कारण गहरी खुदाई करने में काफी समय लग रहा है. मलबा हटाने के लिए खुदाई मशीनों को लगाया गया है और क्षेत्र को साफ करने के लिए पत्थरों को विस्फोट से तोड़ा जा रहा है.

सोमवार सुबह से ही क्षेत्र में फिर से बारिश हो रही थी, जिससे बचाव अभियान में बाधा आ रही थी, लेकिन सावधानी के साथ बचावकर्मी अपने प्रयास जारी रखे हुए थे.

यह भी पढ़ें- चशोती में 'चमत्कार': 30 घंटे बाद जिंदा बचाया गया लंगर चलाने वाला शख्स

For All Latest Updates

TAGGED:

CHISHOTI CLOUDBURSTPRIEST CAUTIONEDJAMMU KASHMIR NEWSKISHTWAR CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.