खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 लोगों की मौत, डैम में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पंधाना ब्लाक के अर्दला गांव में बड़ा हादसा हो गया. शाम करीब 6 बजे गांव से दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अर्दला डैम के बैकवाटर में करने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी. यहां गांव से बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे थे. इन ट्रैक्टर ट्रॉली में लड़कियां और छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे. इस दौरान डैम के बैकवाटर के बीचोंबीच बनी सड़क पर ड्राइवर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर दी थी. इस ट्रैक्टर-ट्रॉली से 30 से अ​धिक लोग सवार थे. अचानक सड़क धंस जाने से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और सभी लोग पानी में समा गए.

खंडवा: दशहरा के दिन खंडवा में हुए बड़े हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां देर शाम यह दर्दनाक हादसा हुआ. दुर्गा प्र​तिमा विसर्जन करते समय अर्दला डैम के बैकवाटर में लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. जिसमें 6 लड़कियां शामिल हैं. ट्रैक्टर-ट्रॉली में 30 से अधिक लोग सवार थे. प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

घटना से मचा हड़कंप

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से घटनास्थल पर लोगों में चीख पुकार मच गई. किनारे पर खड़ी महिलाएं और बच्चे शोर मचाने लगे. कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाकर पानी में छलांग भी लगाई लेकिन पानी ​अ​धिक होने से उन्हें लोगों को बचाने में मु​श्किल हुई. देखते ही देखते कोहराम मच गया. इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब तक 11 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं. अभी कई और भी लोगों के पानी में होने की संभावना के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

कलेक्टर, एसपी पहुंचे घटनास्थल

घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय भी अर्दला गांव पहुंचे. यहां घटनास्थल पर उन्होंने लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी. इधर एंबुलेंस शव लेकर जिला अस्पताल पहुंची. अस्पताल में भी इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट कर रखा गया था, जिससे की घायलों का तत्काल उपचार कर उनकी जान बचाई जा सके.

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि "अर्दला डैम के बैकवाटर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटकर 20 फीट गहरे पानी में चली गई. हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है. वहीं 3 लड़कियां घायल हैं. जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं."

मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख, 4-4 लाख की सहायता राशि की घोषणा

खंडवा में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है. ट्विट करते हुए उन्होंने लिखा कि "खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद हैं. शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मृतकों के निकटतम परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. देवी मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिजनों को संबल हेतु प्रार्थना है."

उज्जैन में भी ट्रैक्टर-ट्रॉली चंबल नदी में गिरी

इधर, उज्जैन की बड़नगर तहसील में गुरुवार को माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए इंगोरिया गांव के पास चंबल नदी में जा गिरी. इस दौरान कुल 12 लोग नदी में डूब गए. इनमें से 11 को तत्काल बाहर निकाल लिया गया लेकिन 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई. एक लापता है उसकी तलाश जारी है.