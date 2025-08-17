जम्मू/किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के बाद रविवार को लगातार चौथे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा. मचैल माता मंदिर के रास्ते में चशोती गांव में 14 अगस्त को दोपहर लगभग 12:30 बजे बादल फट गया था. इस आपदा में 60 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए. बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद अब तक 82 लोग - 81 तीर्थयात्री और सीआईएसएफ का एक जवान - लापता बताए जा रहे हैं.

भारतीय सेना और आपदा प्रतिक्रिया दल ने रविवार को मचैल माता मंदिर में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाया. घटनास्थल से सामने आए वीडियो में सेना के जवान फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालते और प्रभावित क्षेत्र से शवों को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सेना ने मंदिर में फंसे तीर्थयात्रियों को निकाला (ANI)

मंदिर के कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि मंदिर में अभी भी लगभग 100 लोग फंसे हो सकते हैं. एक कर्मचारी ने कहा, "मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूं और सफाई कर्मचारी हूं. बहुत से लोग मारे गए हैं. हम अभी भी डरे हुए हैं. अगर यह हादसा नहीं हुआ होता, तो मंदिर में बहुत से लोग होते. वहां (मचैल में) लगभग 100 लोग हो सकते हैं."

उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "मैं मंदिर की सफाई करता हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए था. देखने के लिए कुछ नहीं बचा है, हम आंसू बहा रहे हैं."

इस बीच, पंजाब निवासी मनदीप सैनी ने सरकार से अपनी पत्नी और सास का पता लगाने की भावुक अपील की, जो 14 अगस्त को चशोती गांव में बादल फटने की घटना में लापता हो गई थी. सैनी 9 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए अपनी पत्नी को उसके माता-पिता के घर छोड़ने किश्तवाड़ गए थे. सैनी के पंजाब लौटने के बाद 12 अगस्त को पत्नी मचैल माता मंदिर में दर्शन के लिए गई थीं.

किश्तवाड़ आपदा (ANI)

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "उनके साथ के बाकी छह लोग वापस आ गए हैं. चार दिन हो गए हैं, और हमें अभी भी कोई सुराग नहीं है कि वे दोनों कहां हैं. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. मैंने आखिरी बार उनसे उधमपुर स्टेशन पर बात की थी... हम सभी बहुत चिंतित हैं. मेरी सरकार से केवल एक ही विनती है: कृपया उन दोनों का पता लगाएं. उन्हें ढूंढने के अलावा मेरा कोई और अनुरोध नहीं है."

काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स - डेल्टा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एपीएस बल ने कहा कि सुरक्षा बल ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक आपदा के 45 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे.

कठुआ में बचाव अभियान में सेना के हेलीकॉप्टर तैनात

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को हुए भूस्खलन से सात लोगों की मौत हो गई. सेना ने प्रभावित जोध घाटी गांव में हेलीकॉप्टर और कई टुकड़ियां तैनात कीं. अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना की कई टुकड़ियां अभियान में शामिल की गईं. उन्होंने बताया कि घाटी में बचाव अभियान के लिए तैनात सेना के एक हेलीकॉप्टर ने 15 लोगों को अस्पताल पहुंचाया. ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने घायलों को पंजाब के पठानकोट के एक अस्पताल पहुंचाया.

अधिकारियों ने बताया कि राइजिंग स्टार कोर के जवान, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर परिवारों को बचाने और उन्हें भोजन एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. कठुआ के उपायुक्त राजेश शर्मा ने कहा कि जिले में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में सात लोगों की मौत के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है. उन्होंने कहा, "कठुआ में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है और दुर्भाग्य से, कई जानें भी गई हैं. पांच लोगों की मौत हो गई, सात घायल हुए, और जंगलोट में दो और लोगों की जान चली गई. हम जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं, हालांकि कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है. हवाई मार्ग से आपूर्ति पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं."

रेल यातायात बाधित

कठुआ में भूस्खलन के बाद जम्मू-पठानकोट रेल लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया है. जम्मू रेलवे डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया, "भारी बारिश के कारण, कठुआ-बुद्धि के बीच पुल संख्या 43 से पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. इसे देखते हुए, जल स्तर कम होने तक अप-लाइन पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. इस बीच, अप-लाइन की ट्रेनों को डाउन लाइन ट्रैक के माध्यम से एक अस्थायी सिंगल लाइन के जरिये चलाया जा रहा है."

उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है, जिसमें स्थानीय यात्री ट्रेनों को रद्द करना भी शामिल है.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 7 की मौत, 5 घायल, बचाव अभियान जारी