बिहार में बिछा दी गई थीं 16 लाशें, अमौसी नरसंहार की वो काली रात और उसकी पूरी कहानी
2009 में अमौसी नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया था. नरसंहार की उस काली रात को याद कर आज भी पीड़ित सिहर उठते हैं.
Published : October 1, 2025 at 6:50 AM IST
रिपोर्ट: अमित
खगड़िया: खगड़िया के अमौसी में 1 अक्टूबर 2009 की मध्य रात्रि को 16 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी. उस नरसंहार को याद कर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है. इस घटना को 16 साल हो चुके हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो (अलौली प्रखंड के इचरुआ गांव) पर पहुंची और मृतक के परिजनों के साथ ही घटना के चश्मदीदों से बात की. उन्हीं लोगों में एक हैं घटना के चश्मीद पारो सिंह. पारो सिंह बताते हैं कि मुझे भी बांधकर गोली मारी गई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए जान बच गई. लेकिन मेरे बेटे की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी. उसे मौत के घाट उतार दिया गया.
किस्मत से बची पारो सिंह की जान: इस घटना के चश्मदीद पारो सिंह ने बताया चारों दिशाओं से सबसे पहले अपराधियों ने हमारे खलिहान को घेर लिया था बच्चों सहित सभी बड़े आदमी को रस्सी के सहारे बांध कर एक जगह जमा कर दिया गया. फिर इस घटना में मेरे पुत्र चंदन कुमार को भी बदमाशों ने मार डाला. इसी क्रम में मुझे भी बांध दिया और सबों पर गोली चला दी गई. मैं डर से ही गिर गया.
"बदमाशों को लगा कि मुझे भी गोली लगी है, लेकिन मेरे पीछे वाले को गोली लगी थी. बदमाशों ने कहा एक गोली से दो निशाना हो गया. मैं कुछ देर तक लेटा रहा. बदमाशों ने देखा सभी मर गए हैं. 20 मिनट के बाद सभी फरार हो गए. उसके बाद में धीरे से उठा लेकिन तब तक मेरा बेटा मर चुका था."- पारो सिंह, अमौसी नरसंहार के चश्मीद
'बच्चे ने चिल्लाया तो मार दी गोली': पारो सिंह ने बताया जब एक बच्चे को बदमाशों ने पकड़ा था तो बच्चे ने हल्ला किया. उसी वक्त उस बच्चे को गोली मार दी गई थी. उसके बाद मेरे साथ ही तीन व्यक्ति को गोली मारी गई और सभी व्यक्ति को बांध कर रखा गया था. उसमें से एक अपराधी ने कहा की सब ने हम लोगों को पहचान लिया है. अगर हम छोड़ देते हैं तो समस्या हो जाएगी. फिर सभी ने मिलकर सभी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और सभी को मार डाला.
उजड़ गई थी मां की कोख: अमेरिका देवी की पूरी दुनिया इस नरसंहार में उजड़ गई थी. उन्होंने अपने दोनों बेटे को उस नरसंहार में खोया था. उन्होंने ईटीवी से बातचीत में कहा जिस रात घटना घटित हुई उस रात मैं अपने घर पर थी. मेरे दोनों बेटे को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला. रात के 2:00 बजे एक व्यक्ति मेरे घर पर जाकर बोला कि तुम्हारे दोनों बेटे को बदमाशों ने मार डाला है.
"मेरे दोनों बेटे रणजीत सिंह और संजीत सिंह अमौसी में ही रहकर खेती-बाड़ी करते थे. आखिरकार उसने क्या बिगाड़ा था. दोनों बेटे के मरने के शोक में दो वर्ष बाद मेरे पति जय चंद्र सिंह की भी मौत हो गई. अब मैं बस अकेली हूं. किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही हूं."- अमेरिका देवी, पीड़िता
40 से 50 की संख्या में थे अपराधी: जमीनी विवाद में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस हत्याकांड ने चार बच्चों सहित 16 व्यक्तियों की मौत ने पूरे बिहार को हिला दिया था. 40 से 50 की संख्या में अपराधी अमौसी पहुंचते हैं और वहां मौजूद लोगों को गोलियों से भून डालते हैं. 2 अक्टूबर को पूरा देश अहिंसा दिवस मनाता है, लेकिन 2 अक्टूबर की सुबह सब की आंखें खुली तो आंखों के सामने 16 लोगों की हत्या का तांडव घूम रहा था.
4 बच्चों सहित 16 की हत्या: खून की ऐसी होली खेली गई थी जिसमें चार बच्चों सहित 16 लोगों को रस्सी के सहारे बांधकर गोलियों से भून डाला गया था. यह सभी 16 लोग खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के इचरुआ गांव के रहने वाले थे. चार बच्चों में दो बच्चा कोई अपने मौसी के यहां रह रहा था तो कोई अपने नानी के यहां लेकिन अपराधियों ने किसी को भी नहीं छोड़ा.
क्या था अमौसी नरसंहार मामला: मौसी एक दियारा इलाका है, जहां बरसों से इच्छरूवा के लोग रहकर गौपालन करते थे और खेती करते थे. अपने पशुओं की देखभाल एवं खेत की देखभाल करने के लिए रात वहीं पर गुजारा करते थे. अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रात में रुकते थे. ग्रामीणों के अनुसार उनकी कोई भी जमीन वहां नहीं है. जमींदारों से जमीन बटाई पर लेकर या फिर ठीका पर लेकर अपना जीवनयापन करते हैं.
उन्होंने बताया कुछ नक्सली ग्रुपों को यह बात रास नहीं आई. जमीन पर कब्जा करने को लेकर उन्होंने 40 से 50 की संख्या में आकर इस घटना को अंजाम दिया. कहा जा सकता है जमींदारों की जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर इस बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया था.
आज भी 315 बीघा जमीन खाली: ईटीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जिस जगह पर इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था, ठीक उसके सामने 315 बीघा की जमीन आज भी खाली पड़ी हुई है. पीड़ित परिवारों ने बताया 2009 में हुई घटना के कुछ साल तक तो इस जमीन को जोता गया लेकिन पिछले 3 साल से कोर्ट के आदेश के बाद यह 315 बीघा जमीन आज भी खाली है. कोई इस पर खेती नहीं करता है.
अमौसी नरसंहार के मृतकों का नाम:
|मृतकों के नाम
|उम्र
|रणजीत सिंह
|25 वर्ष
|संजीत सिंह
|22 वर्ष
|गौतम कुमार
|22 वर्ष
|सुनील कुमार
|18 वर्ष
|चंदन कुमार
|25 वर्ष
|दूनी लाल सिंह
|25 वर्ष
|मिथिलेश कुमार
|25 वर्ष
|राम सिंह
|18 वर्ष
|रामशरण सिंह
|50 वर्ष
|रोहित कुमार
|15 वर्ष
|हुकुम कुमार
|10वर्ष
|फूची लाल कुमार
|12 वर्ष
|राजन कुमार
|12 वर्ष
|दीवाना कुमार
|12 वर्ष
|राजा कुमार
|12 वर्ष
'सिहर जाता हूं मैं': इस नरसंहार में गौतम कुमार उर्फ गुड्डु कुमार की भी हत्या हुई थी. उनके पिता जोगिंदर सिंह ने कहा कि "उस घटना को याद करते ही पूरा शरीर कांप उठता है. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना यहां हो सकती है."
"आज भी वह दिन इतना डरावना है. उस डर से आज तक कोई भी यहां पर नहीं रहता है. शाम के 5:00 बजते ही सभी अपने घर को चले जाते हैं और सुबह 5:00 बजे फिर चले आते हैं."- भोगी सिंह, मृतक राजा कुमार के पिता
पीड़ित पिता छोटेलाल सिंह ने भी ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा मिथिलेश सिंह भी हत्याकांड का शिकार हो गया था. आज भी हम लोग अमौसी में रहते हैं लेकिन हमें हमेशा डर लगा रहता है कब क्या हो जाए पता नहीं है. ईटीवी के सवाल पर क्या हत्यारों को सजा मिली, छोटे लाल सिंह ने कहा किसी को कुछ नहीं हुआ.
पीड़ित परिवार के परिजन पप्पू सिंह ने बताया कि जिस समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके कुछ दिन बाद ही यहां पर पुलिस पिकेट का निर्माण कराया गया. लेकिन आज तक कभी भी पुलिस यहां पर नहीं आई. अगर यहां पर पुलिस रहती तो निश्चित रूप से डर समाप्त हो सकता था. लेकिन पुलिस पीकेट के लिए भवन का निर्माण कराया गया लेकिन कभी भी पुलिस यहां नहीं रही और नहीं घूमने आई.
"जिस समय घटना घटित नहीं हुई थी उस समय यहां पर पीड़ित परिवार के सारे लोग यहां पर रहते थे. सबके पास 10-15 भैंस गाय हुआ करते थे. लोगों के पास ट्रैक्टर हुआ करता था, सब खुशहाल जीवनयापन कर रहे थे, लेकिन अब डर बना हुआ है. शाम के 5:00 बजे के बाद कोई यहां नहीं रहता है. सब डर से भाग जाता है. रात में भगवान भरोसे जमीन और पशुओं को छोड़कर लोग घर को चले जाते हैं."- पप्पू सिंह, पीड़ित परिवार के परिजन
पप्पू सिंह ने बताया कि सबसे पहले हम लोगों की सुरक्षा का ख्याल सरकार को करनी चाहिए. यहां पर पुलिस पीकेट के लिए भवन का निर्माण किया गया है. यहां पर पुलिस को रहना चाहिए. बिजली की व्यवस्था नहीं है. बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए. तभी जाकर हम लोग यहां पर सुरक्षित रूप से रह सकेंगे.
नरसंहार के सभी आरोपी बरी: पप्पू सिंह ने बताया खगड़िया कोर्ट ने 10 व्यक्ति को फांसी की सजा और 14 व्यक्ति को आजीवन कारावास के साथ सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 1 साल के बाद सभी को बरी कर दिया. उस दिन के बाद से डर और बढ़ गया है.
ये भी पढ़ें
अमौसी नरसंहार में अपने बेटों को खोने वाली मां का छलका दर्द, बोलीं- बाबू अभी भी लगता है डर
अमौसी नरसंहार के आरोपी बोढन सदा ने JAP के टिकट पर दाखिल किया नामांकन