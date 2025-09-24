Kisan Sarathi 2.0: किसानों को समय पर मिलती है जरूरी कृषि सलाह, जानें इसके फायदे
Kisan Sarathi 2.0 प्लेटफॉर्म जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
Published : September 24, 2025 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR–IARI) ने किसान सारथी 2.0 (Kisan Sarathi 2.0) प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इसके माध्यम से किसानों को सूचना के सृजन और प्रसार पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा. किसानों को फसलों, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए समय पर और आवश्यकता-आधारित कृषि सलाह प्रदान की जाएगी.
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को सही भाषा, स्थान और समय पर सटीक जानकारी प्राप्त हो, जिससे बेहतर उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके.
यह प्लेटफॉर्म अनिश्चितताओं को कम करके, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करके और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर किसानों की भलाई को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस तरह के नवाचारों के माध्यम से, यह डिजिटल रूप से सशक्त कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण के करीब पहुंचने में मदद करता है.
किसान सारथी 2.0 का महत्व
आईसीएआर संस्थानों और अन्य संगठनों के लगभग 75 प्रतिनिधि किसान सारथी मंच का उपयोग करके रबी फसलों के लिए सहयोग करने योग्य परामर्श तैयार करने और उन्हें मान्य करने पर केंद्रित थे.
डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को समझाते हुए, ICAR–IARI के निदेशक डॉ. श्रीनिवास राव ने कृषि विस्तार सेवाओं के आधुनिकीकरण में डिजिटल उपकरणों के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "किसान सारथी 2.0 एक परिवर्तनकारी मंच है जो किसानों को स्थानीय, समय पर और विश्वसनीय परामर्श प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है. इसका अनुप्रयोग अनिश्चितताओं को कम करके, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाकर और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
सलाहकारों के निर्माण और प्रसार पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, उपयोगकर्ता प्रबंधन और अनुमोदन कार्यप्रवाह पर मार्गदर्शन, और एक केंद्रीकृत डिजिटल ज्ञान भंडार, किसान सारथी कोष, से परिचय सहित तकनीकी सत्र तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए थे. इन व्यावहारिक अभ्यासों ने प्रतिभागियों को एक अधिक उत्तरदायी और किसान-केंद्रित परामर्श प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाया.
तकनीकी नवाचारों पर बात करते हुए डॉ. अनिल राय ने कहा, "इस मंच के पीछे तकनीकी नवाचार हैं. यह केवल एक परामर्श मंच नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच गतिशील सेतु है. किसान सारथी कोष को एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार के रूप में शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि परामर्श क्षेत्र-विशिष्ट, फसल-विशिष्ट और आवश्यकता-आधारित हों, जिससे किसानों के सवालों का त्वरित उत्तर मिल सके.
उन्होंने आगे कहा, "ज्ञान प्रबंधन के साथ प्रौद्योगिकी का यह एकीकरण कृषि विस्तार में सटीकता, गति और समावेशिता लाएगा."
ICAR–IARI में कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई (एकेएमयू) के प्रभारी डॉ. अमरेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म एक उन्नत बहुभाषी, बहु-चैनल आईसीटी प्लेटफॉर्म है, जिसे फसलों, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में समय पर और आवश्यकता-आधारित कृषि परामर्श प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा, "यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि किसानों को सही भाषा, स्थान और समय पर सटीक जानकारी मिले, जिससे बेहतर उत्पादकता और लाभ पाने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिले."
