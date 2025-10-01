ETV Bharat / bharat

बिहार में बिछा दी गई थीं 16 लाशें, अमौसी नरसंहार की वो काली रात और उसकी पूरी कहानी

2009 में अमौसी नरसंहार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 1, 2025 at 6:50 AM IST 8 Min Read