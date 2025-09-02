नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'पप्पू' नहीं हैं और दावा किया कि वह राष्ट्र विरोधी ताकतों की 'सोची-समझी साजिश' का हिस्सा हैं. 'पप्पू' 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उपनाम बन गया था.

रिजिजू की यह टिप्पणी उस समय आई जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध क्यों कर रहा था और संसद के हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान हर दिन हंगामा क्यों कर रहा था.

वह मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर रहे हैं. ये सब एक सोची-समझी साज़िश का हिस्सा हैं. लोग राहुल गांधी को 'पप्पू' कहते हैं. हम नहीं कहते हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सचिवों, यानी कांग्रेस सदस्यों ने ही उन्हें यह नाम दिया था. मुझे नहीं लगता कि वह मूर्ख हैं.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'राष्ट्र-विरोधी ताकतों और वामपंथियों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर हमला करने और केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए उकसाया है.'

उन्होंने कहा, 'विपक्षी नेता गांधी यह जानते हैं. वह कोई बच्चे नहीं हैं. वह जानते हैं कि वह एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं.' हालांकि, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई भी देश के विकास को बाधित नहीं कर सकता.'

उन्होंने कहा, 'देशवासी प्रधानमंत्री के पीछे मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति कर रहा है. जनता जानती है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले देश का नेतृत्व नहीं कर सकते.' यह पहली बार नहीं है जब रिजिजू ने कहा है कि यह भाजपा नहीं थी जिसने नेता प्रतिपक्ष गांधी को 'पप्पू' उपनाम दिया था. पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने टेक्सास में लोगों को इस टैग की याद दिलाई थी.'

रिजिजू कहा, 'राहुल गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करना है. उनके पास एक ऐसा विजन है जो करोड़ों रुपये खर्च करके भाजपा द्वारा प्रचारित किए जाने वाले विजन के विपरीत है.' उन्होंने कहा था, 'मैं आपको बता दूं कि वह 'पप्पू' नहीं हैं, वह उच्च शिक्षित हैं, वह किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं.'

इसके तुरंत बाद रिजिजू ने कहा था, 'सैम पित्रोदा बिना किसी कारण के भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को 'पप्पू' की उपाधि दी. कृपया उनकी सभी विफलताओं और उनकी 'बालक बुद्धि' के लिए भाजपा को कभी दोष न दें.' हालांकि, इस बहस के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अवसर का फायदा उठाया और पोस्ट किया, 'कल्पना कीजिए कि 'बालक बुद्धि' राहुल गांधी को इस तरह पेश किया जाए, 'वह कोई पप्पू नहीं हैं. सैम पित्रोदा ने बस यही किया.'