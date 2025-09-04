नालंदा: केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारों के सीजन में देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी ( उत्पाद एवं सेवा कर) काउंसिल ने अप्रत्यक्ष करों की दरों में सुधार करते हुए चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है. GST रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि PM ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है, रोजमर्रा की चीजें लोग अब सस्ती दरों पर खरीदेंगे.

GST स्लैब कम करने पर रिजिजू ने दी बधाई: बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल में हुए जीएसटी रिफॉर्म पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर्व के अवसर पर देश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने आगे कहा, कि जीएसटी काउंसिल ने जो दो स्लैब में इसे पारित किया है, उससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को जल्द तोहफा दिया जाएगा. उन्होंने ने जो अपने भाषण में कहा यह वही तोहफा है. देश के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है. अब जब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो कम दाम में सामान मिलने से सबको अच्छा लगेगा और लोग खुशी-खुशी अपने पर्व मना सकेंगे."- किरेन रिजिजू , केंद्रीय मंत्री

रॉयल भूटान मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

हीरो एशिया कप को लेकर क्या बोले रिजिजू: इसके साथ ही राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप (मेंस) 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि जब हॉकी इंडिया को पता चला कि मैं राजगीर में हूं तो उनकी तरफ से मुझे मैच देखने का न्योता मिला, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में रहना जरूरी था इसलिए मैं वहां नहीं जा सका. इसका मुझे दुःख है. आने वाले समय में फ़िर कभी मैच हुआ तो उसे देखने के लिए राजगीर स्टेडियम आने का प्रयास करूंगा. बार बार हॉकी इंडिया होता नहीं है. अभी मैं फिर दिल्ली चला जाऊंगा.

किरेन रिजिजू (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को बधाई: उन्होंने आगे कहा कि भारतीय हॉकी टीम के मेंबर्स और खिलाड़ी के साथ जो भी देश के खिलाड़ी यहां खेलने आए हैं, उन सभी को बधाई देता हूं. इससे पहले नव नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किए. केंद्रीय मंत्री ने राजगीर में नवनिर्मित रॉयल भूटान मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. यह मंदिर भारत और भूटान के गहरे सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक है. इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने के लिए वे विशेष रूप से राजगीर पहुंचे थे.

GST रिफॉर्म का किरेन रिजिजू ने किया स्वागत (ETV Bharat)

सरकार का बड़ा फैसला: बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया है. दो 12 और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी वाले ही स्लैब रहेंगे. वहीं, सरकार ने देश के करोड़ों बीमाधारकों को भी तोहफा दिया है. जीएसटी काउंंसिल ने अब से हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों को शून्य कर दिया है. यानि कि अब से पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे.

