Kisan Sarathi 2.0: किसानों को समय पर मिलती है जरूरी कृषि सलाह, जानें इसके फायदे ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 8:46 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR–IARI) ने किसान सारथी 2.0 (Kisan Sarathi 2.0) प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इसके माध्यम से किसानों को सूचना के सृजन और प्रसार पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा. किसानों को फसलों, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए समय पर और आवश्यकता-आधारित कृषि सलाह प्रदान की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को सही भाषा, स्थान और समय पर सटीक जानकारी प्राप्त हो, जिससे बेहतर उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके. यह प्लेटफॉर्म अनिश्चितताओं को कम करके, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करके और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर किसानों की भलाई को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस तरह के नवाचारों के माध्यम से, यह डिजिटल रूप से सशक्त कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण के करीब पहुंचने में मदद करता है. किसान सारथी 2.0 का महत्व

आईसीएआर संस्थानों और अन्य संगठनों के लगभग 75 प्रतिनिधि किसान सारथी मंच का उपयोग करके रबी फसलों के लिए सहयोग करने योग्य परामर्श तैयार करने और उन्हें मान्य करने पर केंद्रित थे. डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को समझाते हुए, ICAR–IARI के निदेशक डॉ. श्रीनिवास राव ने कृषि विस्तार सेवाओं के आधुनिकीकरण में डिजिटल उपकरणों के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "किसान सारथी 2.0 एक परिवर्तनकारी मंच है जो किसानों को स्थानीय, समय पर और विश्वसनीय परामर्श प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है. इसका अनुप्रयोग अनिश्चितताओं को कम करके, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाकर और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."