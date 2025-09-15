ETV Bharat / bharat

13 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

cyber fraud case
साइबर धोखाधड़ी मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 5:14 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के खेड़ा साइबर क्राइम पुलिस ने 13 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बैंक अकाउंट किराए पर देने वाले और इन खातों को साइबर धोखाधड़ी के लिए खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है.

साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. साथ ही इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है. खेड़ा साइबर क्राइम पुलिस की अनुसार महमाबाद स्थित खतराज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फर्जी खाते का पता चलने से पूरे साइबर धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है.

धोखाधड़ी से जुटाई राशि
मामला सामने आने के बाद खाते की जांच की गई, जिसमें एक आपराधिक साजिश के तहत देश के विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी करके 13 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई गई थी. पता चला कि यह राशि संबंधित बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी.

फर्जी फर्म बनाकर खोला बैंक अकाउंट
साजिश के तहत आरोपियों ने भारत सरकार के उद्यम प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी साझेदारी फर्म बनाकर बैंक अकाउंट खोला था. इस खाते में साइबर धोखाधड़ी के पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग शुरू की गई थी और इसकी ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस किसी अन्य व्यक्ति को दी गई थी, जिसे कमीशन के रूप में बड़ी रकम मिली.

इस मामले में पुलिस ने अकाउंट किराए पर लेने वाले और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए लेने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक महमाबाद तालुका के अकलाचा से एक व्यक्ति और सुंधा वानसोल से दो व्यक्ति, खेड़ा जिले से तीन और सूरत के पिपलोद और पुणे से एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम
मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें गिरीशभाई बालूभाई चौहान, पीयूषभाई भागुभाई पटेल,नितेशभाई अजीतभाई चौहान,जिग्नेश वल्लभभाई मरकाना और धवल शंकरलाल साधु शामिल हैं.

