हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के खैरताबाद क्षेत्र में विराजमान श्री विश्वशांति महाशक्ति गणपति अब पूर्ण रूप ले चुके हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो इस बार भक्तों के लिए और भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण, यानी नेत्र स्थापना, सोमवार सुबह पूरे विधिविधान के साथ सम्पन्न हुआ. मुख्य मूर्तिकार चिन्नास्वामी राजेंद्रन और उनकी टीम ने लगभग तीन महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस भव्य मूर्ति को तैयार किया. नेत्र स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दिव्य क्षण को कैमरे में कैद किया और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

आगमन उत्सव में उमड़ा जनसैलाब

सोमवार शाम को गणपति के आगमन के उपलक्ष्य में मंडपम में भव्य आगमन समारोह आयोजित किया गया. स्थानीय युवाओं द्वारा शानदार आतिशबाजी, पारंपरिक बैंड, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं. भक्ति संगीत कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया. पूरा मंडपम क्षेत्र भक्ति, उल्लास और ऊर्जा से सराबोर हो गया.

गणेश चतुर्थी की तिथि और रेशमी भेंट की परंपरा

इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन खैरताबाद पद्मशाली संघम की ओर से भगवान महागणपति को विशेष हाथ से बुने रेशमी वस्त्र, 75 फीट लंबा जंड्यम (ध्वज), ऊनी दुपट्टा, और विशाल पुष्पमाला अर्पित की जाएगी. यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसे संघम के सदस्य पूरी श्रद्धा और प्रेम से निभाते हैं.

सोमवार को संघम के अध्यक्ष कादरी श्रीधर, मानद अध्यक्ष गुर्रम कोंडय्या, और महासचिव येले स्वामी ने इन रेशमी प्रसादों को भक्तों के सामने प्रदर्शित किया. यह प्रसाद केवल मुख्य गणपति को ही नहीं, बल्कि उनके साथ विराजमान सह-देवताओं को भी अर्पित किया जाएगा.

सुरक्षा और सुविधा के विशेष प्रबंध

त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं. सैफाबाद एसीपी संजय कुमार ने बताया कि कुल 600 पुलिसकर्मी, 100 निजी सुरक्षा गार्ड, और 60 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए जा रहे हैं. इसके अलावा, मेडिकल आपातकालीन सेवाओं के लिए एम्बुलेंस भी मंडपम के पास तैनात रहेंगी.

दर्शनार्थियों के लिए दर्शन रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और यह व्यवस्था 4 सितंबर तक जारी रहेगी. खैरताबाद गणपति की पूजा कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

यात्रा और ट्रैफिक के लिए सुझाव

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए हैदराबाद मेट्रो, एमएमटीएस ट्रेन, आरटीसी बस, कैब या ऑटो का प्रयोग करें. निजी वाहनों से आने पर पार्किंग की समस्या हो सकती है.

यह भी पढ़ें- दुर्लभ ज्योतिषीय योग में गणेश चतुर्थी, जानें मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त और चतुर्थी तिथि